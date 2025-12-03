【天极网手机频道】全球首发搭载第五代骁龙8、165Hz超高刷电竞屏、8300mAh超巨量冰川电池+100W超级闪充、5000万像素索尼IMX906大底旗舰主摄……拥有这些“豪华”配置的一加Ace 6T刚刚发布就给性能旗舰市场带来了些许震撼，而“震感”的巅峰则是在一加中国区总裁李杰公布售价的时候――定位「性能旗舰新选择」的一加Ace 6T首销到手价2399元起。在内存等价格持续升高的局面下，产品定价仍低于竞品。

12月3日，一加Ace 6T正式发布，主打性能。此前天极网在收到本次发布会邀请函――一个休眠仓，还在想一加是不是要告诉用户一些“旧手机可以休息了”。发布会后再想来，一加应该是有这个意思，而且全新一加Ace 6T也有实力。

性能：一加与高通深度合作，首发第五代骁龙8

一加Ace 6T全球首发第五代骁龙8移动平台。作为与第五代骁龙8至尊版拥有同样制程工艺、全新CPU和GPU的新一代移动平台，第五代骁龙8在性能方面表现出色，在安兔兔测试中，成绩达到356万分，仅次于第五代骁龙8至尊版，已经超过了此前的骁龙8至尊版。更为重要的是，据一加介绍，一加Ace 6T的第五代骁龙8由一加与高通联合定义、研发、优化，带来了31个专项的联合调优。并且，在一加Ace 6T上将独家自研的全新一代「风驰游戏内核」写入第五代骁龙8芯片底层，进一步提升游戏表现。散热方面，一加Ace 6T搭载全新「冰河散热系统」，总散热面积达43940mm²，配合冰河VC、冰河石墨、冰河导热凝胶等技术，性能持久稳定，长时间游戏也不会掉帧。

一加Ace 6T搭载了9600Mbps的LPDDR5X Ultra内存、UFS 4.1闪存。有了最新旗舰性能铁三角，李杰表示：一加Ace 6T是一部可以轻松驾驭165超高帧游戏的性能手机新选择。此前在一加15系列等新品发布时已经为大家介绍过，相比120帧，一加Ace 6T在165超高帧游戏中每秒画面显示数量多45帧，画面显示速度提升27%，全链路操作时延缩短10ms，每秒操控速度提升17%，不仅画面更加顺滑，对于追求速度和极致体验的FPS等游戏，这意味着玩家可以“快人一步”。

不仅是性能和硬件层面的支持，发布会上一加也谈到将进一步推动165超高帧游戏的普及，让更多玩家在更多游戏中解锁新体验。值得一提的是，一加与和平精英达成技术战略合作伙伴，一加Ace 6T将行业首发《和平精英》原生165Hz高刷新帧率模式。

此外，一加Ace 6T还全面适配《三角洲行动》《使命召唤手游》《穿越火线-枪战王者》《暗区突围》原生165帧模式，并支持MOBA、FPS、格斗、赛车、音游5大类电竞手游的原生165超高帧模式。一加 Ace 6T还凭借行业独家GPU 渲染超帧技术，率先在原本不支持原生165超高帧模式的《王者荣耀》《无畏契约手游》等手游中，提供165超高帧游戏体验。

在拉满性能的基础上，一加Ace 6T还解决了两个用户体验上的痛点：网络和触控。凭借，电竞网络芯G2的独家自研信号主动增强技术，实现Wi-Fi网络信号强度提升50%，蜂窝网络游戏延时降低20%，在家或者路途中游戏都会更稳定。一加Ace 6T在安卓阵营，首批支持触显同步架构，操控准确性及稳定性大幅提升体验更跟手。

还有游戏助手功能，让一加Ace 6T总体游戏体验更胜一筹。比如，在游戏等待倒计时等场景切换至其他应用时也会有提示，可以让你利用游戏间“碎片时间”查看、回复消息，或者定向屏蔽应用消息避免打扰体验更沉浸。

续航：8300mAh电池+100W闪充

一加Ace 6T的续航这次是真的出圈了，直接将电池容量带到了8000mAh以上，在众多评测榜单中占据榜首。一加表示，模拟用户刷抖音、玩《王者荣耀》、刷B站、刷微信各2小时，这块8300mAh超巨量冰川电池的剩余电量仍在60%以上，想要用没电也是个挑战。再搭配上100W超级闪充，23分钟就能从1%充至50%，出门真不用带充电宝，可以告别电量焦虑。

