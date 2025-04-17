荣耀Power上手体验：续航与信号双强，城市户外皆从容

【天极网手机频道】在这科技与生活交织的时代里，人们对手机的依赖程度与日俱增的同时对其功能诉求也变得越来越高，既要能满足办公软件、沟通交流的需求;又要在户外探险时可靠，应对信号导航、大电池长续航这些事。专为城市⼯作和户外探索双重需求⽤户打造的全新荣耀Power实实在在地解决了人们在不同场景下对手机的困扰。

荣耀Power的外观设计简约而不失大气。它提供了雪原白、沙漠金、幻夜黑三种配色，每一种都独具魅力。天极网手上的幻夜黑以深邃的黑色为基调，搭配高光打磨的边框独特显眼，整体沉稳内敛，经典又百搭。

屏幕和背板都能和中框过渡自然流畅的衔接，贴合手部曲线，握持感舒适，重量约209g，不会有过多负担感，即使长时间握持也不会感到疲累，配合磨砂质感的背板，特别适合单手操作查看、发信息，又或者是在户外单手握持手机拍摄的用户，不会出现“手滑”现象。

再加上四角抗跌结构设计，荣耀太极缓震架构可以实现整机的抗摔能力，特别适合户外运的用户，就算不小心手滑了或是从口袋里滑了下来，都不用担心磕坏或者碎屏。而且荣耀 Power⽀持湿手或是淋雨触控，贴合手机在户外意外掉进水里、水龙头冲洗、户外淋雨等各类应用场景，全面延长手机使用周期。

荣耀Power配备的 6.78 英寸OLED等深微四曲绿洲护眼屏，1.5k的分辨率和4000nit峰值亮度的屏幕，在户外强光环境下优势显著，就算是在阳光直射的环境下浏览屏幕或是查看地图，屏幕内容清晰可见，完全不会因反光而影响查看;3840Hz高频PWM调光技术能有效减少频闪对眼睛的伤害，对于长时间使用手机的用户而言，无论是在夜间阅读文档还是在昏暗环境中追剧，眼睛都不易产生疲劳感;超动态臻彩显示让画面色彩鲜艳、过渡自然。

作为一款轻户外定位的智能手机，续航的重要性不言而喻。荣耀Power搭载的8000mAh青海湖电池 3.0堪称续航界的“巨无霸”，搭配66W极速充电，只需要充电10分就可以快速回血。经过实测，荣耀Power充电10分钟即可从即将关机的状态充至17%的电量，73分钟左右即可完成充电，特别适合在这快节奏时代里大家利用碎片化的时间充电。



充电实测(数据仅供参考)

基于出色的功耗控制，荣耀Power的续航水平也是相当不错。我们在荣耀Power满电状态下模拟了大家平时最常使用的短视频平台、网页浏览、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行听音乐、拍摄、游戏、微信社交各1小时以及待机8小时的续航测试。



续航实测(数据仅供参考)

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后荣耀Power剩余电量为77%，续航能力无需担忧。即使在开启多项功能和应用的情况下，荣耀Power的电量消耗也相对较低，就算是接连不断播放5个小时的电视剧，也仅仅消耗了28%的电量。不论是长时间使用还是高负载应用都能智能管理电源，它都能确保用户早出晚归不差电，两天一充完全不是问题，对于喜爱户外运动的用户来说做到了轻装上阵电量无忧。

它还具备三大智慧极速充电功能，智能识别⻜机⾼铁、早晨通勤等急需补电的场景进⾏极速充电，搭配智慧节电和超级省电模式，当电量仅剩2%时开启超级省电模式，手机仍能长时间保持通话，满足紧急情况下的通信需求。

信号差并不是所有手机的通病，在这一点上国内手机厂商就做的不错。荣耀Power为了能够让用户在信号通信上体验更好，搭载了自研射频增强芯片 C1+，在极复杂弱网环境中表现出色。在极复杂弱网环境，尤其是在地铁隧道段以及高架段这两段路程，不管车厢内是否挤满了人，信号都是非常差的。所以我们在地铁内进行了信号测试，相比其他手机，荣耀Power的信号获取时间明显更短，回网速度快，在隧道内也能够快速加载视频，刷短视频畅通无阻。同样，在电梯里也可以照常刷短视频，前后短视频衔接丝滑，完全不用等加载。



地铁刷短视频



电梯刷短视频

另外，荣耀Power还支持双向北斗卫星短信(仅12GB +512GB版本支持)，在山区、海上等没有地面网络信号的区域也能与外界保持联系，包括发送和接收短信，为户外探险爱好者提供了重要的安全保障;全场景NFC功能无论是在城市中乘坐公共交通，还是在门禁处刷卡也都能轻松实现，为生活带来了极大的便利。

在影像方面，荣耀Power后置 5000 万像素主摄，拥有 1/1.56" 大底和4合1等效2.0um 大像素，还支持 OIS 光学防抖。

从样张上可看出，荣耀Power在拍摄远处的高楼能清晰还原建筑的每一处线条与细节，建筑表面的纹理、窗户的边框等都清晰锐利，色彩鲜艳饱满，真实还原建筑的原本风貌;户外拍摄风景时大底传感器和光学防抖的组合优势尽显，细节都能清晰捕捉，即使在手持拍摄且环境略有晃动的情况下，也能拍出稳定、清晰的照片。荣耀Power同步搭载的荣耀影像引擎在⾃研 AI RAW算法加持下，色彩还原准确，高光不溢出，暗处提高明亮度但是无噪点，夜景拍摄表现不错。

荣耀Power搭载骁龙7Gen3 处理器，CPU与GPU性能大幅提升，同时能效表现进一步改善，可实现更丝滑的应用多任务处理与更流畅的游戏体验搭配;搭配8GB +256GB、12GB +256GB、12GB +512GB 多种内存组合，无论是运行大型办公软件，还是在户外使用专业的导航或是摄影，都能流畅运行，不会出现卡顿或是直接闪退的现象;如果是上班族的用户在进行多任务处理时也能够快速切换应用，提高工作效率。



应用多开

在智能场景化方面，荣耀Power带来全新“户外模式”，开启后能够智能识别用户状态，在户外屏幕显示更清晰，网络更流畅，定位更精准，同时提供通话自动免提、一键返航功能，自动免提功能开启之后再未连接蓝牙耳机等设备时，接听、拨打电话时都将默认免提状态，一键返航功能在手动标记位置后，方便用户随时导航回标记点，让用户户外工作更高效。



户外模式

荣耀YOYO智能助理可⼀键进行“查询/取消 APP 自动续费项”等多场景操作，AI 安全防护、AI 魔法修图、灵动胶囊、桌面个性化魔⽅等多样化 AI 功能，也进⼀步提升用户生活、工作场景体验。

总结

荣耀Power凭借其行业领先的 8000mAh 超大青海湖电池带来的最长续航能力，自研射频增强芯片C1+赋予它强大通信能力，无论城市复杂环境还是户外偏远地区都信号无忧，可以说荣耀Power从时尚精致外观、清晰护眼屏幕，到出色影像记录与流畅性能体验，在各个维度都表现出众。如果正好你需要一款能在城市与户外无缝切换、全方位满足需求的智能手机，定位轻户外的荣耀Power是一个非常不错的选择。