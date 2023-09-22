看完苹果发布会，华为这下稳了

【天极网手机频道】13号凌晨一点，丢子和往年一样，跟同事们热火朝天七上八下如火如荼地准备着这场一年一度众望所归备受瞩目的科技盛会，可当我们终于熬夜肝完发布会所有物料之后发现，今年的苹果发布会似乎有点冷，水花小得可怜，甚至有些虾头。

打开热搜榜“华为遥遥领先”，“华为王炸”，“华为Mate X5”，”“iPhone 15 VS Mate 60 Pro”,苹果发布会词条都快被挤没了。

苹果今年真摆烂了？？

当然不是

虽然iPhone每年都有人骂挤牙膏，刀法忒密，但是发布会亮点还是非常显而易见的，熬夜肝完发布会，丢子立马就能总结出iPhone三大亮点：

一，名称/序列号大改，14变15，史诗级改动，你能说title改了不史诗嘛？说不了一点。早在发布会之前，苹果前母公司CEO兼最懂苹果分析师罗永浩就预测过序列号更改这一巨大升级，看来此次老罗的新品预言还是一如既往的准确啊。

第二大亮点，这个最牛了，全系改type-c，深谙把每一分钱都装在自己口袋里的苹果，今年竟然妥协了，家人们谁懂啊，这也太感人了吧，他竟然愿意放弃每年50亿美元的利润给消费者省钱，抛开速度不谈，他甚至还送了一根USB2.0的线，而且以后都不用买双接口充电宝了，立省一个亿，真诚是永远的必杀技!

第三大亮点，侧边按键升级，你永远可以相信苹果，在用户体验方面真是做到了极致。想方设法地在一些难以察觉，大可不必的地方屎上雕花。

Pro版机子将静音拨片改为Action按键，对应九项功能，包括一键呼出语音备忘录/支付二维码/电话等等，发布会演示的时候丢竟然有点梦回锤子――那个东半球最好的手机品牌。。。难道 消费电子的功能是一个轮回？

说完这三大巨变，果子在价格方面更是诚意满满，iPhone 15 Pro 才7999，数字版5999，加量不加价!

什么，竟然有人说贵，万把块的哪李贵了，你们不要睁着眼睛乱说好吧，我跟苹果多少年了，价格就没涨过，有时候真的好好反思一下自己，这么多年了工资涨没涨，有没有努力!

努力体验下安卓机或者Mate 60 Pro/Mate X5/P60呢~(手动狗头)



(图片来自数码up@那岩直播截图)

夸完iPhone挤牙膏水准高，再瞅瞅友商华子这边:

哪一年的Mate不是重大突破?

Mate 30搭载自研全球首款集成双模5G麒麟芯片990，2019年面对制裁，Mate 40带来全球首款5nm的5G SoC麒麟9000 。

第三轮制裁至暗时刻，这一年的麒麟芯片成为绝唱，甚至Mate 50缺席了21年的发布会，但这场无法声张又异常艰难的战役华为必须硬着头皮走下去。



(图片来自知乎@张凯)

22年Mate 50姗姗来迟，没有5G，但是卫星通信，XMAGE色彩算法算是在另一条道路卷出了新高度。

今年8月29日，丢子依然记得那个激动人心又猝不及防的时刻，那天称为机圈大地震也不为过，Mate 60 Pro未发先售，4.9999G网速，自研麒麟SoC，双向卫星通话，对没错，就是那句：轻舟已过万重山!

当然，华为也好，苹果也好，丢通篇纯客观评价，这两机子各有所长，真没必要拉谁踩谁。华为丢推荐Mate 60 Pro，苹果的话推荐新疆阿克苏或烟台红富士~

期待25号华为秋季新品发布会~