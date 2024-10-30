年度旗舰巅峰之作，OPPO Find X8系列正式开售

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列已正式发布，凭借超轻薄机身+倒置潜望长焦的组合在发布之初就已吸引广大消费者的关注，在发布会之后更是开启了预售通道，并于今天上午10点正式开售!

OPPO Find X8系列首次将超轻薄直屏设计带入影像旗舰，通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，为Find X8带来薄至7.85mm，轻至193g的超轻薄机身。创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡。6.78英寸大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，为用户带来绝佳手感。

配色上，Find X8提供了气泡粉、星野黑、追风蓝、浮光白四种配色，背部设计简洁大方;Find X8 Pro提供了星野黑、漫步云端、晴空航线三种配色，其中晴空航线和漫步云端版本的后盖采用了沙丘纹理设计，更显灵动。

在性能上，Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎 x 天玑9400的最强性能能效组合，还集成OPPO天工散热系统，在后满帧时代带来全满帧、更低功耗、更低发热的游戏体验，既保证了Find X8系列在日常使用中的流畅性，又能在游戏等高性能高功耗需求场景下表现出色。

OPPO Find X8系列不仅带来满帧性能表现，续航实力更为强劲。OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。

作为氛围感抓拍神器，OPPO Find X8系列以更轻松的出片方式，与更具氛围感的影像效果，诠释旗舰影像的新含义。全系为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果，将前沿的AI大模型与精密的潜望长焦摄像头结合，OPPO为Find X8系列实现颠覆性的AI千里长焦，让30倍变焦也好看，60倍变焦更有超越视野的清晰度。

全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动。无影抓拍作为系统级抓拍能力，还可以结合ProXDR、专业哈苏人像，以及超清实况照片使用，大幅拓展了抓拍的使用方式，提供更丰富的抓拍表现力。基于无影抓拍，Find X8系列更带来首个兼具抓拍与实况的超清实况照片，并支持叠加胶片风格使用，还可以分享至小红书、抖音等社交平台。

在视频拍摄方面，Find X8系列具备全焦段 4K60fps 杜比视界 HDR 视频录制的能力，加上 OPPO 超级防抖、以及传感器变焦能力，实现了前所未有的平顺、稳定和真实。

在系统智慧交互方面，Find X8系列首次带来全新的一键问屏，拥有系统级AI能力，只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、等服务，还可以用AI去放光、AI去拖影、AI超清像素拯救废片;AI帮写能识别图片并生成文案，还能排版润色文字。AI 办公助手提供语音摘要、文档摘要及格式转换等服务，帮助用户更快完成工作，更快投入生活。另外，Find X8系列带来全面升级的互传功能，并支持与iPhone系列的互传。全新的互传支持碰传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享。

目前OPPO Find X8系列火热开销中，其中Find X8售价4199元起;Find X8 Pro售价5299元起;Find X8 Pro 卫星通信版集成16GB+1TB存储，提供星野黑、漫步云端两种配色，售价 6799元。首销期间还有更多优惠活动，详情可前往OPPO官方商城进行了解与购买。