vivo X100系列再造移动影像旗舰，首发蓝图影像

【天极网手机频道】5月13日，vivo X100系列新品三舰齐发，宣布与蔡司签署全新的联合研发扩展协议，以自研和共研并行的开放体系，与蔡司共同探索移动影像新高度。同时推出了蓝图影像，在X100系列上市的蓝图影像专属于vivo|蔡司联合研发产品线，代表了vivo影像在关键场景的认知与积累。

vivo已经连续三年稳坐国产手机销量第一。今年Q1，vivo持续保持了第一成绩，满分旗舰X100系列功不可没。在vivo X100、vivo X100 Pro持续热销收获好口碑之时，vivo此次升级发布了vivo X100s、vivo X100s Pro和vivo X100 Ultra三款新品。作为vivo史上首个Ultra，vivo X100 Ultra搭载蔡司2亿APO超级长焦和一英寸云台级主摄，不断拉高移动影像标准。vivo X100s凭借7.80mm超薄直屏设计、旗舰级影像体验及天玑9300+强悍性能支持，成为2024年直屏旗舰新代表。全新发布的vivo X100s共有青云、钛色、白月光、深空灰四款配色，起售价3999元;vivo X100s Pro共有钛色、白月光、辰夜黑三款配色，起售价4999元;两款新品将于5月17日正式发售。vivo X100 Ultra共有钛色、白月光、深空灰三款配色，起售价6499元，将于5月28日正式发售。

自研与共研并行探索，走出移动影像新道路

最近，vivo与蔡司签署了全新的联合研发扩展协议。未来双方的合作，不仅要在影像、经典光学领域持续突破，在计算光学、健康影像等方向，vivo和蔡司也会深度合作，共同探索未来影像的无限可能性。未来，vivo会与蔡司一起，持续构建移动影像技术的绝对领导力。

2023年11月，vivo“蓝科技”正式发布，汇集蓝晶芯片技术栈、蓝海续航系统、蓝心大模型、蓝河操作系统，全面展示了vivo十年阶段性技术研发成果，也为vivo锻造产品核心竞争力打下基石。此次发布会上，vivo再次发布了“蓝科技”家族第五个成员――蓝图影像，描绘影像未来新蓝图。

影像一直是vivo长期重投的技术赛道。vivo致力把专业设备的影像能力和摄影经验整合进手机，打造人性化的移动影像体验，让用户随时随地纪录真实，传递感动。为此，vivo已累计投入超2000人力和数十亿研发经费，申请专利达7000多件，推出了诸多广受欢迎的超级影像功能。

蓝图影像，代表了vivo影像在关键场景的认知与积累，是vivo自研传感器技术、自研算法、自研影像芯片等影像技术的集合。vivo的影像，是一个自研和共研并行的开放性体系，也是一个跨领域合作的融合性体系。在X100系列上市的蓝图影像专属于vivo|蔡司联合研发产品线。更好地支持和补充了vivo蔡司联合影像系统，代表了蔡司和vivo在整个产业链中影像技术的领先地位。

蓝图影像要追求的理想状态，是影像的软硬一体化设计。全新的「自研蓝图影像算法矩阵」，从超清画质、臻彩还原、算力加速三个子模块，全面构建vivo底层基础算法能力。同样重要的，是硬件的定制。vivo和供应链的顶级厂商深度联合研发Sensor、模组等核心器件，最终实现所追求的影像效果。强大的算法，需要强大算力的支撑。vivo的自研影像芯片，已经进化到第三代「蓝图影像芯片V3+」，能够承载更多更复杂的实时算法并显著降低功耗。

硬件及软件双向突破，定义Ultra影像新标准

在对影像灭霸的期待声中，vivo压轴发布了品牌史上首个Ultra。vivo X100 Ultra首发搭载蓝图影像，并通过软件和硬件的双向突破，带来了移动影像新旗舰。

vivo X100 Ultra搭载同时支持云台级别防抖的一英寸主摄，凭借“行业独家精度跃迁技术”、“行业领先蔡司T*镀膜”、“行业领先大角度OIS防抖”成为行业领先一英寸。与此同时，1.5度的硬件防抖，带来行业领先的视频防抖表现。主摄之外，长焦更加亮眼。vivo X100 Ultra搭载蔡司2亿APO超级长焦，是同时拥有超高像素和大底的长焦摄像头，不仅配备行业领先2亿像素联合研发Sensor，1/1.4"大底长焦，还采用了专业光学玻璃提升光学性能，且该玻璃镜片应用了专业相机同款更低色散材料FCD100，此外还拥有行业领先长焦防抖等级CIPA4.5级等多项行业突破，不断刷新Ultra影像标准。

