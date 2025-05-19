荣耀400搭载7200mAh青海湖电池创档位新高，聚焦用户续航刚需

【天极网手机频道】5月19日，荣耀正式官宣荣耀400系列将搭载7200mAh 青海湖电池，为用户带来同档位最大电池。

通过创新封装工艺实现10%超高含硅量，使电池能量密度达到880Wh/L。这一技术突破带来最直观的改变，就是让用户轻松拥有2天续航无忧的体验。无论是出差旅行，还是忙碌的工作日，用户都无需担忧电量问题，真正实现电量自由。

在本地长视频播放、在线视频播放、4G 语音通话等典型高耗能场景中，荣耀400系列相较于同档位机型，续航时间显著提升，堪称同档位手机中的“续航王者”。

除了大电池带来的超长续航，荣耀400系列支持超级快充，标准版支持80W有线快充，Pro版则支持90W有线快充及50W无线快充。

此外，荣耀400系列还采用超长寿电池设计，在日常使用场景下，可实现4年健康使用，循环寿命大幅领先同级产品。这意味着，即使长时间使用，电池性能依旧能保持良好状态，不仅为用户节省了更换电池的成本，也减少了频繁更换电池带来的不便。

回顾荣耀过往数字系列产品，从性能到影像，从外观设计到系统体验，每一次发布上市都以创新突破刷新行业标准，赢得了消费者的高度认可与信赖。如今，荣耀400系列在续航领域的突破，凭借7200mAh青海湖电池打破续航瓶颈，将吸引更多追求长续航的消费者的目光。