【天极网手机频道】五一假期将至，出行拍照成为旅途刚需，人人都想拍出清晰、好看、有质感的专业级照片，告别模糊、偏色、构图受限的烦恼。想要轻松实现旅拍出片自由，一台硬核影像旗舰必不可少。OPPO Find X9 Ultra 凭借全焦段专业影像、耐用抗造机身、长续航快充以及流畅ColorOS16系统，成为五一出游最佳拍照搭子，怎么拍都出色出彩。

作为专业口袋哈苏影像旗舰，OPPO Find X9 Ultra搭载哈苏全大底五摄光学系统，实现 0.6X/1X/2X/3X/6X/10X 六大常用焦段 8K 画质直出，真正做到全场景无短板。核心配置包括哈苏双 2 亿超大底主摄 + 长焦，23mm 主摄采用 1/1.12 英寸超大底传感器，F1.5 大光圈，进光量达前代一英寸主摄的 110%;70mm 长焦搭载 1/1.28 英寸 2 亿像素传感器，F2.2 超大光圈，进光量达前代 136%，人像特写、风光细节都能极致还原。

OPPO Find X9 Ultra首发搭载哈苏10倍光变天眼长焦，首创五反射潜望棱镜与空气光阑技术，实现行业首个20倍光学品质变焦，远景建筑、山峦、舞台无需靠近也能清晰定格。搭配第二代丹霞色彩还原镜头，24个光谱采样通道、最高15档动态范围，强光逆光、阴天傍晚都能精准色彩还原，直出就是所见即所得的好照片。

哈苏大师模式内置9款原生胶片风格，动态范围最高提升至16档，一键拍出电影感胶片大片，支持自定义配方与 AI 一键闪记，新手也能轻松复刻大师质感OPPO。视频方面支持 10-bit 8K 30fps Log电影级录制，可导入 3D LUT，直出即终稿，旅行 Vlog 一步到位。

外观设计上，OPPO Find X9 Ultra采用大师之眼镜头模组，搭配哈苏橙色快门键，质感高级。机身提供大地苔原、极地冰川、绒砂峡谷三款配色，素皮与玻璃材质细腻亲肤、不沾指纹。更重要的是，该机配备超强晶盾玻璃，通过瑞士 SGS 五星抗跌耐摔认证，达到 IP66/IP68/IP69 三重防尘抗水，旅行途中磕碰、溅水都不怕，耐用性拉满，户外出行更安心。

性能与续航方面，OPPO Find X9 Ultra搭载第五代骁龙 8 至尊版 + 潮汐引擎，多任务、高强度拍摄依然流畅丝滑。内置7050mAh 冰川电池，搭配 100W 有线闪充 + 50W 无线闪充，重度旅拍也能全天不断电，短时充电即可快速回血，彻底告别续航焦虑。同时配备 2K 1nit 明眸护眼屏，长时间看屏幕、修照片更舒适，户外强光可视性出色。

系统层面，ColorOS 16带来全面进化的AI体验。锁屏岛胶囊态、沉浸态双形态，通知不遮挡、信息一目了然;AI 旅行合集自动整合票务、攻略、天气、日程，可视化地图一键导航;AI 菜单翻译实现图文对照全链路点餐，出国旅行更省心。

对于追求专业创作的用户，OPPO还推出Find X9 Ultra 哈苏大地探索家大师套装，包含手机与专业影像配件，增距镜、专业手柄进一步拓展创作边界，专业又便携，让五一旅拍更具仪式感与专业度。

目前，OPPO Find X9 Ultra 正在热销中，售价7499元起。有兴趣的用户可以前往OPPO官网、线上商城及线下授权门店体验与购买，带上这款五一出游最佳拍照搭子，轻松定格旅途每一刻精彩。