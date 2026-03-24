【天极网手机频道】3月24日，一加全新小屏旗舰一加15T正式发布。作为一加数字旗舰系列的最新力作，一加15T选择在紧凑的小屏形态中，挑战性能、能效与体验的系统级平衡。在高通第五代骁龙8至尊版移动平台的能力基础上，结合一加在系统调校与整机设计层面的持续优化，这款产品在性能、AI、与全面体验等方面实现了更加均衡的旗舰体验。

Ÿ 极致性能内核：小屏大魔王，满血算力不妥协

在高性能旗舰定位下，一加15T对平台算力、能效与持续稳定输出提出了更高要求。第五代骁龙8至尊版采用先进的3nm制程工艺，搭载第三代Qualcomm Oryon CPU，最高主频可达4.6GHz，2+6全大核架构带来强悍的运算能力，无论是多任务并行、大型应用启动还是文件高速处理，都能做到响应迅捷、运行稳健，为一加15T提供了充足的性能与能效空间。

全新升级的高通Adreno GPU配备18MB独立高速显存，图形渲染能力大幅提升，为高画质手游提供强劲支撑，更助力一加15T实现行业领先的165Hz超高刷新率。一加15T支持MOBA、格斗、赛车、音游、策略共六大类热门手游原生165帧超高帧率，引领小屏手机游戏体验进入超高帧时代。不仅如此，一加基于芯片底层进行专属优化，使平台能力能够更稳定地服务于长时间、高负载使用场景，在实际体验中兼顾性能释放与系统稳定性。在高负载使用条件下，一加15T依然能够保持稳定输出，在热门FPS手游的长时间连续激战中，实现165帧的流畅表现，为用户带来持续、稳定的游戏体验。

同时，第五代骁龙8至尊版的能效显著优化，在高性能输出的同时有效控制功耗，搭配一加15T内置的7500mAh冰川电池与冰河散热系统，实现长时间高性能运行不发烫、续航更持久，完美平衡性能与能耗，真正做到小机身也能拥有媲美大屏旗舰的性能续航表现。

Ÿ 精致手感美学：黄金小直屏，轻薄高颜值

依托第五代骁龙8至尊版的高效底层架构，一加15T得以在6.32英寸、194g轻盈机身的小巧形态下，塞下全套旗舰配置，实现“小而美”的极致设计。

1.1mm极窄四等边搭配大R角圆润机身，带来舒适顺滑的单手操作体验，成为小屏党眼中的“白月光”机型。依托一加全新自研显示科学产线的强力支撑，逐屏校准工艺使得屏幕素质与轻薄手感完美统一。第五代骁龙8至尊版高能效低功耗的特性，让机身无需为散热做出臃肿设计，自研产线与顶级芯片的双重加持，进一步保障轻薄手感与精致美学，让小屏不仅好握，更具备旗舰级质感与颜值。

Ÿ 全能旗舰体验：配置全拉满，无短板更均衡

除了性能与外观，一加15T在影像、充电、防水、连接等方面的配置也全面拉满，真正实现“又小又强又美又全面”。

依托高通Hexagon NPU强大的终端侧AI算力，AI人像补光、AI超清合影、AI路人消除等功能无缝融入拍摄流程，大幅降低出片门槛。配合20-bit三ISP，第五代骁龙8至尊版助力一加15T的手机影像系统实现动态范围提升4倍，在抓拍、夜景、人像等场景均能输出专业级画质。搭配行业领先的全链路ProXDR，一加15T从摄影到分享，每一张照片都能还原生动的亮部细节与真实色彩。

一加15T的续航、防护与连接体验同样拉满。它支持50W无线闪充极速回血，机身更是达成IP66/IP68/IP69/IP69K满级防水，无惧高温高压水洗。同时，第五代骁龙8至尊版的X85 5G调制解调器及射频系统为一加15T带来极速稳定的网络连接，覆盖全球多频段，跨境出行、高峰联网均保持高速无阻。

从强悍性能到精致手感，从智慧AI到全能配置，第五代骁龙8至尊版为一加15T提供全维度底层支撑，而一加的专属优化与功能创新，让芯片性能得以完美释放。二者深度融合，让一加15T不仅是性能旗舰，更是兼顾实用、高效和颜值的全能旗舰。