在实际效果上，vivo X100 Ultra不断颠覆大众对于移动影像长焦的认知，3.7X-20X超清接力变焦可实现近似光学品质，能轻松拍摄飞机路过的雪山美景、隔海遥望的城市风光，以及旷野深处的野生动物等。这颗超级长焦摄像头也为vivo X100 Ultra注入了更丰富的长焦摄影玩法，vivo此前备受欢迎的长焦影像功能，皆被 vivo X100 Ultra收入囊中且更进一步，如让晚霞悬日之美能够被高质量记录的“长焦悬日”功能，让花蕊与蜂虫的缱绻互动、高山雄鹰眼瞳中的倒影都能纤毫毕现的“长焦微距”功能，以及高速运动、暗光人像、极地星空等功能。此次vivo X100 Ultra还为经常看演唱会的用户，特别定制研发了长焦舞台功能，以独家自研算法重点攻克了20-30倍长焦舞台成片效果，自研蓝图影像芯片V3+也定制优化了演唱会视频拍摄能力，辅以高性能麦实现录音棚级别声音录制效果，vivo从拍照、录像、录音全方位入手，将vivo X100 Ultra打造成了一款超级演唱会神器。至此，vivo X100 Ultra真正集齐了vivo的“六大长焦影像”功能，组成了长焦影像体验的理想蓝图。

凭借首发搭载的自研蓝图影像芯片V3+及vivo软硬一体化的影像技术设计，vivo X100 Ultra能够承载更多更复杂的实时算法并显著降低功耗，可实现行业领先的4K电影人像视频、4K 120帧拍摄，以及4K 60帧全焦段杜比视界拍摄。vivo X100 Ultra视频能力的另一个亮点是“稳定”，针对视频拍摄的曝光、色彩、对焦、清晰度、防抖、流畅性等需求，通过多方软硬一体化设计，确保用户可以使用vivo X100 Ultra持续稳定地输出高质量视频，即使是防抖难度更高的夜景视频，vivo X100 Ultra也几乎没有拖影，稳定且纯净，视频能力在安卓阵营一骑绝尘。

此次vivo X100 Ultra还带来了人文街拍相机模式，选取了24mm、28mm、35mm、50mm、85mm五大人文街拍焦段，在收录vivo鲜明色彩、蔡司自然色彩、vivo质感色彩之后，独占推出了全新的黑白色彩，带来更街头的纪实感。此外，vivo X100 Ultra延续了X100系列的全焦段人像优势，并通过蔡司2亿APO超级长焦配合vivo自研人像算法，进一步升级85mm高像素特写，打造超高清人像作品，二次编辑剪切构图仍能保持高画质杂志级出片。vivo一直在探索移动影像边界，为用户拓展更大的摄影自由，创新潜水摄影、AI视效、3D摄影等领先体验，让vivo X100 Ultra成为名副其实的移动影像旗舰。

核心配置全部拉满，打造高端旗舰新代表

真正的Ultra，就是要实现All Ultra。除了手机行业史上领先的影像之外，vivo X100 Ultra的其他核心配置也全部做到了更高标准。

vivo X100 Ultra屏幕采用了行业领先的三星2K E7超色准屏，并将均匀性、拖影、残影等影响人眼视觉效果的关键参数优化至更佳，通过自研的图层级色彩管理技术对P3、sRGB色域进行100%还原，带来更好的影像显示效果。vivo X100 Ultra还搭载了行业领先的超声波指纹解锁功能，能快速通过屏幕一键解锁手机。

vivo X100 Ultra还拥有行业领先的通信能力，搭载全新升级的25天线寰宇信号放大系统，低频信号强度提升91%，同时支持网速3倍提升的5.5G网络。即便身处演唱会现场，不仅能通过长焦舞台功能官方式出片，还能借助强大信号能力秒速级分享。vivo X100 Ultra还首发搭载了Wi-Fi超级拉远模式，能在150m的超远距离下保持稳定连接。此外，vivo X100 Ultra还支持双向卫星通信功能，并提供一键专业救援模式，可一键接通蓝天救援队，真正做到了无论在哪里，通信一直在线。

在搭载行业领先摄像头模组的前提下，此次vivo X100 Ultra依旧拥有5500mAh的蓝海续航系统。同时，由于采用半固态二代硅蓝海电池，能支持零下20度极限场景拍摄。

vivo X100 Ultra还是一台性能猛兽，搭载4nm制程工艺的高通第三代骁龙8移动平台，超多大核架构，性能迅猛提升，功耗轻松控制;LPDDR5X超高速数据传输，理论读写速度提升了33%;UFS 4.0顺序读取速度也实现翻倍，拷贝同样大小的文件，时间缩短一半，能效提升46%。强悍性能配合3D VC冰原散热，借助双层冰封散热和速冻，让手机时刻保持冷静。

