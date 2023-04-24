OPPO官宣加入腾讯汉字守护计划，ColorOS将率先解决生僻字痛点

近日，OPPO在2023年腾讯搜狗输入法汉字守护发布会上，宣布正式加入汉字守护计划，其具体功能将在其软件操作系统ColorOS的下一代版本上落地，成为行业首个达到中文编码字符集最高国家标准GB18030-2022中级别3的系统厂商。

OPPO软件应用产品总监张智昊分享生僻字技术案例

汉字作为宝贵的中华文明文化遗产，如今仍有大量生僻字因尚未数字化而无法在信息系统中正常使用，造成了文化遗产的流失。

目前，Android，iOS等系统仅支持3万左右常用汉字输入，加入腾讯汉字守护计划后，OPPO ColorOS的下一代版本将率先支持移动端全量88115个汉字输入。通过内置腾讯搜狗最新生僻字字体包，支持生僻字字库粗细5档位调节，移植腾讯搜狗输入法生僻字键盘打造OPPO定制版输入法等诸多功能，解决用户在使用过程中针对生僻字不认识、不会输入的问题，为广大用户带来更加轻松、便捷的产品体验。

ColorOS输入法生僻字输入效果对比

OPPO一如既往地以用户为中心，通过其软件操作系统ColorOS倾力打造更多人性化功能。同时，OPPO将持续推动汉字数字化、标准化，为保护和传承汉字文化贡献力量。