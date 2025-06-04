从旗舰到实用款！OPPO 618全价位手机攻略性能与优惠兼得

【天极网手机频道】年中大促618购物狂欢节已然拉开帷幕，各大手机厂商纷纷推出极具吸引力的优惠活动，OPPO这次也带来了多款明星机型，涵盖不同价位段，满足各类消费者的需求。无论是追求极致影像体验的摄影爱好者，还是对手机性能、外观、续航有特定要求的注重实用性的用户，都能在 OPPO 的产品矩阵中找到心仪之选。

OPPO Find X8：

OPPO Find X8 作为OPPO的高端旗舰机型，在设计美学、影像创新、性能续航以及系统表现等多个维度展现出了领先行业的旗舰体验。



OPPO Find X8采用了6.59英寸的京东方1.5K四边等宽直屏，创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡。同时，Find X8还提供了气泡粉、星野黑、追风蓝、浮光白四种配色，背部设计简洁大方，更符合当下消费者的审美。



在性能上，Find X8系列搭载了OPPO潮汐引擎x天玑9400的最强性能能效组合，天玑9400采用第二代3nm工艺，配备第二代全大核架构设计以及强力升级的GPU和NPU处理器，将高智能、高性能、高能效、低功耗特性齐聚一身。无论是日常使用还是游戏等高性能高功耗需求场景下，Find X8系列都能表现出色。

OPPO Find X8在ColorOS 15系统的加持下，为用户带来了更加丝滑流畅的使用体验。通过AI技术的智能调度，系统能够实时监测和分析用户的使用习惯，并根据需求进行资源的合理分配，系统智能预测和提前加载能够提前准备好用户可能需要的资源，从而确保每一次操作都能得到即时响应。这种智能化的资源管理方式，不仅提升了系统的响应速度，还大大降低了功耗，使得Find X8在续航方面也有了很大的提升，再加上OPPO 冰川电池为Find X8内置了5630mAh+80W超级闪充的充电组合，不仅不存在电量焦虑，而且能够适应各种使用环境，无论是严寒还是酷暑，都能确保手机的长时间续航。

在系统智慧交互方面，Find X8系列首次带来全新的一键问屏，拥有系统级AI能力，只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、等服务，还可以用AI去放光、AI去拖影、AI超清像素拯救废片;AI帮写能识别图片并生成文案，还能排版润色文字。AI 办公助手提供语音摘要、文档摘要及格式转换等服务，帮助用户更快完成工作，更快投入生活。另外，Find X8系列带来全面升级的互传功能，并支持与iPhone系列的互传。全新的互传支持碰传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享。

影像方面，OPPO Find X8后置搭载5000万像素的主摄+超广角+潜望长焦三摄系统，支持全焦段4K 60fps杜比视界视频拍摄，全系为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果，将AI大模型与精密的潜望长焦摄像头结合，实现了颠覆性的AI千里长焦，让30倍变焦也好看，60倍变焦更有超越视野的清晰度。全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，全系还支持全焦段4K 60fps杜比视界HDR视频录制，加上OPPO超级防抖以及传感器变焦能力，影像实力进一步提升。

在 618 期间，OPPO Find X8的优惠力度空前，官方至高立减200元，到手价3999元起;如果你的所在地区符合国补政策，叠加国补至高优惠可达700元，到手价低至3499 元起，而且还支持至高6期免息，让用户可以轻松无压力地入手这款旗舰机。

OPPO Reno13：

OPPO Reno13 以其独特的设计和出色的影像功能，吸引了众多年轻消费者的目光。作为年轻用户的时尚表达，Reno13系列金属中框与一体冷雕玻璃设计在轻薄机身上实现质感升级，极窄四等边设计让视觉效果更和谐美观。主打色“蝶蝶紫”，不是单纯的紫色基调，而是通过蝶影光刻工艺将寓意“自由、热爱、向往”的蝴蝶羽翼定格在机身上，在光线下的不同角度看蝴蝶翅膀在随光影变化，打造出新一代符合年轻人审美的潮流美学。

在轻薄机身之下内置了5600mAh+80W超级闪充组合保证续航能力，同时，OPPO还通过先进的硬件与软件协同优化技术，实现了对电池电量的精准管理和控制，进一步提升了手机的续航表现。

性能配置上，OPPO Reno13配备了天玑8350旗舰芯，性能强劲且功耗更低，配合体温级散热系统、全局智能控温算法等，使得手机在长时间游戏或高负荷运行下依然能够保持稳定的性能输出和温度控制。标配LPDDR5X运存，不仅带来更高的传输速度，同时拥有更低的能耗表现;独家定制的自研抢网芯片X1，通过了国家无线电监测中心五星认证以及腾达实验室认证，就算是在一格信号下网络也流畅。

