高通发布第四代骁龙7移动平台：能效领先竞品超30%，AI性能提升65%

【天极网手机频道】5月15日，高通正式发布第四代骁龙7移动平台。基于对用户需求调研，第四代骁龙7围绕性能、影像、5G、连接、AI及游戏等多个领域带来提升，为其覆盖的终端用户提供更卓越的使用体验。

第四代骁龙7基于台积电4nm制程工艺，首次在骁龙7系移动平台中采用“1+4+3”CPU架构。

全新高通Kryo CPU拥有1个2.8GHz的A720超级内核、4个2.4GHz的A720性能内核、3个1.8GHz的A520效率内核，拥有更大的L3缓存，相比上代CPU性能提升27%。

第四代骁龙7集成的Adreno GPU对比上代性能提升了30%。而且针对游戏场景，第四代骁龙7支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，如骁龙自适应游戏画质，可实时调整CPU和GPU性能，让游戏运行更顺畅;还有首次在骁龙7系中支持的高通自适应性能引擎4.0，可以在高负载场景下智能调度资源，减少卡顿。

不仅是性能升级和特性丰富，第四代骁龙7的能效相比上代和竞品也有优势，从而满足玩家长时间畅快游戏体验的要求。根据高通公布的测试数据，在《王者荣耀》5v5团战场景测试中，第四代骁龙7能效领先上代26%，领先竞品34%;在《绝区零》光映广场测试中，与前代相比，第四代骁龙7的帧率有10fps左右的提升，能效也提升了20%;对比竞品能效领先达到了34%。

多媒体体验续航方面，高通表示连接Wi-Fi通过视频APP观看在线视频的播放时长可以领先竞品两小时;切换至5G也能多看1小时。

高通具备优势的AI方面，第四代骁龙7也迎来了“史诗级加强”。高通表示，第四代骁龙7的整体AI性能提升高达65%，其中在超级分辨率测试中提升达到了65%，物体检测测试中领先上代77%。

性能提升的同时，第四代骁龙7还支持了包括通义千问、腾讯混元、文心大模型、DeepSeek等业界主流AI模型，更首次在骁龙7戏中支持Stable Diffusion 1.5，可以在几秒内生成图像。持续提升的AI表现，不仅丰富了终端侧生成式AI功能，更拓宽了高通在终端侧AI的布局。

而且与骁龙旗舰级移动平台一样，第四代骁龙7也拥有高通传感器中枢，其内存增加75%，支持AI活动识别2.0，让终端设备有更敏锐的“感知能力”，提升智能应用体验的同时，降低功耗，保障设备续航时长。

AI落地终端不仅是提供了更丰富的交互方式，更懂用户需求的智能助手，同时也成为生成式AI等更多创新功能的底层能力。得益于高通传感器中枢，高通打造了有助于缓解晕动症状的智能舒适显示功能。相信很多用户都遇到过在乘车时玩手机晕车的情况，开启AI智能舒适显示，会在手机屏幕边缘出现多个动画点，通过提供与车辆运动相匹配的视觉提示，缓解乘客的晕动症状。

高通通过调研发现，在决定用户购买的各项因素中，影像稳居前列。第四代骁龙7在影响方面也带来了不俗的照片及视频拍摄能力。不仅支持视频超级分辨率、广域多帧降噪，提升视频清晰度、纯净度，还首次在骁龙7系中支持硬件电子图像防抖，即使在运动状态下手持拍摄也能有更加稳定的视频画面。

此外，第四代骁龙7还获得了AI增强的3A特性，以硬件引入AI增强的方式提升自动曝光、自动对焦和自动白平衡等能力，用户拍摄更轻松。

在连接方面，第四代骁龙7的骁龙5G调制解调器及射频系统支持最新3GPP Release 17 5G，峰值下行速率高达4.2Gbps，还支持全球双卡双通(DSDA)、集成NB-NTN卫星通信解决方案，旅行出差用网体验更加可靠。

而且，第四代骁龙7也支持第三代高通智能网络选择，在网络环境不佳等情况下动态联网，优化网络连接。例如在演唱会中上传照片速度提升25%，离开电梯时4G到5G复网速度提升55%，高铁上5G语音通话的数据丢包减少40%。

第四代骁龙7的高通FastConnect移动连接系统还支持Wi-Fi 7、蓝牙6.0，并首次引入蓝牙信道探测特性，可以提供近距离感知功能，帮助用户定位丢失的物品。还首次在骁龙7系中支持高通扩展个人局域网(XPAN)技术，帮助用户实现终端在蓝牙和Wi-Fi连接之间无缝切换，减少设备之间的割裂感。

此外，第四代骁龙7也支持Snapdragon Seamless。

写在最后

第四代骁龙7移动平台的全面提升让该档位的智能手机具备更出众的性能与能效。更值得关注的是，高通在第四代骁龙7移动平台上引入了众多首次应用在骁龙7系的特性和功能，覆盖AI、连接、游戏、影像等多个领域，从中不难看出，高通通过拓展产品层级等方式，持续推动技术普惠，让更多用户可以在差异化的价格段位和终端产品上享受到最新、领先的使用体验。

高通表示，搭载第四代骁龙7的商用终端将在未来几个月面市。届时OEM、应用开发者等合作伙伴又将如何利用这些全新特性增强产品力，让我们拭目以待。