【天极网手机频道】十多年前，蒂姆・库克接替史蒂夫・乔布斯成为又一任苹果CEO，从此对他以及对他带领下的苹果，质疑声从未消散。库克时代的苹果似乎总存在着“创新不足”的槽点，但对于笔者而言，接触的绝大多数苹果产品，都是在这位CEO的任期内。不仅是因为乔布斯离开得太早，也因为库克确实做了很多事情，让苹果的设备在多个领域成为全球范围最畅销的消费电子产品，同时也让苹果成为科技领域当之无愧的巨头。

蒂姆・库克即将卸任苹果公司CEO，出任苹果董事会执行主席

4月21日，清晨醒来就被一条消息刷屏了――从2011年8月24日到2026年9月1日，属于蒂姆・库克的苹果时代，也将过去。

即将接任苹果公司CEO的约翰・特纳斯

就在刚刚，苹果公司突然官宣，现任硬件工程高级副总裁约翰・特纳斯(John Ternus)将成为苹果下一任CEO，蒂姆・库克(Tim Cook)将出任苹果董事会执行主席。该任命将于2026年9月1日正式生效。有关两任CEO的履历就不给大家科普了，感兴趣的同学可以问下AI。

这次主要想聊一聊，在库克任期的十五年中，有哪些产品给你留下了深刻印象？

匆忙之中回顾了一下，我使用时间较长，印象最深刻的三款产品分别是iPhone 6、搭载M1的MacBook Air以及第一代AirPods Pro。尽管仍旧认为苹果的创新不如乔布斯时代那般惊艳，但是用产品、销量说话，库克带领下的苹果还是相当成功的，而我列举的三款产品也很有“库克式”创新的风格。

iPhone 6开启大屏时代

2014年9月9日，iPhone 6和iPhone 6 Plus发布，分别为4.7英寸、5.5英寸，搭载A8芯片，配备800万像素后置摄像头，而iPhone 6 Plus更是支持光学防抖，存储最高128GB。那时候去线下店排队甚至从香港带货的局面还是非常壮观的。虽然两项都没参与，iPhone 6还是接替了iPhone 4，成为我使用时间最长的iPhone，甚至今天还能正常使用，只不过续航惨不忍睹(没有换过电池)。

iPhone 6系列的印象深刻在于对iPhone外观、尺寸的大胆变革，正式告别了乔布斯时代4英寸的小屏，这也是苹果对于市场发展的预期。尽管彼时对于其“圆润”外观设计的质疑相当多，但最终超过2.2亿台的销量也证明了这款产品的成功。也正是从iPhone 6开始，苹果奠定了其在智能手机市场的统治地位。

随后苹果以及越来越多的手机厂商就在“岂止于大”的路上一去不返，加上软件生态的适配，如今真正意义上的小屏手机已经很难有生存空间了。

苹果自研芯片的开端，MacBook给笔记本市场带来的冲击还在加剧

2020年苹果自研芯片成为科技行业的焦点，彼时我并不看好苹果告别英特尔转向自家芯片(Apple Silicon)的举措，认为在软件的适配和体验层面，苹果短时间内很难满足用户的需求，甚至最终有可能放弃而回归x86阵营。但显然，现实狠狠地打脸了我。苹果做到了，而且做得很好。

摆脱x86架构，发挥自身“闭环”生态优势来保证自研芯片对于软件应用的支持，在这方面苹果花费的时间比预期少很多。虽然早期还是存在软件兼容性不足带来的应用场景限制和稳定性、效率的瑕疵，但M系列芯片的迭代升级，以及产品线的不断丰富，让如今的Mac与MacBook成为很多创作者眼中生产力的代表，这一点似乎比x86时代更为显著。

2020年11月发布的MacBook Air搭载苹果自研5nm制程工艺的M1芯片，拥有4性能核、4能效核，8核GPU、16核神经网络引擎，可配备16GB内存、2TB存储，采用无风扇设计，重量约1.29kg。没有乔布斯从牛皮纸袋中取出来的那般惊艳，但超长续航、稳定的离电性能让这款产品在移动办公时代大放异彩，给“Air”树立了新的标杆――不仅轻，还要持久。这也是MacBook时至今日的重要优势，甚至让很多友商羡慕不已。

苹果自研芯片能够成功，且难以复刻，生态还是占据了重要一环。甚至，因为苹果，非x86软件生态整体向前迈进了一大步。从早期的转译，到如今越来越多的原生应用，只要习惯macOS，MacBook就是最好用的笔记本之一，当然现阶段除了游戏场景。

而且，苹果的自研芯片在AI时代还有很大的潜力，这次就不展开了，但从“龙虾(OpenClaw)”爆火到Mac Mini卖断货这种有些离谱的关联不难看出，AI时代的Mac还会给PC市场带来更多冲击。

AirPods Pro，真无线耳机的标杆

选择AirPods还是Apple Watch，让我纠结了好一阵子。最终Apple Watch落选，更多是因为我难以接受方形的手表，这也是从Apple Watch发布至今，屡次尝试后仍旧不认为这款产品很惊艳的原因。当然在销量方面，Apple Watch可以说是最成功的可穿戴设备之一。

至于AirPods Pro则完全不同，这可能是除了手机外，此前我每天使用时间最长的设备之一。

第一代AirPods Pro发布于2019年10月，采用入耳式设计，搭载H1芯片，支持主动降噪、通透模式，搭配充电盒能够实现全天续航。

这款耳机的功能点很简单，但却是真无线耳机，特别是主动降噪技术普及的关键产品之一。搭配上通透模式，在早期的使用时还是相当惊艳的。当然还有一点很重要，AirPods的交互、音质表现相当出色，搭配上iPhone自家设备的体验可以说“无与伦比”。但如果你没有使用iPhone或者Mac、iPad，那么AirPods的连接和体验，将大打折扣。

写在最后

其实除了iPhone、Mac、AirPods外，库克在任期间，iPad也迎来了巨大的变化，甚至如今主流的二合一形态以及触控笔，都不在乔布斯的考虑范围内。然而，库克最终仍旧用销量说话。库克担任苹果CEO期间，全球设备活跃数量超过了25亿台，苹果公司的市值增幅超过10倍，如今已经突破4万亿美元。不仅营收有大幅上涨，还带领着苹果在多个领域成为头部顶流，构筑了一个庞大的“商业帝国”。

当然商业上的成功也是库克身上最多的标签，与之相对的是果粉、用户对于苹果“创新疲软”的吐槽。这里还有两款产品简单说一下，一个是夭折的AirPower，还有一个是表现不佳的Apple Vision Pro。这两款产品我曾经关注许久，但最终苹果给出的成绩单，都只能被打上“不及格”的标签。这或许是苹果创新的一个缩影，在科技创新“卷”到一定程度后，一款突破性的“新形态、新应用”的产品似乎并没有太大的生存空间，库克的“保守策略”其实也相当合理，对于一家大公司而言走一条可见的、清晰的商业成功之路甚至是必然选择。

对于苹果产品的评价，今天我不会说如何创新，而是认为苹果在“好用”这个层面，达到了很多企业无法达到的高度。这也是我愿意支付“高价”选择苹果的原因之一。

至于库克的继任者约翰・特纳斯，其实在苹果的很多产品中也都有他的身影。至于未来苹果的走向，还是交给时间来回复吧。如果要提出一个预期，那么只希望特纳斯能够让苹果的“创新基因”回归一些。