【天极网手机频道】“一闪一闪亮星星，我的心愿有回音”，当浪漫星光与新年心愿相遇，便碰撞出最动人的仪式感。12月31日，OPPO Reno15全新星星粉配色正式全渠道开售!这款自带星光特效的新机，凭借行业首发星闪光栅工艺、2亿像素超清影像、出圈实况等全维亮点，成为年末焕新的“浪漫手机”。

OPPO Reno15星星粉采用行业首发的星闪光栅工艺，机身搭配温柔治愈的粉色基底，当光线流转或轻轻转动机身时，无数“星星”随之闪动，完美呼应“一闪一闪亮星星”的浪漫主题。

在细节质感上，星星粉延续了OPPO Reno15系列的轻薄美学，搭配圆润的金属中框与微弧过渡设计，握持手感温润舒适，长时间使用也不会有坠手感。同时，背板表面覆盖纳米级抗指纹涂层，有效抵御油污指纹，让星光颜值时刻在线。无论是日常通勤揣进口袋，还是跨年聚会拿在手中，都能轻松成为吸睛焦点，为新年增添满满的浪漫氛围。除了全新星星粉，OPPO Reno15全系还拥有星光蝴蝶结、极光蓝、可露丽棕和蜜糖金等多款配色，覆盖沉稳、清新等不同风格，无论是男生还是女生，都能找到适配自己的跨年专属机型。

除了惊艳的外观，OPPO Reno15星星粉的影像实力同样出彩，2亿像素超清主摄+5000万像素潜望长焦+5000万像素超广角的全焦段影像组合，轻松应对跨年聚会、新年旅行等全场景拍摄需求。2亿像素主摄能精准捕捉画面细节，拍摄新年团圆合影时，每个人的表情、衣物纹理都清晰可辨;5000万像素潜望长焦支持3.5倍光学变焦，拍摄远处的新年烟火、景区风光时，也能获得清晰通透的画面;超广角镜头则适合拍摄大场景合影，容纳更多欢乐瞬间。



出圈实况功能更是为影像记录增添乐趣，开启实况模式拍摄，不仅能定格画面，还能同步记录拍摄时的声音与动态――跨年倒计时的欢呼、家人朋友的祝福、烟花绽放的声响，都能完整留存，如果你勾选2-9张实况照片，你就能得到一张真“出圈”的实况拼图，系统就能智能分离人物、宠物等主体，避免拼接时出现边缘模糊或主体重叠的问题，还支持自定义边框大小与颜色，轻松适配日常记录、旅行分享、节日纪念等多元场景。此外，前后同拍实况功能还能同时记录主体与环境，跨年追星、参与新年活动时，轻松打造专属纪念素材。

值得一提的是，目前ColorOS元旦新玩法上线，四款定制元旦水印开启全年好运记录新年;元旦“烟花”倒计时，零点时刻更有仪式感;小布上上签测运势，事事好运皆如愿，有感兴趣的用户不妨去试一下。



OPPO Reno15搭载天玑8450处理器，配合超流畅的ColorOS 16系统，无论是日常刷剧、玩轻度游戏，还是多任务处理，都能保持顺滑流畅。ColorOS 16系统支持6年持久流畅更新，久用不卡顿，兼顾短期体验与长期耐用性。

续航方面，OPPO Reno15内置6200mAh超大容量电池，配合处理器的低功耗优势，日常使用续航持久，跨年外出游玩、走亲访友一整天，也无需频繁担心电量问题;80W超级闪充加持，碎片化时间就能快速补能，半小时左右即可充满，彻底告别新年电量焦虑。还配备IP69满级防水功能，日常淋雨、聚餐时不小心洒到水渍都无需担心，耐用性拉满。

新年伊始，心愿启航。OPPO Reno15「星星粉」以星光为媒，用颜值传递浪漫，用实力保障体验，更以诚意福利助力新年焕新。“新年星机心愿望”，目前OPPO Reno15星星粉已全渠道开售，起售价2999元，现时购买即可享补贴以及实物礼赠，心意满满，颜值与实力兼具。