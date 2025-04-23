真我GT7评测：游戏党与续航焦虑者的终极之选

【天极网手机频道】真我 GT 系列过往一直以硬核性能与创新科技为支点，来抢占年轻用户市场的高地。上一代真我 GT6就是凭借对极致体验的追求，在手机市场中脱颖而出，赢得了众多用户的认可。而新一代真我 GT7 在性能、屏幕、散热、续航以及特色功能等多个核心领域再一次实现跨越式升级，为消费者带来更强劲、更流畅、更全能的使用体验，以“性能续航双冠王”的姿态，给出了真我的新答卷。那么它的实际表现如何呢？下面一起来看看。

真我GT7这一次带来的石墨烯・夜、石墨烯・冰、石墨烯・雪三款配色，天极网拿到的是其中的石墨烯・雪。这个配色有点像磨砂冰白色，像夏日里的一抹冰晶，将石墨烯的散热优势化作直观的清凉视觉。转到机身背部，设计风格简约又不失辨识度。左上角采用矩阵相机 Deco，搭配后置双摄与环形闪光灯，排列有序，与精致的石墨烯角标勾勒出视觉冲击。

当我们握持真我GT7的后盖时，“科技小冰皮”的独特魅力展露无遗。手掌握持或许感受不是震撼，如果将手机后盖轻轻贴在脸颊或者额头，那就能明显感受到它的冷感。官方介绍，这得益于行业首次应用于手机机身的冰感石墨烯材质，其与航空级高韧玻纤的完美融合，不仅赋予了手机出色的散热性能，还让机身兼具轻薄与耐摔。

真我 GT7 搭载一块 6.8 英寸京东方定制 1.5K 直屏，采用旗舰同款Q10发光材料，寿命提升33%，功耗降低10%。6500nit的局部峰值亮度与1800nit的全局激发亮度，即使在户外强光下，屏幕内容依然清晰可见。

1.3mm 的超窄边框令人眼前一亮，这一数据甚至优于 iPhone 16 Pro Max 的 1.34mm 边框 ，带来了极为震撼的视觉观感，屏占比也达到业界顶尖水平。护眼方面，4608Hz超高频PWM调光(游戏场景144Hz模式下)与多项独家护眼技术，全方位呵护用户用眼健康。此外，屏幕还支持湿手触控、手套触控，瞬时采样率高达 2600Hz，让操作响应更加迅速。

在性能层面，真我GT7搭载最新的3nm旗舰芯片天玑9400+，其采用第二代全大核架构，Cortex-X925超大核主频提升至3.7GHz，搭配3颗3.3GHz Cortex-X4大核与4颗2.4GHz Cortex-A720能效核心，性能相比上代提升28.5%，能效提升31%。

GPU方面，12核Immortalis-G925的加入，让性能提升8%，能效提升10%，在重载游戏中的渲染表现更加出色。再加上LPDDR5X内存与UFS4.0存储组成的性能铁三角，整机运行流畅度堪称顶级。无论是多任务切换，还是大型文件处理，都能轻松应对。

在实际游戏应用上，GT性能引擎2.0针对重载游戏场景，首发芯片级内核技术。它对游戏调度进行中枢化管理，使每一帧画面都能根据核心负载精准匹配，同时降低渲染指令集，减少30%的渲染负载，有效降低重载游戏的功耗与发热。天极网实测显示，在《原神》+GT模式+超级帧率、室温跑图半小时，真我GT7跑出60.3fps的满帧成绩，稳帧指数1.1，平均功率3.7W，性能释放稳定且高效。85分钟原神测试耗电745mAh，正常游戏畅玩一整天问题不大。

强劲的性能为游戏体验奠定基础，而真我 GT7 在游戏操控方面同样有着出色设计，进一步提升玩家游戏沉浸感。2600Hz的瞬时触控采样率与妙感触控功能，让操作更加灵敏精准，还支持手套触控、湿手触控等多种场景，满足不同使用需求。此外，真我GT7适配14款热门手游原生144帧模式，为玩家带来丝滑流畅的游戏画面。

真我GT7的电竞抢网芯则实现了超强抢网、超强穿墙、超远连接。针对蜂窝场景，行业首发的信号AI追踪技术，能实时识别最强基站信号，在信号死角也有出色表现。AI大神辅助功能也全面升级，支持《和平精英》枪声识别，通过弹幕和语音提醒敌方枪声、队友状态等关键信息，助力玩家轻松“吃鸡”。此外，超神一键连招、游戏4D振感、游戏专属内存Pro等功能覆盖主流手游。

值得一提的是，真我GT7打造了行业首发的“石墨烯冰感双层散热”。外层的“科技小冰皮”通过冰感石墨烯材质，让机身均热能力达到普通玻璃的6倍，在室温下手感冰凉，重载游戏时也能有效避免局部过热。内层则配备7700mm²的超大单体VC均热板，投影面积覆盖整机65%，VC内部气腔体积增加100mm³，大幅提升热容量。在《王者荣耀》120帧 +GT模式+ 超清画质下半小时，平均帧率120.5fps，平均功率2.7W，机身始终保持冷静运行，摄像头部分也没有明显升温情况。

为了给游戏玩家提供持久的续航体验，真我GT7这一次行业首创双通道单电芯技术，通过两正两负四极耳实现“双路高效充电”，让7200mAh的超大电池也能享受100W光速秒充。天极网实测中，大约18分钟充至50%，47分钟左右就能充满100%。

更令人惊喜的是，这款手机薄至8.25mm，轻至203g，比上代更薄更轻。得益于新一代硅碳材料(含硅量10%)和先进工艺，电池能量密度达到841Wh/L。日常使用中两天一充问题不大。此外，第二代旁路充电技术让发热至高降低84%，边玩边充也无需担心烫手，且支持多种快充协议，适配性更强。

不仅性能续航体验拉满，在影像、AI，以及实用性功能上，真我GT7也表现不俗。它带来5000万像素的索尼IMX896主摄，拥有1/1.56”超大底和f/1.8超大光圈，搭配迅驰闪拍、水下相机、Live Photo实况照片等旗舰影像功能，无论是拍摄高速运动场景，还是在水下创作，都能轻松拍出大片，实际成片样张表现尚可，中心焦点锐利，对比度和饱和度调得相对保守，整体样张观感偏自然，夜晚场景也不会刻意拉高画面亮度，成片有较为不错的光影表现，在扫码之外，性能手机也能拍不错的样张。

除此之外，真我GT7配备的超声波3D指纹，最快0.1s即可解锁，即使是湿手、汗手也不受影响，还支持指纹滑动录入，方便快捷。同时支持IP69防尘防水标准，可防止灰尘进入机身，长时间浸泡也能正常使用，还能抵抗高压和高温水流，短时应对极端环境下的防水需求。全新小布助手还接入DeepSeek-R1，带来更智能的交互体验，还带来“一键问屏”与AI静态定位等新体验。

总的来说，真我GT7凭借天玑9400+旗舰芯、7200mAh + 100W续航组合、石墨烯冰感双层散热、144Hz超窄边护眼直屏等顶级配置，以及在游戏、影像、智能体验等方面的出色表现，当之无愧地成为“性能续航双冠王”。对于爱玩游戏、有续航焦虑的年轻人来说，这款手机无疑是当下的最佳选择之一。 目前，真我GT7已发布并开启预售，感兴趣的朋友可前往官方渠道详细了解。