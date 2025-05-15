OPPO Reno14系列发布到手价仅2379元起：人鱼美学与实况影像双进化

【天极网手机频道】5月15日，OPPO正式亮相新一代科技潮品 Reno14 系列。该系列以深海人鱼为灵感源泉，融合创新工艺与智能科技，不仅带来极具视觉冲击力的 "人鱼姬" 潮流设计，更以突破性的实况照片体验、旗舰级性能配置及 AI 赋能的 ColorOS 系统，重新定义中端旗舰手机的价值标杆。

据了解，Reno14 系列的设计灵感源于深海人鱼游弋的动态美感，秉持 "人生海海，四面八方都是前方" 的理念，将幻彩鱼尾的生命力转化为手机的视觉符号。通过行业首创的流光幻影工艺，在玻璃背板上以 20μm 的极纤细线条雕刻出鱼尾纹理，光线照射下呈现 "一机十色" 的灵动效果，实现科技与自然美学的精妙融合。

人鱼姬配色版采用凝光星窗镜组搭配灵动星瞳设计，赋予摄像头模组清透质感。行业首发的亲肤绒感玻璃材质，经千万级微观晶体细腻打磨，带来 BabySkin 般亲肤触感。全系标配同价位段独有的质感金属中框，采用一体式冷雕玻璃工艺加固整机结构，更支持 IP66/IP68/IP69 满级防水，兼顾精致外观与耐用性。

屏幕与配色方面，Reno14 采用 6.59 英寸超窄边小直屏，提供人鱼姬、半夏绿、礁石黑三种配色;Reno14 Pro 配备 6.83 英寸超窄边直屏，提供人鱼姬、海芋紫、礁石黑三种选择，满足用户个性化表达。

针对年轻人的社交影像需求，Reno14 系列全系标配 5000 万像素潜望长焦摄像头，带来三大创新实况玩法：高清长焦实况照片：凭借出色的清晰度与画质，可轻松定格运动、街道、游乐场等动态远景中的精彩瞬间，即使放大观看也清晰生动，充满生命力。闪光实况照片：搭载同档位首个超亮智能闪光灯，支持更高亮度，实现远近场景光焦同变，叠加胶片风格后，轻松创作 CCD 氛围感动态大片，还能拍出会动的电子撕拉片效果。4K 视频转实况照片：用户可从拍摄的 4K 超清视频中任意截取 3 秒片段，一键生成 4K 高清实况照片，呈现电影级鲜活质感。搭配 OPPO ProXDR 显示与小红书 HDR 实况分享、微信朋友圈 Live 图分享功能，畅享 Live 时代社交新体验。

值得一提的是，Reno14 Pro 作为 OPPO 史上首台为直播而生的手机，在画质、降噪、防抖、色彩、续航、网络六大维度全方位满足直播需求。其搭载专业级直播降噪技术与自研 EIS 防抖算法，结合主摄 OIS 硬件级防抖，即使边走边播，画面也稳定流畅。新增的 "直播助手" 功能可一键开启防抖、降噪、微距、色温调节四大功能，降低专业直播门槛。此外，与抖音平台深度合作，成为 "抖音直播用机"，助力内容创作者高效输出。

Reno14 Pro 搭载天玑 8450 旗舰移动平台，采用全大核架构与 4nm 先进制程工艺，配合 OPPO 独有的潮汐引擎调校，在重度游戏、多任务等场景中保持流畅体验。新一代天工散热系统采用双层石墨 + 5400mm² 超大 VC 的三层散热材料组合，结合纳米流体强化传热技术，确保 8 小时游戏持续畅玩，高帧持久流畅。

续航方面，Reno14 Pro 配备 6200mAh 长寿耐用大电池，支持 80W 超级闪充与 50W 无线闪充;Reno14 配备 6000mAh 长寿耐用大电池，支持 80W 超级闪充，带来持久耐用的续航与高效率补能体验。此外，多项游戏体验升级，如 ColorOS 自由浮窗功能实现一边游戏一边浮窗语音或刷短视频;游戏 HDR 画质技术呈现主机级光影效果;静音启动避免游戏冷启动提示音干扰;游戏实况功能可将高光时刻转为实况照片并分享至朋友圈和小红书。

ColorOS 15 操作系统以 "流畅与智能" 为核心，带来升级的应用启动优化与多任务堆叠管理，提升操作流畅度。全新的小布记忆深度融合 DeepSeek 大模型，可快速识别、分析并记录屏幕信息，提供高效信息管理方式。"AI 灵感成片" 化身创作助手，自动优化照片构图与色彩，让普通照片秒变大片。"O + 互联" 打破终端生态壁垒，支持手机与电脑跨端文档秒传秒改，提升工作娱乐无缝衔接体验。

全新的 OPPO Reno14 系列现已开启线上线下全面预订，将于 5 月 23 日全渠道开售。其中Reno14售价2799元起，国补价 2379.15 元，Reno14 Pro售价 3499 元起，国补价 2999 元，喜欢的用户不妨多多关注。