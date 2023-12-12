2023年终折叠机盘点：八仙过海各显神通 你Pick谁？

前言

在很多年前主流的手机形态仅仅是一个可以用来通讯的工具，外形也异常硕大。进入2000年后，虽然大部分手机产品已经进化为了按键机的形态，但大部分用户依旧是把手机当做一个“通讯工具”。时至今天，智能手机的出现满足了人们通讯、影音娱乐、支付等等需求，并且在普通智能手机的这个形态上，还发展出了另一个多功能的领域分支――折叠屏手机产品。

折叠屏手机产品相比普通手机的产品优势无非就是两个方面，那就是同时有着手机的便携性以及平板的多功能性。我通过CINNO Research数据了解到，2023年第三季度，中国市场折叠屏手机销量已经接近200万，同比增长百分之一百七十五!由此可见，用户对于折叠屏产品已经从最开始的“贵而远之”到现在的“愿意尝试”。

要知道在2022年以前，只要和折叠屏这三个字沾边，那么大部分产品价格一定会在一万块以上!并且因为当时的供应链技术并没有那么完善，产品生产周期也会很长，一些热门产品在二手交易市场的价格甚至来到了四五万!

但来到2023年底，我也是去了解了一下，各大手机厂商前前后后发布了高达二十部折叠屏产品。我也是自己用过很多款折叠屏手机。目前最便宜的折叠屏手机甚至来到了4000这个价格，今天我就结合折叠屏产品的性能、续航、厚度以及价格来带大家回顾下面这十四款折叠屏产品，有竖屏小折叠也有横屏大折叠，希望可以帮助到你选购产品。

产品归纳

目前主流折叠屏产品依旧是大家熟悉的几家手机厂商，华为、三星、OV、荣耀以及今年我才了解到的摩托罗拉手机(目前是属于联想旗下)。目前来说折叠屏手机产品依旧是两个主流的分类，分别是纵向折叠的小折叠手机以及横向折叠的大折叠手机。就论重量和轻便方面肯定是小折叠产品更有优势，而且类似于化妆粉饼盒的设计造型也更受女性用户喜欢。男性同学以及有着商务需求的用户大多数都会选择大折叠手机，大折叠手机有着更好的续航、生产力以及更具辨识度的外观。

性能

这十四部手机在性能上还是有一些区别的，最强大的无非就是骁龙8 Gn2领先的一众产品，随后就是搭载天玑9200以及麒麟9000S的OPPO Find N3和华为 Mate X5，这些产品运行《原神》60帧基本都可以满足。这里大家可能也发现了荣耀V Purse、华为Pockt S、moto Razr 40都只搭载了骁龙7系中高端处理器，这是因为这三款产品的价格受限，三款产品的平均价格不过5000元，所以厂商就在性能这一块做了一些取舍。如果你是一个特别在意性能的用户，那么还是不要考虑这三台折叠屏手机，虽说玩个《王者荣耀》不是问题，但如果你有大型3D手机游戏的需求，那么它们的性能肯定够呛。

产品厚度

折叠屏手机最为重要的一个要素就是机身厚度，这个厚度不仅是影响着使用者的操作手感，还影响携带便携性。我其实很喜欢荣耀总裁赵明的一句话，真正轻薄的折叠屏手机和普通直板手机并无区别，但能够接近这一点的折叠屏手机产品依旧只有寥寥几款。

首先我们来看到手机闭合厚度，在纵向小折叠产品中，因为其折叠方式，所以闭合厚度要比横向大折叠高上不少。最轻薄的是moto Razr 40 Ultra，厚度为15.1毫米，但大家不难发现这个厚度跨度并不是很大，最厚的vivo X Filp也只是比它厚了1毫米左右。

但在横向大折叠中，厚度的跨度就很大了。可以从图上看到，荣耀V Purse的厚度只有8.6毫米，可谓是领先其他友商一个身位了，而且厚度轻薄的前三都是荣耀旗下的折叠屏产品。不难发现荣耀做折叠屏产品的理念就是轻薄至上。

手机展开厚度方面，纵向小折叠又有不同，三星的Filp5来到了榜首位置。而在横向大折叠产品这一块，依旧是荣耀三剑客领衔一众其他友商。

产品重量

重量也是很多用户购买手机产品一个考量的重点，我相信谁也不愿意天天揣着一块砖头在兜里。纵向小折叠因为产品的设计定位，可以看到全部产品的重量都控制在了200克以下，这就和一些普通直板手机产品重量相差不大，甚至还比一些大屏手机还要轻便。但横向大折叠手机产品的情况就复杂了很多，荣耀的三剑客依旧是领衔，最轻的荣耀V Purse重量只有214克，比如今的iPhone 15 Pro max还要轻便。

用户在意的一些特殊功能

为了方便大家了解这些产品，我也特地列举出了几个目前用户比较关心的产品功能。如果你要优先选择性能产品，那么荣耀 Magic V2、OPPO Find N3、华为 Mate X5都是不错的选择。轻薄至上的话，荣耀三台折叠屏产品都有不错的表现，OPPO Find N3 和华为Mate X5虽说不是极致轻薄，但也属于第一梯队。

续航这一块，搭载了5000毫安时电池的只有三台折叠屏产品，我个人认为续航固然和优化有关系，但电池大就是硬道理，如果你特别在意续航，那么就选择荣耀 Magic Vs2、荣耀 Magic V2以及华为 Mate X5。支持无线充电的手机有六部，我也标注在上图了。

最后就是比较重要的PWM调光了，毕竟我们使用手机产品所有的操作都是在这块屏幕上进行，有一个较为舒适的调光技术还是很重要。支持PWM调光的产品一共有九款，各位按需选择即可。

