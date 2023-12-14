vivo S18系列发布：影棚级柔光环与专业长焦人像镜头加持

【天极网手机频道】从09年的青花瓷，到最新的S系列，vivo一直都在把中国传统文化设计精妙地融入科技产品，不断地去探索新的意象。12月14日，vivo 带着蕴含着东方美学的S18系列正式亮相，它不仅拥有中国风设计，还带来5000万索尼仿生旗舰主摄、影棚级柔光环、专业长焦人像镜头的加持，让人像光彩绽放，带来了更细腻自然又通透的影像体验。同时，凭借骁龙7 Gen3的硬件性能让人像旗舰vivo S18系列的游戏体验锦上添花，正如花似锦配色的名称一样内外呼应。目前vivo S18系列已正式发布并开启预售，喜欢的朋友不妨多多关注。

据了解，vivo S18系列共带来了花似锦、青澈、玄黑共3款配色。花似锦作为主打配色，以锦上花开为灵感，白色为基底，蓝白相间的花瓣融入其中。由1300万道的切线精准勾勒出朵朵立体浮光花纹，在不同的光线照射下，每一片花瓣都能呈现栩栩如生的舒展动态，立体感与层次感兼具。7.45mm的机身厚度，185.8g的重量，整机拿起来是非常轻薄的，配以云锦玻璃工艺，不仅观感通透，还具有绸缎般的光泽与细腻触感，极不容易沾染指纹。

在S系列经典的云窗设计上，将之前的“水镜云窗”升级为了全新的“水光云窗”，灵感来自于中式建筑里的窗户。采用了对称的造型，上方镜头玻璃有弧度边缘，光线下显得饱满水润，下方柔光灯设计是点晴之笔，外观优雅不说，还支持智能冷暖变色，柔光均匀照亮人物，肤色更加自然通透。

新机正面是一块儿6.78英寸120Hz朝阳护眼屏，全局亮度达到1200nits，局部峰值亮度达到2800nits，2800X1260的超高分辨率、10亿色臻彩显示、P3影院级广色域带来了出色的显示体验;同时，2160Hz高频调光能够缓解屏幕闪烁造成的视觉疲劳，顺眼更护眼。

vivo S18的前置搭载了一颗5000万像素超光感人像镜头，F/2.0的大光圈为暗光自拍提供了强大的硬件支持，90°广角自动变焦，单人特写、半身亦或是多人都能自动追焦。暗光环境下自拍，还有两枚90°广角、无极调节补光灯叠加buff，轻松消除阴影，让肤质更加均匀通透。

vivo S18的后置采用了新一代5000万像素VCS人眼仿生人像镜头，加上后置影棚级柔光环智能打光，相当于普通手机闪光灯19倍的面积，能柔和均匀地照亮我们的皮肤，告别模糊黑脸或者光线不均的阴阳脸。在拍摄时，还能实时检测人像距离远近，智能调节冷暖色温，无论近拍还是远拍，不同距离下都能有最合适的光。

值得一提的是，vivo S18照片水印还可以设置多巴胺胶片相框，更能丰富照片的多样性。并且可以让“蓝心小V”帮忙修图，用户只需要跟小V说一句“消除路人”，小V就会帮你精准“脑补”还原画面，这下再也不用花几个小时去除路人了。除了能帮忙消除路人，它还能帮你快速搜寻信息、照片、甚至写诗作画，成为你的私人专属助理。

性能方面，vivo S18全球首批搭载第三代骁龙7，该移动平台采用了4大核4小核的设计，频率最高可达2.63GHz，采用 64 位架构，CPU 整体性能提升近 15%，GPU 性能提升超过 50%。充电上，vivo S18配备了一块5000mAh的大电池，加上OriginOS 4全新蓝海续航系统100多项省电优化，全面提升续航时间。新机带来了80W远航闪充，用户还可以自行去设置默认超快模式充电。目前vivo S18系列已正式发布并开启预售，vivo S18 Pro售价3199元起；vivo S18售价2299元起；S18将于12月22日正式开售，S18 Pro将于1月13日正式开售，喜欢的朋友不妨多多关注。