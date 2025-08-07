iPhone 17 Pro系列亮点前瞻：双拼机身新色来袭，影像升级或成最大亮点

【天极网手机频道】转眼间已经来到了8月份，距离新一代iPhone的发布已经越来越近了，虽然官方还没有给出准确的信息，但有曝料指出，发布会将定于9月9日，也就是9月第二周的周二，符合苹果一贯的作风。而且预计这次将会取消Plus版本，带来iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max四款机型，目前曝光消息也越来越多，今天笔者主要和大家聊聊两款Pro版本的机型，它们的变化还是蛮多的。

双拼设计+铝合金中框

iPhone 17 Pro机型将会采用铝合金与玻璃拼接材质，背面的上半部分为铝合金材质，下半部分则是玻璃材质，这样既能保证耐用性，又维持了无线充电和MagSafe磁吸充电功能。

同时中框材质将在迎来变化，iPhone X 至 iPhone 14 Pro 采用不锈钢中框， iPhone 15 Pro 和iPhone 16 Pro机型采用钛金属中框，而这次在 iPhone 17 Pro 机型采用铝制中框，一方面可能是因为更轻，另一方面则是出于环保，铝的碳足迹通常比钛低...

搭载AR抗反射涂层

此次的iPhone 17 Pro机型将首次搭载AR抗反射涂层，该技术能显著降低屏幕反光，改善强光下的显示效果，并提高屏幕耐刮性。

增加多款新配色

苹果基本每年都会带来一些新的配色，今年的iPhone 17 Pro机型将提供五款配色，除了比较常规的黑、白、灰外，还有深蓝色，可能会类似于此前iPhone 15 Pro的蓝色钛金属，最大的亮点当属是橙色，会更加年轻有活力些。

更大的电池容量

知名数码博主@i冰宇宙曝光称，iPhone 17 Pro Max的机身厚度将来到8.75mm，比前代的8.25mm厚一些。结合此前相关曝料，厚度的增加是有更大的电池，其容量有望达到5000mAh，比前代提升约300mAh。

全新A19 Pro芯片

硬件的迭代升级肯定是必然的，这次iPhone 17 Pro机型将会搭载 A19 Pro 芯片，采用台积电最新的第三代3nm工艺制造，采用该工艺制造的芯片将具有更高的晶体管密度，芯片的性能和能效应该会有一定提升。

12GB内存要来了

除了新品性能的提升外，这次iPhone 17全系列机型预计都会从前代的8GB升级到12GB运行内存，有助于提高Apple Intelligence和多任务处理的性能。虽然iPhone在内存调度上和安卓有差别，但本地大模型对于内存的需求还是刚性的，增大内存容量还是很有必要的。

首次引入均热板散热

尽管处理器芯片的性能非常强，但iPhone的散热一直是不少用户吐槽的点，在游戏等持续高负载下难以维持高性能。这次iPhone 7 Pro机型计划加强散热系统，采用VC均热板技术，提升散热效率，让性能可以持续稳定的释放。

前后影像都有升级

影像方面，这次iPhone 17全系列的前置摄像头将升级为2400万像素，提供更高的清晰度和更大的后期处理空间。

后置镜头这边则，iPhone 17 Pro的长焦镜头将从1200万像素升级到4800万像素，实现了后置三颗全为4800万像素的组合。而且有传言称，这颗镜头可以通过移动，实现多种焦距，在5×和8×光学变焦之间切换，所以会用到更多的零件和内部空间，也导致了相机凸出更加明显。

另外，iPhone 17 Pro 机型可能允许用户在相机应用程序中同时使用前置和后置摄像头录制视频，这个功能安卓阵营应该很早就有了。

写在最后

从目前曝光的消息来看，iPhone 17 Pro机型对比前代的升级和变化还是蛮多的，但基本没有让人感到非常兴奋的点，我个人觉得比较值得关注的就是后置长焦镜头的升级，真的能够实现两种焦段的切换还是挺不错的。尽管iPhone依然是当下最好用的手机，现在可以加上之一了，但就近些年的表现来看，它早已经没有了曾经让人眼前一亮的创新了。