产品优缺点点评

下面我再来和大家聊一聊这十四款产品的一些优缺点，方便大家选择购买。

moto Razr 40

moto Razr 40是目前大家可以购买到的最便宜的小折叠手机，目前的售价是3699元。这款产品的优势其实很明显了，就是价格，性价比极高。此外，moto Razr 40还支持多角度悬停玩法。缺点就是性能实在不能算是太强，只能说日常使用足够了，并且这款手机没有长焦镜头，无线以及有线充电速率也不高。

moto Razr40 Ultra

这款手机是目前纵向小折叠阵营中，外屏尺寸最大的机型，性价比也比较出色，第一代骁龙8配合上LPDDR5内存以及USF3.1闪存，市面上的主流手游，只要不开最高画质，长时间流畅运行不是问题，内外屏也支持DC调光。不足的地方和它的小老弟差不多，充电速率不高，并且摄影配置比较落后，目前售价为4799元。

OPPO Find N3 Flip

OPPO N3 Flip是所有小折叠中唯一搭载中焦段人像镜头的产品，支持两倍的光学变焦，并且内部还支持1440Hz的高配PWM调光。天玑9200的性能不算最顶级，但绝对够用了。目前的价格为6799元。

OPPO Find N3

Find N3是目前OPPO下面最新的商务折叠屏产品，兼顾了轻薄、性能以及影像。后置了三枚素质都十分不错的摄像头(4800万像素主摄+4800万像素超广角+6400万潜望式长焦镜头)。在影像和性能都疯狂堆料的情况下，机身展开厚度只有5.8毫米，虽说算不上最佳，但其实我更喜欢这种均衡的取舍。唯一感到遗憾的就是没有16+256或者16+512版本可选，目前最低配置售价9999元。

vivo X Flip

vivo X Flip的外屏玩法很多，可能一些女性用户会比较喜欢这一款产品。虽然是小折叠但是也有着不错的性能，骁龙8、LPDDR5内存、USF3.1闪存都用上了。内屏还支持LTPO自适应刷新率技术。PWM调光。但没有专门的长焦镜头，而且44W的充电速度不算太快，目前售价5949元。

vivo X Fold2

vivo X Fold2是众多折叠屏产品中，唯一一款内外屏都采用E6材料的手机，屏幕素质极为出色。骁龙8 Gen2的性能也够用，最高支持120W超级闪充和50W无线充电。缺点就是堆料太足了导致手机重量不算太友好，这个就是一个取舍问题了，目前售价8999元。

三星Fold 5

三星这款折叠屏的优势也很明显，唯一一款有着屏下摄像头的折叠屏手机。而且还有着独家的手写笔，后置了一个支持OIS光学防抖的主摄、长焦镜头和人像镜头都有，主打就是一个全能旗舰。但这款折叠屏手机的充电速率有些不足，而且屏幕没有调光技术，价格也偏贵，目前售价12609元。

三星 Flip 5

三星的这款小折叠使用了一个叫做“Slim Hinge”的铰链技术，折痕控制的比较好，并且搭载了骁龙8 Gen2的超频版本，性能强大。外屏的尺寸高达3.4英寸，交互玩法也比较多。内外屏都支持120Hz自适应刷新技术。缺点就是没有长焦镜头，充电速率不足以及屏幕没有调光技术，目前售价6999元。

华为Pocket S

这是华为目前唯一一款在售的小折叠手机产品。我认为华为 Pocket S的颜值以及产品质感都十分不错,内屏还支持1440Hz高频调光技术，这个双环设计也很有辨识度。不过骁龙778G这个芯片的性能不是很好，而且外屏的玩法相比友商少了一些，目前售价5488元。

华为Mate X3以及X5

这两款手机为什么放在一起讲呢，因为他们的差别并不是很大，而且很尴尬的是，起售价都一样都是12999，但X3有现货、X5需要抢购。华为的产品我就不细致的去说明了，买就完事了，我自己也是一位华为折叠屏的老用户了。

这两款产品都是兼顾轻薄机身、全焦段影像、性能的产品，伟大、无需多言。要论唯一的缺点就是实在是太难买到了。

荣耀Magic V2

这款手机是荣耀目前的集大成之作，超级轻薄的机身和出色的重量控制，只要你上手之后就能感受到它强大的产品力。就算折叠后，产品的机身厚度和一些直屏手机也差不多。荣耀Magic V2的内外两个屏幕都支持LTPO技术以及众多产品中最高规格的3840Hz调光。产品的铰链也支持悬停，最贵的至臻版还支持手写笔功能，对商务人士来说是个亮点，目前售价8999元，现货!

荣耀Mgaic Vs2

Vs2和V2十分相似，有和旗舰老大哥相同轻薄的机身、重量、屏幕素质以及调光等等功能。但售价只要6999元，当然便宜了这两千块，就牺牲了一些性能和影像。但我认为它的性价比依旧不错，最主要是产品轻薄这一点做到了极致。

荣耀V Purse

荣耀V Purse是目前横向折叠屏手机产品中最轻薄的手机，也是少有采用了外折方案的产品。重量214克、机身展开厚度只有4.3毫米，比一些直板机还夸张。在此基础上，荣耀的高频PWM调光、高刷一个没少，起售价5999元。

结语

以上就是这次我带来的2023年度折叠屏手机盘点推荐。最后在提一嘴产品折痕问题，这个玩意我还是建议大家亲自去线下体验店体验一下，如果可以接受就买。就论2023来说，折叠屏产品相比之前明显多了起来，价格也来到了一个比较合适的区间，相信等到2024年还会有更多的折叠屏产品出现，等到供应链技术足够成熟，屏幕良品率达到百分百后，说不定来一个1999元的折叠屏手机也不是不可能。