千元最强续航性能王者，iQOO Z10 Turbo Pro上手体验

【天极网手机频道】在当下手游市场竞争激烈、游戏画质与操作复杂度不断升级的环境下，手机性能的优劣直接决定了游戏体验的好坏。正因如此，一款能够完美适配游戏需求的高性能手机成为了手游玩家们最为看重的游戏神器。近日，iQOO 推出的 Z10 Turbo Pro 更是凭借其强大的性能、出色的游戏表现和优秀的影像系统，在细分手机市场中脱颖而出，吸引了众多用户目光。接下来不妨跟着天极网一起来深度体验一下这款性能续航都超Pro的iQOO Z10 Turbo Pro吧!

作为一款性能王者，iQOO Z10 Turbo Pro在性能和游戏方面是非常出色的，搭载的高通骁龙第四代8s处理器采用了先进的 4 nm 制程工艺，拥有强大的CPU和GPU性能，在安兔兔跑分测试中拿到了超220万分的成绩，领先同价位段机型;在GeekBench测试中单核跑分达到了2052分，多核跑分7251分，这样的成绩在目前的千元级市场中是非常亮眼的。配合至高16GB+512GB的存储组合，无论是安装大量的应用程序，还是存储高清照片、视频，都能够轻松应对。



安兔兔与GeekBench跑分成绩

除了强大的处理器，iQOO Z10 Turbo Pro 还配备了旗舰同款的自研电竞芯片Q1，进一步提升了手机的性能和游戏体验。这款自研芯片能够优化游戏帧率、降低延迟，为玩家带来更加流畅、稳定的游戏体验;同时，Q1芯片还支持超分超帧技术，实现最高 1.5K PC 级游戏超分，以及多款144FPS 超帧，不仅能够将低分辨率的游戏画面实时提升至高分辨率，让游戏画面更加细腻清晰，还减轻了处理器的负担，从而降低了手机的发热量。

在《王者荣耀》的测试中，我们将性能面板选择为 Monster 模式，在极致画质+ 120FPS的设定下进行10V10团战。在10V10团战这种对性能要求极高的场景中，iQOO Z10 Turbo Pro的表现非常稳定，帧率始终保持在119.9FPS以上，几乎感受不到卡顿与掉帧，画面拖影现象完全消失，触控响应延迟非常低，英雄释放技能时，跟手率极高，从点击技能图标到技能准确释放，几乎没有延迟，跟手率极高，论是复杂的技能连招，还是在团战中极限走位都能迅速响应。



《王者荣耀》10V10团战实测

在《原神》60FPS+极高画质时，面对复杂的游戏场景与大量的运算需求，iQOO Z10 Turbo Pro帧率也稳定在 59.7FPS 左右。超分技术使得游戏中的建筑纹理、角色服饰等都得到了很好的展现。



《原神》实测



超分对比

持续长时间以120FPS极致画质游玩，手机不仅帧率波动极小，且温控出色。凭借与旗舰同款7K冰穹 VC 液冷散热系统，机身温度仅略有升高，游戏性能和游戏过程并受到任何影响，玩家在游戏过程中无须担心手机过热降频导致的游戏卡顿。

得益于这一块 6.78英寸华星C9+发光材料屏幕，2800×1260的分辨率 ，452 PPI，144Hz高刷新率确保用户在滑动屏幕或玩游戏时能够享受到流畅无阻的视觉体验;支持10.7亿色显示、HDR 10+ 和 DCI-P3 色域，屏幕显示效果非常出色，色彩鲜艳细腻，无论是观看高清视频还是玩游戏，都能够带来沉浸式的视觉体验;4320Hz的超高频PWM调光有效减少了屏幕闪烁对眼睛的伤害，局部峰值亮度可达5500nit，确保了在不同光线环境下都能呈现出清晰的画面。

背面设计上延续了 iQOO 家族的经典风格，机身线条流畅，边缘过渡自然，标志性的“悬浮设计语言”的金属材质 Deco 极具视觉冲击力;配色上iQOO Z10 Turbo Pro提供了燃、沙漠色、云海白、星穹黑四种机身颜色，满足了不同用户的审美需求。

尤其是天极网手上这款“燃”配色，采用了烈焰橙的大胆配色方案，充满了活力与速度;精致镭雕工艺的金属格栅纹理不仅增加了握持的舒适度，也让整体设计的呈现出精致质感，同时金刚盾玻璃盖板也很好的起到防护作用，整体给人一种时尚大气、质感十足的感觉。

206g的机身重量握在手中大小适中，重量分布均匀，长时间握持也不会给手部带来过多的负担。机身采用高强度铝合金骨架，骨架四角加厚，防止跌落瞬间屏幕四角被震碎，新增高弹缓震材料，对屏幕四周全包围防护，机身内部元器件也进行封胶，避免撞击造成的功能失灵。

iQOO Z10 Turbo Pro 轻薄趁手的机身下配备了7000 mAh大电池+120W 超快闪充的组合，为用户提供了持久的续航保障和快速的充电体验。在超快模式下15分钟即可充至51%的电量，在短时间内能够为手机补充足够的电量，满足紧急使用的需求，完成充电仅需35分钟左右，这样的充电速度在目前的主流手机市场中都处于领先水平。



充电实测(数据仅供参考)



续航实测(数据仅供参考)

而且大电池与闪充的组合为用户提供了持久的续航能力和快速的充电体验，在正常使用情况下，重度使用一整天都没有问题。

影像方面，iQOO Z10 Turbo Pro前置搭载了一颗1600 万像素镜头，后置搭载5000万像素索尼 IMX882主摄 以及一颗800万像素的超广角摄像头。

在白天的拍摄中，iQOO Z10 Turbo Pro样张色彩鲜艳且还原度高，细节丰富，超广角摄像头能够拍摄出更广阔的场景，如果是在高处拍摄可以容纳更多景色;由于配备了 OIS+EIS 防抖技术，即使在光线较暗的环境下，照片的噪点控制得比较好，色彩也比较准确，能够真实地还原夜晚的场景。

总结

总的来说，iQOO Z10 Turbo Pro在性能、游戏、充电、屏幕、触控和影像等方面都有着出色的表现。高通骁龙第四代8s处理器与自研电竞芯片Q1的双芯组合带来强悍性能与极致游戏的优化;潮酷外观设计与防摔防水兼具时尚潮流与实用性;120W闪充与7000mAh大电池解决续航焦虑;旗舰级屏幕与优秀影像系统更是锦上添花。可以说iQOO Z10 Turbo Pro为手机市场注入了新活力的同时也为用户提供了更多的选择，无论是对于手游玩家还是注重实用性的用户来说，都是一款非常值得入手的机型。