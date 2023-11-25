11月值得关注的人像手机，OPPO Reno11系列领衔

【天极网手机频道】11月份手机圈可谓热闹非凡，其中最值得关注的莫过于OPPO Reno11系列。其凭借全系标配单反级人像摄像头，配合全新单反级人像模式与继承自OPPO Find 系列的旗舰影像算法以及ColorOS 14系统等优势，再次引领人像手机的全新体验。

OPPO Reno11系列全系配备单反级全焦段三摄，包含3200万单反级人像摄像头、5000万单反级广角主摄与112度单反级超广角摄像头，可提供 0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，覆盖从全身到半身的广泛拍摄场景，帮助用户以影像记录精彩生活。Reno11 与 Reno11 Pro 搭载的单反级人像摄像头画质出色，可以 3200 万高像素记录丰富细节，并为人像摄影提供单反级拍摄体验。这颗单反级人像摄像头提供等效 47mm 黄金人像焦段，能够在复杂环境中一键规避人群干扰，实现主体突出的精巧构图;正确的光影关系让样张效果更具立体感、自然感和生动感。配合动态光影屏，带来更加接近人眼真实所见的光影分布。

全新的单反级人像模式让人像照片的氛围感再上新高度，可模拟光学镜头的虚化质感，用户无需承担专业大光圈相机镜头的昂贵价格，即可实现比肩专业镜头的背景光斑柔化效果，并可通过调整电子光圈，自定义光斑的虚化程度与效果。当使用人像模式拍摄时，除可对背景与前景加以柔和虚化，还能够在人物的五官实现不同层次的虚化过渡，为人像照片带来令人惊艳的自然虚化质感。

另外，OPPO Reno11系列首发搭载的ColorOS 14系统支持全新闪速抠图功能，基于 ColorOS 14端侧AI模型、自研AI加速平台与Reno11系列算力强大的芯片平台，可一键精准提取人物、动物、静物等多种主体，抠图更快更便捷。

如果担心拍照拍的太多，或者手机存了太多影视和大型游戏担心内存不够也别担心。Reno11系列率先搭载超流畅的ColorOS 14，内建的超算平台全面升级，提供稳定流畅体验。ColorOS 14超算平台带来全新内存无损压缩技术，以高效存储压缩算法与存储加速技术节省存储空间用量，用户可自由选择需要压缩的大型应用，或使用文件去重功能为手机减负。在512GB版本的Reno11系列中，内存无损压缩技术至高可节省45GB存储空间，足以额外存储数万张高清照片或数千首无损音乐，亦或是多款大型游戏，再也不担心手机内存不够。

Reno11系列中的ColorOS 14超算平台支持内存基因重组，该功能基于OPPO自研内存性能加速技术，全面提升应用启动、切换等场景下的流畅度，让Reno11系列搭载的旗舰芯片和LPDDR5X与UFS3.1闪存迸发更强劲性能。

ColorOS 14还为Reno11与Reno11 Pro带来了全新交互体验，例如流体云为用户提供高效的通知服务获取体验;中转站功能可在几乎所有应用中提取内容等等。

外观上，Reno11 系列采用全新幸运宝石设计，带来月光宝石、萤石青(Reno11)、松石绿(Reno11 Pro)以及曜石黑共四款配色，延续 Reno 轻薄基因，薄至7.59mm，轻至184g，仍可容纳至高4800mAh 能量。配合3D 双曲面对称造型与经典握手曲线设计，Reno11 系列可缔造轻薄无负担的携带体验，时刻以质感超绝的轻薄机身彰显潮流活力。

Reno11 系列即日开启全面预订，Reno11将于11月25日开售，Reno11 Pro将于12月1日开售。售价方面，Reno11提供三个版本，8GB+256GB版本售价2499元、12GB+256GB版本售价2799元、12GB+512GB版本售价2999元;Reno11 Pro提供两个版本，12GB+256GB版本售价3499元、12GB+512GB版本售价3799元。用户可在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道购买，首批购机用户可享受四年电池包换计划。