智能手机的时代里，你支持手机可拆卸电池设计吗？

【天极网手机频道】十几年前大家都还用着功能机，九字键的手机虽说只能进行发短信打电话这些主要的操作，但是对于当时尚未对互联网和社交媒体那么依赖的人们来说已经足够。加上当时的手机研发技术尚不成熟，很多时候电池续航都是不够用的，所以会将电池做成可拆卸的，那会大家都会备着一两块备用电池在身上，当手机没电的时候可以进行拆卸更换。不过后来智能手机出现之后，电池就做成了封闭式电池，用户无法自行更换。



图来源于摄图网

在行业看来可拆卸电池是一项落后的设计，不应该出现在越来越先进的智能手机上。如今智能手机基本都标配了快充，在电池快速回血这方面问题不大。但也有人认为备用电池一插上就能用，比如今200W的快充还要快。而且现在出门在外，但凡要出远门的，都得备上充电宝充电头数据线，换做以前带上一块备用电池就轻松多了，也不用老充一块电池，导致电池寿命下降，续航时间骤减。



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话再说回来，智能手机采用封闭式电池的原因是多方面的。智能手机现在都采用一体化设计，整体会更加简洁，而且封闭式电池可以采用更加紧凑的设计，从而提高机身空间的利用率。如果设计成可拆卸电池的话，就还需要一个电池仓盖和电池接口，这跟以前厚重的功能机没有什么区别。

前面说过，封闭式电池可以以更紧凑的设计提高机身空间的利用率，除此之外，封闭式电池可以在同样的尺寸下提供更高的电池容量以及防止电池过热、短路等安全问题，这意味着在相同的尺寸下封闭式电池可以提供更长的续航时间，也可以减少因电池问题引起的事故。简单来说，采用封闭式电池的手机通常都配备了额外的电池保护措施，例如过电压保护、过充保护和温度保护等，这些保护措施可以提高手机的使用安全性。而且封闭式电池设计有更好的密封性能，可以更好地保护手机内部不受外界的影响，例如可以减少灰尘、氧化、水分等会对电池电路产生侵蚀的物质。



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虽然厂商出发点是好，但是也有人认为手机不再使用可拆卸电池是为了推动用户更换新手机。其实发展到现在，手机电池续航能力确实是让大家吐槽最多的点之一。尤其是续航不给力，时间久了电池容量下降导致续航时间越来越短，对本就不富裕的续航雪上加霜，再加上封闭式电池除了专业人士之外用户自己是很难动手更换的，而且一些手机更换电池的费用也不低，让很多消费者产生了换电池还不如换手机的想法。

当然，也有部分消费者希望手机还是可以回归到可拆卸电池的时代。近日，欧盟各国对手机、笔记本和平板等电子产品的电池易于更换法案进行了投票，最终以587票赞成，9票反对，20票弃权，以绝大多数赞成通过了关于《新电池法》的协议。这意味着手机可拆卸电池在不久的将来要重回欧洲手机市场了。不过大家也不要太紧张，据了解这项法规生效时间为2027年初，且只适用于欧盟地区。



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外媒报道欧洲议会认为电池采用不可拆卸设计并不符合环保的理念，市面上很多被迫“报废”的手机基本都是因为电池老化，而可拆卸电池能够进一步延长智能手机的使用寿命，从而减少浪费。

但无论怎么看，手机电池做成可拆卸的可能性还是很低的。尤其欧盟说的为了环保让手机重回可拆卸设计，这多少都行不通，如果是因为害怕手机被迫“报废”，让大家手里多了好几块备用电池，这些备用电池最后也未必能得到妥善的处理，未经过处理的电池依旧会造成环境污染，这对欧盟提出的环保大相径庭。

手机厂商也未必会同意，毕竟可拆卸电池设计会严重影响到手机厂商的售后收入。最受伤的还有街边随处可见的共享充电宝，一开始共享充电宝出现的时候还是挺受欢迎的，当时租借的价格比较便宜，但是慢慢的就成了“刺客”充电宝，越来越贵的价格让大家宁愿出门自带充电宝，如果将来手机真的采用了可拆卸电池设计，那这些街边共享充电宝就真的要说再见了。

你支持可拆卸电池设计还是一体化不可拆卸设计呢？