外观性能全面升级，vivo X100s获封高颜值直屏旗舰

全新发布的vivo X100s外观、性能、影像、综合体验实现了全面升级。采用7.80mm超薄直屏设计，视觉上呈现出别具一格的轻薄与优雅。青云、钛色、白月光、深空灰四款配色优雅与灵动并存，其中采撷自江南的青云配色，以青绿浮光玻璃机身搭配独特摄像头装饰圈，如同一弯弦月挂在云端，微微转动即可看到万千云景幻化流动，将“好风凭借力，送我上青云”的意境直抒胸臆。钛色高度还原当下热度极高的钛金属原色质感，低调优雅的金属原灰色后盖简洁雅致，直达物之本源。

vivo X100s不仅颜值出众，而且性能强悍。其全球首发搭载天玑9300+旗舰平台，通过蓝晶芯片技术栈联合研发与调校，使性能再度跃升，全大核CPU峰值性能提升40%，功耗降低33%，GeekBench多核跑分达到7743分，安兔兔跑分直破230万，让vivo X100s直封当前手机市场直屏旗舰的性能杰作。

vivo X100s继承了vivo X100 Ultra的旗舰影像力，同样搭载蓝图影像，并将蔡司超级长焦装入仅7.80mm轻薄机身中，此外，还支持长焦舞台、人文街拍相机、AI视效等超级影像功能，搭配引领行业的蔡司T*镀膜，即便在复杂光源环境下也能纯净出片。

vivo X100s还配置了超清原色护眼屏，峰值亮度达3000nit，搭载自研全高频调光技术，让这块屏幕更清晰、更护眼、更准确、更省电。vivo X100s同样采用了全新寰宇信号放大系统，21条宽频多模天线环绕机身，平均信号强度可提升超过76%，是vivo有史以来通信稳定性更强的手机。与此同时，vivo X100s适配OriginOS 4操作系统，带来更加流畅智能的交互体验;支持蓝心AI录音机接入QQ、微信、钉钉、飞书等聊天会议软件，可以智能识别录音内容并生成文件名方便查找;搭载的vivo办公套件可实现跨屏互联无缝数据流转，体验无缝跨屏办公，可打开Pages、Numbers、Keynote、CAD、PS、Xmind等57种专业文件格式，丰富体验全面升级，成就超薄直屏旗舰杰作。

搭载“vivo看见-蓝心升级版”，三款手机即将于多平台全面开售

本次发布会上，vivo行业首发了多模态大模型技术应用“vivo看见-蓝心升级版”，基于自研AI多模态大模型强大的理解、处理能力，多维度提升产品功能体验，帮助视障用户更好地看见世界。新版本应用已上架应用商店，率先适配vivo X100s、vivo X100s Pro和vivo X100 Ultra三款机型。

vivo X100系列三款新品价格在此次发布会上公布，其中vivo X100 Ultra有12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB(卫星通信)版本，售价分别为6499元、7299元、7999元;vivo X100s有12GB+256GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB版本，售价分别为3999元、4399元、4699元、5199元;vivo X100s Pro有12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB版本，售价分别为4999元、5599元、6199元。

三款新品将于发布会结束后即刻开启预售，预售期间用户可享受最高24期免息分期、限量vivo TWS A1 Pro耳机赠送、限量欧洲杯定制周边赠送、以旧换新至高补贴800元等首发专项权益。vivo X100s和vivo X100s Pro将于5月17日正式开售，vivo X100 Ultra将于5月28日正式开售，用户可通过vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo手机官方旗舰店、拼多多vivo官方旗舰店、vivo手机苏宁自营旗舰店、天猫苏宁易购官方旗舰店、招商银行掌上生活、分期乐、小红书、唯品会、中信银行动卡空间、平安银行口袋商城、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道预定或购买。首销期购买vivo X100 Ultra，有机会免费更换原价99元的vivo独家研发超透护眼AR膜;与vivo X100 Ultra共同购买，原价399元的SmallRig专业手柄仅需349元;vivo X100系列新品与vivo Pad3组合加购，可享100元限时优惠。最终规则以店铺公示详细规则为准。

腕上健康专家vivo WATCH 3 ECG版全新发布，专业守护心脏健康

vivo本次发布会还推出了vivo WATCH 3 ECG版，产品内置高精准度心电监测传感器，拥有vivo心电分析提示软件，用户在保持佩戴的情况下，仅需30秒即可完成对窦性心律或房颤、房性早搏、室性早搏等指标的提示，再配合vivo健康App生成心电图报告，可实现对潜在⼼脏健康风险的实时识别与监控。

此外，vivo WATCH 3 ECG版还是用户贴心的全能助手，搭载全新的蓝河操作系统，手表整体表现更轻量、更高效、更直觉、更有个性。支持eSIM独立通信，即使手机不在身边也不会错过重要电话和信息。同时，还有微信手表版，轻松收发微信消息，支持语音信息转文字，自定义快捷文字回复等实用功能。

vivo WATCH 3 ECG版售价为1699元。在5月31日之前，和X系列组合购买，还可立享200元优惠。