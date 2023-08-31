“天玑 8200 性能小超人”iQOO Z8系列亮相 首销1199元起

【天极网手机频道】8月31日，“天玑 8200 性能小超人”iQOO Z8系列正式发布，包括iQOO Z8和iQOO Z8x两款产品，首销售价1199元起。

“天玑 8200 性能小超人”iQOO Z8倾力打造“最佳千元性能机”：搭载具备巅峰性能的天玑 8200 ，携手满血版LPDDR5和满血版UFS 3.1组成“满血性能铁三角”，带来千元产品中领先的性能表现，更有同价位充电速度最快的120W 超快闪充和护眼的零感蓝光原彩屏，搭配6400万像素OIS主摄、高颜值设计和全面越级体验，实力全面强悍;“性能小超人”iQOO Z8x具备6000mAh巨量电池和高通骁龙 6Gen1，是一款性能出色的超长续航手机。

巅峰性能天玑 8200 ，千元满血性能强机

巅峰性能，满血实力。iQOO Z8搭载经过12个月精心调校的天玑 8200 ，性能直达巅峰，与满血版LPDDR5、满血版UFS 3.1组成“满血性能铁三角”，安兔兔V10跑分高达980,832分，强悍性能在千元级产品中处于领先。同时，iQOO Z8提供最高12GB+512GB组合可选，支持内存融合 3.0，满足用户对于强悍多任务和海量存储的需求。另外还支持48个月抗老化，可以让用户久用如新。

得益于“满血性能铁三角”，iQOO Z8带来优秀的高帧游戏体验，能够以近满帧地持续运行《王者荣耀》120帧1小时，实力不凡。

让功耗控制本就优秀的天玑 8200 “好上加好”，iQOO Z8配备Z系列史上最具实力的3K VC冰极立体散热，拥有3002mm2豪华均热板，散热总面积相对上代产品提升25%，强悍散热性能在千元机中实属领先，足以让iQOO Z8满血性能尽兴“狂飙”。

好的网速，也很重要。iQOO Z8支持新一代高性能天线布局，Wi-Fi 5G穿墙能力相对上一代产品提升30%，还具备超速网络引擎，支持超低时延引擎、地铁模式和电梯模式，让用户无论是玩游戏、看视频还是上社交平台，随时随地都很快。另外，iQOO Z8还具备红外遥控、全场景NFC和3.5mm耳机孔等数据连接功能。

120W 超快闪充配大电池，或是同档充电最快

千元产品最快充电速度降临!iQOO Z8搭载120W 超快闪充，至快10分钟就能将内置超大电池充近一半，充电速度越级比肩行业旗舰，或将成为同价位中充电速度最快的产品。原装充电头还支持65W PD协议，配合原装数据线，能够为支持PD协议的多数耳机、平板、笔记本、手机进行快充，实力堪比“万能充”。

iQOO Z8配备支持超长续航的等效5000mAh的超大电池，满电状态下可以刷短视频12小时，支持手机强悍实力持久输出;不但充得快还要用得久，在经过1460次完整充电循环后，电池健康度大于80%，以一天一充为计算，iQOO Z8能让用户安心畅玩四年之久。

护眼零感蓝光原彩屏，游戏操控体验全面出彩

护眼好屏一直是Z系列拿手好戏，iQOO Z8配备零感蓝光原彩屏，带来具备芯片级智能护眼的硬件级低蓝光，相同条件减少有害蓝光50%，全系通过SGS低蓝光认证;凭借前置色温传感器，支持屏幕色温自适应，带来真实、舒适观感，其他还有抗疲劳亮度调节、舒适模式和游戏护眼功能，全方位护眼功能让用户双眼得到精心呵护。

护眼之外，iQOO Z8的屏幕色彩同样出彩，首次带来出厂屏幕逐台校准，拥有更精准的色温和色彩表现，支持100%电影级P3色域显示，能够还原真实世界色彩。

iQOO Z8带来全面优秀的感知体验，搭载封闭式立体双扬声器，首次支持游戏场景下的声场拓宽算法，充分放大双扬的方向感，让听声辨位更轻松;具备X轴线性马达，振感反馈利落、干脆;支持体感操控，拓展游戏操控维度。再配合iQOO专业的游戏体验调校，iQOO Z8在操控感知上可谓全面优秀。

6400万像素OIS主摄，首现50mm黄金焦段人像

iQOO Z8搭载6400万像素OIS光学防抖双摄，支持4K超清视频、纯净夜景、超级月亮、悬浮运动抓拍、动感追焦摇镜、复古胶片滤镜和珍藏水印等功能，为用户带来既好拍又好玩的影像体验。

iQOO Z8首次在Z系列中支持50mm黄金焦段人像拍摄，通过主摄硬件Remosaic功能，结合专业景深虚化镜头，进行2x人像拍摄，叠加影棚级质感人像算法，拍出细腻皮肤质感及立体五官，每一拍都如同写真。

Z系列高颜值设计，全新“星月夜”配色

简约即美，清新脱俗。iQOO Z8以全新“星月夜”配色在一众千元机中脱颖而出，“月瓷白”、“星野青”和“曜夜黑”三大配色，为用户带来高颜值机身。“月瓷白”和“星野青”采用釉面凝光工艺，后盖仿若釉面的平整光洁，耐刮耐磨并且能够抗老化，让颜值始终在线;“曜夜黑”则采用新一代星光工艺打造，哑光磨砂背盖点缀亮面镜片，手感舒适。

质量牢靠也很重要，iQOO Z8具备能够承受1米滚筒跌落300次的极限主板保护能力、通过50℃高温炙烤4小时和-20℃快速冷冻4小时的“极限温度测试”，以及60℃恒温水浴96小时的“屏幕耐久测试”，优秀的质量表现让人用得更安心。

iQOO Z8x同台亮相，高性能超长续航手机

“性能小超人”iQOO Z8x具备6000mAh巨量电池和跑分超60万的高通第一代骁龙6，支持《王者荣耀》90帧模式，并在同档产品中首次提供12GB大运存，手机还具备零感蓝光原彩屏、五重冰封液冷散热、150%超级扬声器和可以拍摄4K超清视频的5000万像素AI防抖主摄，支持48个月性能抗老化，是一款性能出色、售价超值的超长续航手机。

售价方面，iQOO Z8共有3个版本可供选择，8GB+256GB版本售价1699元(首销减100，仅需1599元)、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元;iQOO Z8x也有3个版本可供选择，8GB+128GB版本售价1299元(首销减100，仅需1199元)、8GB+256GB版本售价1399元(首销减100，仅需1299元)、12GB+256GB版本售价1499元;首销期(8月31日晚上19:40至9月9日24:00)购买iQOO Z8系列，赠送XE160耳机，并可享受3期免息购机。

“天玑 8200 性能小超人”iQOO Z8系列将于8月31日19:40开启全渠道预售，9月7日上午10点在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。