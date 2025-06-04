　　OPPO Reno14荣登京东手机618竞速榜，购机享国补和超多礼品!

【天极网手机频道】一年一度的618大促正火热进行中，各大手机品牌纷纷推出重磅优惠，在本次618开门红中，OPPO Reno14系列凭借出色的产品力和极具诚意的促销力度，强势登顶京东手机618竞速榜，成为2K-3K价位段的爆款之选!

作为Reno系列的新一代代表作，OPPO Reno14可谓是颜值与实力兼备，在外观设计上延续轻薄时尚的基因，并进一步提升精致感。Reno14一共提供人鱼姬、礁石黑和半夏绿三种配色，礁石黑配色采用 AG 玻璃工艺，沉稳静谧，是永不退潮的经典潮流;半夏绿配色是今夏最in潮流色，同款AG玻璃工艺，带来一抹初夏盎然生机的生命力色彩效果。当然最令人影像深刻的是独创了人鱼姬配色，采用双层图案化镀膜工艺，在光影变幻下呈现梦幻鱼尾纹理，极具辨识度。此外，摄像头模组采用对称美学设计的“星瞳”镜头布局，视觉观感简洁灵动。

正面，OPPO Reno14 配备了一块 6.59 英寸的1.5K超高清小直屏，具备 60/90/120Hz 三档刷新率，能够根据不同的使用场景自动调节刷新率，在保证流畅视觉体验的同时降低功耗。屏幕还支持 3840Hz 高频 PWM 护眼调光，能够有效减少蓝光对眼睛的伤害，即使长时间使用手机，眼睛也不容易感到疲劳;10.7亿色显示使得屏幕色彩鲜艳、过渡自然，1.5K超高清晰度以及 600nit手动最大亮度、1200nit全屏最高亮度，让用户在各种环境下都能清晰地看到屏幕内容，93.4% 的屏占比带来了沉浸式的视觉享受。

在影像功能方面，Reno14被称为“三合一 Live 图神机”，支持多种实况拍摄模式，包括潮流长焦实况、4K视频转实况与闪光实况，让用户轻松拍出富有动感的影像作品;影像硬件方面Reno14也毫不含糊，前置5000万像素超感光镜头加上5000万像素超清主摄 + 5000W超广角强大组合，使Reno14不仅在自拍方面表现出色，日常拍照、人像摄影创作也都游刃有余。

在续航方面，OPPO Reno14内置6000mAh超大电池，配合80W超级闪充，天极网实测30分钟即可充至70%，彻底告别电量焦虑。值得一提的是，该机还配备OPPO自研的智慧充电引擎5.0，支持长时间插电保护、充电上限设置、电池预热等功能，延长电池寿命同时提升使用安全性，即使在-25℃极寒环境下也能稳定充电。

在性能方面，OPPO Reno14搭载的天玑中端芯搭配至高16GB + 1TB超大内存+LPDDR5X+UFS3.1的组合，各种应用能够快速启动，切换应用时也十分流畅，后台开再多的应用又或是同时开启多个大型游戏都能保持稳定运行。长时间的高负载也不用怕，Reno14内置的7K冰穹VC液冷散热系统，长时间玩游戏后机身虽然会有一定程度的发热，但整体温度仍在可接受范围内，不需要担心手机过热导致性能下降的问题以及使用体验。

目前在京东平台/OPPO商城，OPPO Reno14系列正在参与618限时特惠，12GB+256GB版本直降至2749元起，在享受国家以旧换新补贴后，最低到手价仅为2336元起!此外，购机还可以在以下礼品中任选一项，包括OPPO新品的蓝牙耳机、全职高手限定礼盒/夏日奇旅配件套装和京东两年碎屏保/碎屏保1年+电池保2年。

无论你是追求高颜值设计、热衷影像创作，还是需要持久续航与均衡性能，OPPO Reno14都能带来全方位满足。趁着618优惠加码，叠加国补和礼品福利，现在正是入手这两千元档位神机的好时机!