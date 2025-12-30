【天极网手机频道】跨年钟声渐近，想要用一抹浪漫星光开启新一年？OPPO Reno15全新星星粉配色将与明天全渠道正式开售，自带星光特效的颜值瞬间拉满跨年仪式感。更惊喜的是，这款高颜值新配色起售价仅2999元，颜值升级不加价，无论是自留焕新迎接2026，还是作为元旦礼物赠送，都是诚意之选。

OPPO Reno15星星粉采用行业首发的星闪光栅工艺，背板会呈现出流动的星光特效，浅粉底色温柔治愈完美契合新年的浪漫氛围，既灵动又极具辨识度，轻松成为跨年聚会中的吸睛焦点，背板表面覆盖的纳米级抗指纹涂层，配合磨砂质感的光栅结构，日常使用几乎不会留下指纹痕迹，兼顾颜值与实用性。除了全新星星粉，OPPO Reno15全系还拥有星光蝴蝶结、极光蓝、可露丽棕和蜜糖金等多款配色，覆盖沉稳、清新等不同风格。

在机身手感上，星星粉配色延续了OPPO Reno15标准版的轻薄优势，搭配圆润的金属中框，握持时贴合手掌曲线，长时间使用也不会有坠手感。6.32英寸的精致小直屏设计，既保证了清晰的视觉体验，又控制了机身宽度，女性用户单手操作也毫无压力，无论是日常通勤揣进口袋，还是跨年出行放进小包，都十分便捷。作为元旦送礼佳品，这抹温柔的星星粉不仅契合浪漫氛围，更能精准击中年轻女性、学生党等群体的审美需求。

OPPO Reno15搭载2亿像素超清主摄+5000万像素潜望长焦+5000万像素超广角的全焦段影像组合，支持3.5倍光学变焦和OIS光学防抖。元旦期间拍摄团圆合影、节日夜景，或是跨年旅行中的风光大片，都能轻松拍出清晰通透、细节满满的照片;5000万像素前置摄像头搭配AI美颜算法，自拍肤色还原自然，轻松定格新年美好瞬间。备受好评的“出圈实况”功能更是跨年记录的利器，支持多张实况拼图，还能实现4K实况拍摄;更有CCD闪光实况、前后同拍等丰富玩法，进一步降低了创作门槛，新手也能轻松拍出氛围感大片。

续航与性能方面，OPPO Reno15搭载6200mAh超大容量电池，配合天玑8450芯片的低功耗优势，日常使用续航持久，元旦外出游玩、走亲访友一整天也无需频繁担心电量问题;80W超级闪充加持，碎片化时间就能快速补能，彻底告别跨年电量焦虑;搭载的ColorOS 16系统支持6年持久流畅，久用不卡顿，兼顾短期体验与长期耐用性。

OPPO Reno15全新星星粉配色将于明日正式开售，既有星闪光栅工艺带来的浪漫颜值，又有全焦段影像、超大续航等硬核配置加持，无论是自留焕新，还是作为元旦礼物赠送，都是绝佳选择。