【天极网手机频道】OPPO新一代折叠屏旗舰 OPPO Find N6 已在官网及各大平台开启预约。作为Find N系列的在马年首款发布的新成员，新机在设计与配色方面延续高端质感路线，同时带来全新的外观选择，共推出 金橙、原钛、深黑 三款配色，为用户提供更加多样化的个性表达。

从官方公布的信息来看，OPPO Find N6在外观设计上依旧主打轻薄精致的折叠形态。三款配色风格各具特色，其中 金橙配色 采用更具活力的暖色调，在折叠屏旗舰中显得尤为醒目，兼顾时尚与辨识度;原钛配色 则呈现出金属质感与科技感并存的视觉效果，整体更加沉稳克制;而 深黑配色 延续经典商务风格，低调内敛，适合偏好简约设计的用户。

目前OPPO官方商城已经同步开启 “预约赢好礼” 活动。近日，OPPO Find N6 新机预订权益正式揭晓，为购机用户准备了全方位的专属福利与保障。其中，OPPO 会员仅需预付 0.01 元，就能锁定价值 149 元的两年电池保服务，不过该权益需在活动期内搭配新机购买才可享受，单拍不发货且每个账号仅限享受一份权益包福利。

此次预订权益分为购买权益包用户与未购买权益包用户两大类别，差异主要体现在核心专属福利上，购买权益包用户可独享两年电池保服务。同时，所有购机用户均可参与限量礼赠三选一活动，包含价值 399 元的新品专属礼盒(限量 5800 个)、价值 349 元的蓝牙耳机(限量 2800 个)以及价值 219 元的充电套装(限量 2500 个)，礼品数量有限，先到先得。会员权益方面也有额外惊喜，银金钻黑卡会员不仅能指定版本提前发货，还可获赠爱奇艺季卡;黑卡会员更能享受 180 天只换不修的专属保障。

此外，购机用户还可享受至高 24 期免息的金融优惠，直播间购机附赠移动电源;同时开放 + 199 元购 70% 保值换新服务、+299 元购内屏单屏保一年(抽取 66 名免单用户)等增值服务选择。

天极网从前段时间OPPO 举办 Find N6 无感折痕技术沟通会得到的消息来看，OPPO Find N6凭借「新一代钛合金天穹铰链」与「天穹记忆玻璃」两大黑科技，OPPO 成功破解折痕难题，让 Find N6 成为德国莱茵 TÜV 认证的「全球最平整折叠手机」。OPPO 打造了行业首个仿生对称四轴结构。相对于行业传统的三轴铰链，对称的结构让铰链表面起伏从 0.18mm 降低到了 0.1mm ，平整度大幅提升，开合手感也变得更好。

作为OPPO折叠屏产品线的重要一代，Find N6预计将在轻薄机身、大屏折痕体验以及多任务交互方面继续深化优化，随着这款新品的发布，将见证折叠屏进入「无感折痕，久用平整」新世代,进而将折叠屏的无痕体验带入到新的篇章。随着发布节点临近，这款新一代折叠屏旗舰的完整配置与功能已经初步揭晓。目前新机预约已经开启，感兴趣的用户可以前往OPPO官方商城进行预约登记，提前锁定首发福利。