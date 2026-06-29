【天极网手机频道】6月26日，全新一代横向折叠旗舰vivo X Fold6新品发布会在上海举办，会后vivo副总裁、产品副总裁黄韬与X系列产品总经理韩伯啸出席媒体群访，围绕产品核心创新、行业发展趋势、技术规划、市场规划等核心问题作出完整解答。

现如今折叠屏市场铰链、轻薄、折痕、续航等基础硬件痛点已基本解决，行业同质化竞争加剧，vivo通过X Fold6将赛道竞争从硬件参数比拼转向大屏AI生产力，推动折叠屏行业进入第二次进化阶段。

群访开篇，媒体直指当下折叠赛道同质化难题，过去折叠屏仅做到放大屏幕尺寸，信息密度并未同步提升，内屏实际使用率偏低，没能发挥折叠形态独有价值。对此，vivo副总裁、产品副总裁黄韬提出核心判断：折叠屏行业已走完第一次进化――单纯把屏幕做大;而X Fold6代表行业第二次进化，核心是依托大屏重构 AI 任务工作流。

vivo在X Fold5基础上迭代原子工作台，搭配行业首款底层专为折叠开发的OriginOS 6Fold，打造串行、并行双模式交互体系。升级后的串行模式可视面积提升15%，新增并行模式支持一屏同时运行四款应用，窗口可自由缩放;依托跨应用拖拽交互，能将多款APP、AI工具整合为完整任务流，兼顾手机便携属性与大屏多任务优势，体验具备强独占性，让折叠屏真正实现“信息面积×信息密度”双重提升，这也是vivo持续投入折叠赛道的核心逻辑。

针对外界容易将原子工作台局限于办公工具的误解，黄韬现场为大家梳理产品使用边界，工作台并非仅服务商务，球赛同屏、旅行攻略比价、多 AI 交叉查询、线上购物对比等娱乐生活场景均能高效适配，后续传播会弱化单一办公标签，覆盖全人群使用需求。

至于机身堆叠受限、折叠影像普遍缩水的行业痛点，X系列产品总经理韩伯啸在群访中明确了vivo产品策略，X Fold6完整移植X数字系列旗舰全套影像硬件、模组与算法，拒绝为机身厚度缩减影像配置。vivo依靠结构堆叠团队持续优化空间布局，在有限机身内塞入2亿大底主摄、蔡司AP超级长焦、G2蔡司增距镜与自研V3 +影像芯片，实现“折叠小V单”，成为当前唯一搭载全套旗舰影像方案的横向折叠产品。

vivo X Fold6覆盖五大黄金人像焦段、全焦段变焦闪光灯，蓝图原生色彩、AI 摄影助手等直板专属功能全部下放。从用户角度来看，vivo折叠用户本身对影像拥有高期待，不会因为选择折叠就降低拍摄要求，因此vivo直接将直板影像标准复制到折叠产品线，演唱会、户外拍摄、短视频创作者均可搭配增距镜拓展拍摄能力;针对影像未来升级路线，团队表示光学硬件与 AI 算法将双线同步迭代，每年影像模型训练投入持续翻倍，双向挖掘画质提升空间。产品线规划上，vivo横折系列仅保留单顶配版本，不再区分标准版与Pro机型;而且将保持统一外接镜头卡扣，长期布局手机外接光学生态，未来影像将同步推进光学硬件升级与AI算法迭代。

产品线规划层面，vivo确认横向折叠仅保留单顶配版本，不再区分标准版与Pro版，直接将影像、性能、屏幕全部拉满，持续强化折叠影像无妥协标签。针对街拍模式暂未搭载的提问，黄韬回应相关功能正在统筹适配，后续系统更新有望全线拉通X系列影像功能。

本次X Fold6 更换天玑平台引发行业关注，韩伯啸解释芯片选型以适配产品需求为核心，只选取适配产品定位的 SoC，联发科深度配合vivo针对折叠多线程、多窗口渲染需求定制专属架构，打造行业唯一面向大屏重载场景的满血旗舰。这款定制芯片采用大小核分离式 NPU 设计，低负载 AI 任务由小核持续运行，峰值多任务算力启用大 NPU，GPU 专项优化多画面同步渲染，即便一屏四APP并行运行，高温环境下发热、功耗控制依旧远超预期，双方将保持长期深度合作，后续 X Fold系列也将会持续选用适配大屏生产力的定制芯片方案。

群访中有媒体问到关于产品形态、海外、市场三大中长期规划。黄韬表示产品形态上阔折叠机型仍处于技术预研阶段，但现阶段vivo资源集中传统横向折叠;两类产品用户群体区分明确，横折适配商旅多任务场景，阔折叠主打影音娱乐，二者并行布局但定位互不冲突。

海外市场方面，X Fold6 出海筹备工作有序推进，暂未公布具体上市节点;此前 X 系列顶配影像机型海外市场反馈优异，MWC 上海展期间海外参观者对大屏 AI 交互、旗舰影像需求旺盛，海外增长潜力充足。

市场端，上一代 X Fold5 实现数十万级销量，凭借影像、定制芯片、原子工作台三大独家升级，vivo预期X Fold6销量同比提升30%以上。基于两个月内部员工试用数据，旗舰无妥协影像、低功耗定制算力、可保存复用的任务流工作台，是拉动用户 NPS 满意度的三大核心支点。

总结

当前折叠屏硬件创新空间持续收窄，单纯比拼屏幕、铰链、机身参数无法构建长期竞争力，再加上过去用户买折叠屏，更多的是为一块大屏而买单。但从vivo X Fold6这套产品逻辑能看出，接下来用户选购的核心标准，会变成折叠形态独有的专属体验。

vivo X Fold6形成“专属折叠系统+定制算力芯片+旗舰全量影像+ AI任务交互”完整产品闭环，跳出小众尝鲜设备定位，推动折叠屏成为可完全替代直板旗舰的全天候AI主力终端，清晰指明未来折叠赛道的核心竞争落点――软件生态与端侧AI大屏融合能力，将成为区分品牌产品力的核心标尺。