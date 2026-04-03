【天极网手机频道】4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》(以下简称新国标)正式发布，将于2027年4月1日实施。作为深度参与2026移动电源新国标的讨论与制定，以及新国标起草的核心企业，OPPO将“手机级”品质管控标准应用于移动电源产品线，打造 OPPO 冰盾安全电芯，宣布旗下待上市移动电源电芯全面通过新国标验收，并已开启新品预约。

全链路生产探秘：手机级标准下的“冰盾”安全体验

随着新国标的颁布，消费者对移动电源的安全关注度达到新高度。此前，央视走进OPPO移动电源生产工厂，对移动电源新品生产全链路进行了深入探访，揭开了一款优秀的移动电源从研发到制造的神秘面纱。

在央视的镜头下，OPPO移动电源的生产全链路首次全方位公开展示。对于OPPO而言，通过国标仅是起点。OPPO 移动电源开发负责人王楚在采访中表示：“安全不仅仅是及格线，更是产品开发的基石。我们将“手机级”品质管控标准应用于移动电源产品线，打造 OPPO 冰盾安全电芯――不仅通过了针刺、过充等新国标强制项，甚至部分内控标准取得了更高规格水准，更基于 SUPERVOOC 安全技术积累与全面完善的服务保障，让消费者获得更安心、更极致的产品体验。”

从电芯的材料筛选到封装防护，每一个环节都历经严苛考验，以更高规格的防护技术，确保即使在极端环境下也能保持稳定，为用户带来极致安全体验。“正是基于严苛的品质管控，使得新款移动电源在全面对标新国标要求的同时获得了多项超品质的成绩。”王楚进一步强调。

值得一提的是，即将发布的首批符合新国标的 OPPO 旗舰级移动电源新品 ―― OPPO SUPERVOOC 120W 超能舱 超级闪充移动电源，不仅各项品质要求对标新国标全面打造，而且在功率和容量上也将有堪比“黄金配置”的全面升级，同时更极致的机身体积控制获得更佳的持握手感，是 OPPO 在持续多年在产品打造、技术积累下具有重要意义的又一力作，现已在其官方商城等电商渠道开启新品预约。

多次参与国标制定，彰显技术领导力

OPPO成为新国标制定的 “核心起草单位”，意味着 OPPO 长期以来在品质管控、电芯材料筛选、充放电管理、安全防护等领域的技术积累，已获得国家机构的认可。这不仅是荣誉，更是OPPO将“用户至上”的理念，深度嵌入行业发展的具体实践。

事实上，这并非OPPO首次在电池安全标准领域担纲重任。此前，OPPO已凭借其在锂离子电池安全技术上的深厚积淀，荣获工信部锂离子电池及类似产品标准工作组颁发的GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》起草单位牌匾。这种连续的深度参与，是OPPO深耕电池安全技术连续性与前瞻性的有力证明，也充分展示了OPPO在以手机级高标准严控品质的同时，不断推动整个产业链实现安全技术普惠的决心。

从参与顶层标准设计，到制造环节的极致把控，OPPO正以实际行动诠释其在终端安全领域的深刻理解。OPPO冰盾安全电芯的技术加持，不仅推动移动电源产品实现“超标级”品质表现，更代表了OPPO将手机级安全基因向周边生态扩展的关键一步，充分展现出引领行业向高质量、高安全方向演进的企业责任担当。