AI功能赋能下，全新一代AI高清实况照片再进化，新增 EIS防抖支持，优化流畅性的同时减少画面掉帧。全系还为实况照片带来更丰富的风格化选项，新增柔光拍照模式，支持朦胧、柔美、梦幻三种不同风格和强度的柔光模拟选择，用光线的形状与流动，为人物拍摄增添迷人又梦幻的氛围。配合胶片风格滤镜的叠加，通过 人像清新CC、人像复古NC、人像通透Pro Neg.Hi 三种经典的胶片模拟，拍照就是包好看的。而且这些好看的照片还可以与iPhone LivePhoto 互传、互显、互编，并且可在各大主流社交平台分享。

在大促期间，OPPO Reno13官方至高立减500元，到手价2199元起;叠加国补至高优惠可达874.85元，到手价1869.15元起，且提供至高12期免息，让用户可以轻松拥有这款兼具颜值与实力的手机。

OPPO K12s：

在竞争激烈的千元机市场中，消费者既渴望长续航带来的安全感，又追求流畅性能满足日常与娱乐需求。而OPPO K12s凭借精准的定位，以“续航+流畅”两大核心体验切入，成为众多用户关注的焦点。

OPPO K12s搭载的7000mAh五年长寿大电池在千元机市场中脱颖而出，新型硅碳负极材料的运用，使得电池循环充放电次数大幅提升，配合80W 超级闪充可以快速回血;此外，OPPO K12s还采用了“25W 安全快充+智能充电管家”组合，夜间充电时自动切换涓流模式，避免过充损伤电池;支持“80% 电量锁定”功能，长期使用可有效延缓电池老化，兼顾了充电速度与电池寿命。

性能上，OPPO K12s配备新一代4纳米芯片和超大内存，基于先进的4nm制程工艺，性能较前代有显著提升，足以应对日常各类应用的流畅运行。面对发热这一游戏过程中的常见问题，OPPO K12s内置的5700mm² 超大越级 VC 均热板与 6000mm² 石墨散热片发挥了重要作用。即使长时间游戏，机身温度也能始终维持在合理范围，不会因过热而导致卡顿降频，让玩家可以尽情沉浸在游戏世界中“冷静”发挥。

同时，OPPO K12s凭借出色的性能表现，荣获首个移动智能终端系统抗老化能力五级泰尔认证，再加上超流畅 ColorOS 15 系统的优化，包括后台进程智能冻结和存储碎片清理等功能，进一步保障了手机在长时间使用后的流畅度，实现五年久用如新。

OPPO K12s的外观设计汲取了赛博配色灵感，提供棱镜黑、星芒白、玫瑰紫配色，满足不同用户的审美需求。微弧四曲面后盖与中框过渡设计，机身厚度仅8.45mm，重量为208g，虽搭载大电池，不会给用户带来过重负担。金属镜头环以及具备IP65防尘防水的抗摔金刚石架构，不仅提升了手机的质感，更增强了其耐用性，对于经常手滑的用户来说十分友好了。

正面配备的6.67英寸120Hz高亮护眼OLED直屏，带来顺滑的屏幕操作体验，无论是滑动页面还是进行游戏操作，都能感受到明显的流畅感;屏幕全局默认最高亮度为600nit，全局激发最高亮度可达1200nit，即使在户外强光下也能清晰地看清屏幕内容;同时，OPPO K12s还支持湿手触控和手套模式，在特殊环境下也能轻松操作手机。OPPO K12s还搭载了多功能NFC、屏下指纹解锁、红外遥控多项旗舰级智慧体验，让千元机也能兼顾便捷与安全性。

OPPO K12s后置5000万像素超清主摄搭配200万像素摄像头的组合，能够满足用户日常拍摄需求。5000 万像素主摄像头采用 OV50D40 传感器，拥有 1/2.88” 感光面积，f/1.85 大光圈，支持自动对焦。配合超流畅ColorOS 15 系统，拥有领先的AI影像体验，支持AI高清像素、AI消除、AI去拖影和AI去反光等 AI 影像功能，可以一键拯救废片。

总的来说，OPPO K12s在续航方面表现卓越，大电池与快充技术的结合极大提升了使用便利性;性能流畅稳定，散热良好，能满足日常及游戏需求;外观设计时尚轻薄，质感出众;屏幕护眼且操作流畅;影像表现中规中矩可应对日常生活记录。

618大促期间，OPPO K12s官方至高立减100元，到手价1099元起;叠加国补至高优惠324.85 元，到手价934.15元起。这样一款功能全面、价格实惠的手机，在618的优惠加持下，性价比极高，非常值得入手。

在 618 这个购物盛宴中，OPPO 的这几款手机 ――OPPO Find X8、OPPO Reno13和OPPO K12s，凭借各自独特的卖点和诱人的促销信息，为消费者提供了多样化的选择。无论你是追求极致影像与性能的高端用户，还是注重外观、功能的年轻群体，亦或是对手机耐用性、长续航有需求的实用主义者，都能在 OPPO 的产品中找到适合自己的那一款。目前618大促活动正在进行中，千万别错过了。