另外，一加Ace 6T还支持旁路供电和有线反充两大充电技术。旁路供电功能可在边充边玩游戏时绕过电池直接供电，减少发热升温导致的卡顿体验。有线反充可在关键的时刻为另外一台设备反向充电，“手机变身充电宝”提供紧急续航。

ColorOS 16：AI能力进化

不只是刚刚提到的AI游戏体验，一加Ace 6T搭载的ColorOS 16，以及全新潮汐引擎和全新极光引擎能够保证手机持久丝滑。AI方面，支持新增的AI一键闪记、AI实景对话等功能，提升日常使用效率。此外，一加 Ace 6T可实现与iPhone等设备的无缝连接，避免设备间物理壁垒造成体验割裂感。

外观简约手感在线

外观方面，一加Ace 6T仍是一加有代表性的简约设计，提供掠影绿、闪速黑、电光紫三种配色，虽然有大电池但手感并不沉重，微弧金属中框也很贴合。另外，掠影绿、闪速黑采用丝绸玻璃工艺，即使黑色机身也不沾指纹;电光紫则采用玻纤材质，背部有随着光线变动而若隐若现的ACE标识。

屏幕方面，搭载同档唯一165Hz超高刷电竞屏，并配备旗舰同款超声波指纹识别。一加Ace 6T的屏幕支持全新一代医显共研的全新明眸护眼，具备硬件级低蓝光、类1nit超低亮显示、3840Hz超高频PWM调光等特性，以及AI距离提示、AI眨眼提示、晕动舒缓显示等主动式护眼功能，并通过了行业最严苛的德国莱茵TÜV「小金标」护眼 5.0认证。

后置摄像头的“金属魔方”Deco不仅辨识度很高，凭借搭载5000万像素索尼IMX906大底旗舰主摄，也让一加Ace 6T在不同光线环境下的影像表现让人满意。

一加Ace 6T支持IP66/IP68/IP69/IP69K满级防尘防水，耐用性和可靠性都更让人放心。

一加Ace 6T 原神神里绫华定制机

一加与原神有多年合作，也曾推出多款定制机型。本次，亮相的一加Ace 6T原神神里绫华定制机，包括定制外观、专属礼盒、系统主题等由内而外给《原神》粉丝与玩家送上了一份“惊喜”。

外观设计中，一加Ace 6T原神神里绫华定制机采用角色同款「雪雾蓝」限定配色，精心雕琢「白鹭公主」专属背板纹样，还原角色动态美感。

一加Ace 6T还为原神神里绫华定制机配备了典藏礼盒，礼盒内包含神里绫华主题100W 超级闪充套装、神里绫华主题手机保护壳、原神「雾切之回光」主题卡针等实用配件，更有「神里绫华」特别定制公仔、原神神里绫华主题「白鹭翩途」角色卡、亚克力立牌摆件等周边。

在系统主题方面，一加 Ace 6T原神神里绫华定制机从应用图标、动效动画到音效铃声，均深度融入了神里绫华的角色元素与视觉符号，让IP角色从“内容形象”进化为“系统级数字伙伴”。

包括定制机，不同配置的一加Ace 6T价格如下，首销期内优惠200元：12GB+256GB，首销到手价2399元;16GB+256GB，首销到手价2699元;12GB+512GB，首销到手价2899元;16GB+512GB，首销到手价3199元;16GB+1TB，首销到手价3699元。一加 Ace 6T原神神里绫华定制机，为16GB+512GB，首销到手价3699元。

一加Ace 6T将于12月5日10:00正式开售，其中一加Ace 6T原神神里绫华定制机将于12月22日10:00正式开售。另外，一加还同步推出了一加Ace 6T随心点磁吸洞洞壳，套餐价69元;一加冰点磁吸散热背夹，首销到手价199元;一加超级闪充移动电源，首销到手价299元;一加超级闪充氮化镓充电器套装，首销到手价199元。

写在最后

在发布会上，一加中国区总裁李杰表示：截止25年11月，一加手机销量以42.3%的增速稳居行业第一，一加15上市累计销量已超越一加13，一加Ace6在价位档也创下市场份额新高。

不断提升的产品力和以满足用户需求的出发点，让一加相比其他品牌在有市场挑战的前提下仍能保持更快的增长速度。现在，一加Ace 6T在产品体验方面又有突破，且价格也给消费者带来了“惊喜”，这部能够轻松驾驭165超高帧游戏的手机，未来在性能手机市场中的表现，尤为值得期待。