　　更接近人眼真实所见 OPPO Reno11系列样张解析

【天极网手机频道】小编算得上是一位手机行业的极客用户了，我使用了很多手机产品，拍摄过很多的手机照片。但是小编心中一直有一个困惑，就是手机算法日渐强大的今天，很多手机拍摄的照片已经没有了肉眼看到的那股味!这是因为大量的算法带来了照片的不真实感!但小编今天要给大家推荐的这款手机有着不一样拍摄实力！它就是-OPPO Reno11系列！

老规矩，我们还是先来看OPPO Reno11系列的硬件配置：3200 万像素单反级人像镜头，这枚镜头还是一枚支持 F/2 大光圈的镜头;一颗F/1.8 光圈5000 万像素单反级广角主摄以及一颗 112°单反级超广角镜头以及等效焦距 47mm的2倍单反级人像镜头。按照OPPO官方的宣传，OPPO Reno11系列是旗下首次搭载单反级全焦段三摄的产品。也正是有着如此强大的硬件配置，它才可以拍摄出更具真实感、故事感觉的人像照片。

我们直接来看这张照片。人像细节和光影表现力十分不错，并且长焦镜头在画面构图上也和普通镜头不一样。1倍模式呈现的画面内容更多，但是如果是拍人像的话不够突出主体；用2倍焦段后由于压缩了画面空间，背景虚化也更到位，人物主体一下子明确了起来。

简单来说，使用OPPO Reno11系列拍照用户只是需要进行简单的构图便可以拍出相当干净的主体照片。大家从样张中也可以感受到，照片无论是从层次感还是说空间感都十分具有真实性，并且照片柔和自然的虚化效果也很不错，体现出了Reno11 Pro长焦镜头带来的高水平人像特写。