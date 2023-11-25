首度将珍贵宝石元素运用于设计 Reno11系列有颜更有料

【天极网手机频道】现在的手机产品硬件同质化越来越严重，我相信大家从正面已经很难区别不同的手机产品。但如果我说又一款手机把珍贵的宝石元素带入了手机设计之中，你是否会感觉到新奇呢？没错，它就是我们今天的主角OPPO Reno11系列。

详细来看，OPPO Reno11系列有着四款不同的宝石配色，分别是有着OPPO独创的光韵宝石工艺的月光白色。我们从机身中不难看出有着深浅有致的立体处理，在不同光影的照射下，Reno11 系列再现了月光石闪烁的灵动光彩与神奇魅力。小编认为这个白色十分适合小女生使用哦。

此外，就是在3000年前中国古代的工匠发现的绿松石宝石的配色。OPPO把这个颜色叫做松石绿，这个绿色不仅打造出了层叠的绿松石纹理，还巧妙的把绿松石的天青色很好还原在了手机后背之上，并且这款配色还有极其出色的舒适触感。

萤石大家都知道吧，就算是现在还有很多家庭会把荧石当做家里的装饰物品。OPPO Reno11的萤石青采用了浅绿色背盖设计，机身上还有OPPO独家打造的水流的纹理，这个纹理还会随着光线变化而闪耀，从而带来萤石般的迷人辉光。

最后就是经典的黑曜石!黑曜石在中国传统民俗中被视作一种招财、辟邪的珍贵宝石。OPPO的曜黑色有着十分独特的独特处理。我们仔细观看Reno11系列的曜石黑配色，会发现OPPO营造出了一种细腻微观晶体结构，还原了黑曜石的本色。

OPPO Reno11系列的详细售价如下：Reno11 Pro 12GB+256GB 版本售价 3499元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 8GB+256GB 版本售价 2499 元、 12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。