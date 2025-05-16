锁住氛围感！vivo S30系列三大胶片色彩直出大片

【天极网手机频道】近期，关于vivo S30系列的爆炸性消息不断，多彩配色的高颜值小直屏让人直呼“果味十足”。今天，vivo产品副总裁欧阳伟峰又在微博上爆出猛料，让vivo S30系列又一次成为行业关注的焦点。爆料中，他以“氛围感”为关键词，表示S30系列此次将一“富”到底，不仅有在vivo X200s上备受好评的“经典负片”，还会推出全新的“经典正片”和“清透蓝调”三大胶片色彩，同时也分享了S30系列的人像样张。

此外，欧阳伟峰还特别提到了一直以来用户非常喜欢的Live图如今在S30系列上也能使用胶片彩色了，再配合上全系搭载的旗舰同款潜望长焦，只能说年轻人们的拍照花样又该多起来了。当然，S30系列在人像上带给用户的惊喜还远不止这些，欧阳伟峰在最后也提到了人像是S系列的看家本领，还有很多大招在后面，敬请大家期待。可以说S30系列在影像能力上的提升，以及最终在人像样张上出色表现，瞬间点燃了数码圈与女孩子们、年轻群体的期待。

从欧阳伟峰发布的样张来看，S30系列绝对称得上是直出即是氛围感大片，样张中，细腻的光影和柔和的色调展现了手机摄像头的高水准表现，和“富士”浓度超标的胶片调色，凸显了vivo S30系列在各种光线条件下的成像能力，绝对是用户记录美好瞬间的“氛围感利器”。

目前，关于vivo S30系列我们可以确定的信息有该系列全系拥有6500mAh的超大蓝海电池。其中，vivo S30采用6.67英寸直屏;而vivo S30 Pro mini则是采用X200 Pro mini相同的6.31英寸小屏，金属中框，机身薄度与iPhone 16 Pro相差无几，现在已经曝光了粉色、黄色与蓝色多款配色，搭配年轻化的包装设计与同色系手机壳，进一步强化了产品的时尚属性。

从缤纷果味的多彩小直屏，到三大胶片色彩的影像升级，再到6500mAh蓝海电池的硬件提升，vivo S30系列无疑将“人像”这一核心卖点推向新高度的同时，在设计上也加入了更受年轻人追捧的潮流元素。随着发布日期的临近，相信vivo S30系列一定还有更多大招会陆续揭晓，值得持续关注。