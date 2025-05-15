OPPO Reno14系列全系标配85mm长焦实况

【天极网手机频道】5月15日，OPPO正式发布了OPPO Reno系列家族的新成员，OPPO Reno14系列此次全系标配长焦实况，并以“三合一Live图神机”场景化的需求作为主打卖点，通过影像技术革新和硬件升级，重新定义中端手机的实况功能体验。

OPPO Reno14系列在外观设计上延续了Reno系列轻薄时尚风格后盖采用整块玻璃一体冷雕塑形而成，上一代Reno13系列在外观上带来了独具创意的蝶蝶紫，这一代则带来了独居新颖的新外观设计――人鱼姬配色，采用行业首创的流光幻影工艺，模拟鱼尾游动的动态美感;背板采用冷雕玻璃无缝设计，搭配金属中框，兼顾防尘与耐用性。

相较于前代Reno13标准版无长焦的配置，此次升级大幅提升远摄清晰度与构图自由度，尤其在特写和人像场景中。这次的Reno14系列不仅在硬件上有着不小的升级，在影像的软件层面还带来了全新的体验，本次OPPO Reno14定位为“Live图神机”，主打影像功能创新。它从多个热门品类中汲取灵感，将网红产品中的优秀影像功能融合应用，为年轻用户打造简易而强大的创作体验，并且将Find X8 Ultra 同款小红书 Live HDR 功能带到了 Reno 系列，为影像分享增添了更多乐趣。

作为主打影像体验的手机，OPPO Reno 14系首次实现标准版与Pro版均搭载5000万像素3.5倍潜望长焦镜头，支持高清长焦实况拍摄，同时支持长焦微距功能。在拍摄过程中无论是拍摄特写还是远距离构图，这颗长焦镜头都能带来出色的画面解析力和准确的色彩还原能力。

不仅拍摄景物效果出众，Reno14作为面向年轻消费群体的手机系列，在人像方面无论是功能覆盖还是软件算法都更佳出色。得益于超光影引擎技术的加持，Reno14在拍摄人像半身或特写时，背景虚化过渡十分自然，即使是人物头发丝这样的细节部分也能清晰地与背景区分开来，人物面部的自然特征保留，没有因为开启美颜而导致失真，光影正确，肤色均匀自然，营造出专业级的人像摄影效果，让人物在照片中脱颖而出。人像模式还支持叠加胶片滤镜，让照片更有氛围感，

在如今社交媒体不仅仅停留在照片这一简单需求，OPPO Reno14系列新增支持三样实况功能，让拍摄的样张能轻松以HDR Live 形式发布在小红书和朋友圈，美图不仅局限成图片，生活的精彩瞬间分享不再仅限一个圈子里。通过AI算法优化人脸色彩与肤质，即使在复杂光线环境下，ProXDR技术仍能呈现自然肤色与丰富明暗层次。此外，实况照片还支持叠加NC(复古)、CC(清新)、NH(通透)三款胶片滤镜，增强光影质感与情绪表达。

OPPO Reno14全系还都支持P66、IP68、IP69 满级防水，无论是面对日常使用中的意外溅水，还是在较为极端的水下环境，都无需担心手机会因进水而损坏，极大地拓展了手机的使用场景，打破了用户对轻薄机型“脆弱”的刻板印象。

OPPO Reno14系列通过长焦实况的全场景覆盖与算法创新，精准切年轻用户对影像创作的需求，结合质感设计与均衡配置，将成为很多年轻用户换机的首选。