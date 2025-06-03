OPPO走进黄城根小学昌平学校，与“小小学子”一起探索AI新世界

【天极网手机频道】5月21日，OPPO AI中心个性化业务负责人姜昱辰走进黄城根小学昌平学校，与学生们开启了一场别开生面的趣味AI课。在课堂上，“小姜”老师分享了AI在生活中的常见应用，并通过与人脑学习能力的类比，更加具象的科普了数据、算法、算力等 AI 学习元素，激发“小小学子”们的学习热情，开启对未来AI世界的无限想象。

OPPO将AI大模型技术带入小学课堂，让知识从书本跃然于眼前，打造“零门槛”的科技认知模式。OPPO AI中心个性化业务负责人姜昱辰表示：“每个孩子心中，都有一颗科技的种子，希望通过这堂AI启蒙课，点燃孩子们科创梦想的‘火种’。”在课程结束后，学生们也受益匪浅，不少学生感慨：“AI可以让我更好理解书本上的知识，学习效率大幅提升，一些课本之外的知识，也能通过小布助手进行解答，实在太好用了。”

多年来，OPPO致力于成为AI手机时代的引领者和普及者。从早期推出小布助手、相机内置AI场景识别功能，到发布安第斯大模型(AndesGPT)，再到AI通话摘要、AI消除、AI一键闪记等更多实用功能落地，OPPO正在用实际行动推动AI手机时代加速到来，让手机变得更加智能、贴心，赋能用户生活更加便捷、高效。

OPPO AI功能的“百花齐放”离不开底层技术的跨越式发展。为此，OPPO在2024 AI战略发布会上宣布正式成立OPPO AI中心，全面赋能智能算力、AI人工智能等领域的创新研发。截至2025年3月，OPPO在AI领域的全球专利申请已经超过6150件，全面覆盖图像处理、计算机视觉、语音技术、自然语言处理、机器学习等方面。

在波澜壮阔的AI大潮面前，OPPO希望与更多用户一起伫立潮头，携手共进，推动AI快速向前发展的同时，让更多人持续获益。此次，OPPO携AI技术成果走进中小学课堂，以寓教于乐的方式，为学生们打开AI启蒙的大门。“这是一次全新的尝试，未来期待有更多机会向孩子们展示AI技术的神奇应用，继续为AI普及教育贡献力量。”姜昱辰补充道。