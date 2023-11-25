首发搭载 ColorOS 14，OPPO Reno11系列流畅双引擎进一步升级

以前每个APP的功能都相对专一，比如微信就是沟通聊天，知乎就是知识问答，抖音就是短视频，小红书就是生活分享。而现在各家都做成了一个大杂烩，恨不得把购物、聊天、支付等等全堆给用户。即便是安卓阵营的硬件规格已经是突飞猛进，面对臃肿不堪的各类APP也经常捉襟见肘。手机"卡顿"，依然是目前安卓用户抱怨的主要问题。

有鉴于此，每一代ColorOS从安卓底层框架出发，去解决流畅性的普遍问题。为了给用户提供更流畅的体验，Reno11 系列首发搭载 ColorOS 14，新升级了「超算平台」，确保 48 个月久用流畅。其再次带来多项流畅黑科技，不仅重构安卓系统底层内存机制、打造闪电般启动速度，更搭载全新的「内存无损压缩」技术，大幅减少应用对存储空间的占用，即使历经长久使用也无需担心存储空间告急。

天极网了解到，全新「内存无损压缩」技术使用高效的压缩算法与存储加速技术，可实现重复文件自动去重、闲置文件自动压缩，在长期使用后保留更多可用存储空间。在 512GB 版本的 Reno11 系列中，这一创新技术可为用户节省最高 45GB 存储空间。

而OPPO 自研全套内存性能加速技术，则通过对安卓内存底层机制的重构，解决应用启动慢、应用切换卡顿、杀后台、多应用同开卡顿等流畅难题，全面提升日常使用的流畅度。搭载「内存基因重组」技术的 Reno11 系列可实现 8.63% 的应用启动速度提升，并可在开启18个应用的状态下实现72 小时的超长后台保活。

值得一提的是，Reno11 Pro 搭载满血版第一代骁龙® 8+ 移动平台，Reno11 搭载天玑 8200 移动平台，迸发强劲性能。配合 OPPO 独有的「超算平台」实时调度，全面激发芯片实力，使 Reno11 Pro 能够稳帧运行王者荣耀 8.3 小时，并让搭载天玑 8200 芯片的 Reno11 首次能够以 120 帧的超高帧率运行王者荣耀。目前，OPPO Reno11 系列已经正式发布并开启预售，近期有换新需求的朋友不妨多多关注。