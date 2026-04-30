【天极网手机频道】说到折叠屏，相信很多小伙伴都并不陌生，这一品类已经诞生了有八年时间，其产品形态可以说是非常丰富，横向外折叠、横向内折叠、竖向小折叠、三折叠以及阔折叠等等，每种形态产品都有着其优势和独特的交互方式。其中阔折叠，作为一种新兴的形态，以其更宽的屏幕比例和更加沉浸式的视觉体验，吸引了众多消费者的目光，正在成为厂商们下一个竞争点。

华为领衔，头部厂商发力布局

提到阔折叠，那么肯定绕不开华为，去年的三月份，它们带来了首款阔折叠手机―Pura X，开创了这一全新的折叠屏形态，并且取得了150万台的不俗销量(截止到2026年四月份)。在今年，华为又带来了首款大阔折叠手机―Pura X Max，在这条“新赛道”继续创新。其采用了用A4纸‌√2‌ :1黄金比例，打造5.4英寸全功能阔感外屏与7.7英寸沉浸式阔感内屏，无论折叠还是展开，都能为用户提供完整、舒适、高效的使用体验。

而除了华为外，三星、苹果等头部厂商也都在布局阔折叠这条新赛道。根据曝料，三星预计会在今年夏天带来一款比Galaxy Z Fold机型更宽的折叠屏设备，预计会被命名为Galaxy Z Fold 8 Wide或Galaxy Z Fold Wide。据悉这款产品在展开时的长度为123.9mm，宽度为161.4mm，厚度为4.3mm，与华为Pura X Max比较接近，折叠状态下的宽度则为82.2mm，厚度来到了9.8mm。而其外屏比例为4.7：3，内屏则为4:3，接近于平板电脑。

苹果则预计会在今年9月份的秋季新品发布会上带来其首款折叠屏手机，从曝光的消息来看，苹果并没有选择打造一款传统大折叠机型，而是选择了阔折叠，它将拥有一块约5.5英寸的外屏，展开时约为7.8英寸，比例为4:3，无论是尺寸上还是形态上都很接近iPad mini。据说苹果将使用液态金属来打造铰链，不仅有着更好的耐用性，而且能够减轻折痕问题，并且考虑采用透明聚酰亚胺薄膜覆盖超薄玻璃的复合防护结构，提升屏幕的耐用性，而且将折痕控制在0.15mm之内，达到几乎不可见的程度。

独特形态，阔折叠成为“新宠”

华为、三星以及苹果等头部厂商纷纷入局，阔折叠手机这种全新的形态有望成为接下来市场的“新宠”，背后的核心原因之一也正是这种折叠“矮胖”，展开“细长”的独特形态。

与传统大折叠展开后方正的屏幕不同，阔折叠手机在展开后，屏幕比例更接近主流视频和社交媒体的原生画幅，如华为Pura X Max的内外双屏均采用接近A4纸的长宽比例(‌√2‌ :1)，这样用户在在观看视频、浏览图片、阅读文档以及游戏娱乐时，能够提供更宽阔的视野和更少的黑边，从而带来更沉浸的视觉体验，打破了传统折叠屏“外屏局促、内屏比例失衡”的体验桎梏，大屏幕利用率和使用率更高。

这里要稍微多聊聊，我为什么认为阔折叠大屏比传统大折叠的大屏的使用率更高。其实折叠屏手机对比传统手机最核心的优势就是，通过折叠为用户提供一块更大的屏幕。同时在提供大屏后，厂商们在软件层面进行优化和适配，开发这块大屏和折叠形态的潜力，发挥它的优势和功能，比如双屏协同、分屏办公、跨应用拖拽、屏幕悬停等等。但理想很丰满，现实很骨感，这块大屏的使用率并没那么高。根据Counterpoint调查显示，折叠屏手机用户日均展开内屏仅3.1次、76%的消费者从未使用过悬停功能，分屏操作的使用频率甚至低于传统平板设备。

其实大家手握折叠屏但却不展开用大屏幕的原因并不难理解，我作为一个数年的折叠屏的用户，使用大屏幕的频率也不高。简单说就是产品功能与用户场景需求出现了错位，一方面外屏足够满足绝大多数的使用需求，没有那么大的必要非得展开，另一方面即便展开了也只是为了满足一些特定的需求，比如说两个电商平台比个价、处理一下邮件、看一下文档等等，大屏确实很方便也更高效，但说到底，这并不是很多普通消费者的高频使用需求，或者说，对于他们而言，这些功能不是它们展开手机的理由，而且悬停、分屏等功能的操作门槛也比较高。而阔折叠的大屏更加贴合普通用户日常观看视频、浏览图片等高频使用需求，给了用户更多打开屏幕的理由，大屏使用率自然就会更高。

另外，与竖向小折叠相比，阔折叠的外屏尺寸更大，可以提供和传统手机更加接近的体验，同时还适合单手操作和日常携带;展开后，内屏尺寸接近小平板电脑，适合进行多任务处理、内容创作或娱乐消费。这种形态的设计，既能保证便携性，又最大化利用了屏幕空间，将大屏优势真正转化为用户体验的提升。

可以说，阔折叠手机既有着横向大折叠的大屏幕且使用率更高，又拥有竖向小折叠的便携性且屏幕更大，兼具两种产品的优势。当然，我们还可以换个视角来看待这类产品，它并非是一台能够展开的手机，而是一台能够折叠的小平板，大屏幕才是其“本体”。

除了用户需求层面外，当下折叠屏手机市场已经很成熟，头部厂商之间的竞争也日益激烈。为了在市场中脱颖而出，头部厂商需要不断推出具有创新性和差异化的产品。阔折叠手机作为一种新兴形态，成为了头部厂商提供了新的竞争点。

当然，阔折叠的出现并非是为了替代传统大折叠，两者的大屏所侧重的场景需求不同，阔折叠更多的是影音娱乐，大折叠则是效率提升，消费者可以根据自身的需求来进行选择不同的折叠屏设备。

写在最后

就像刚才提到的那样，折叠屏手机发展到现在，已经进入了一个比较成熟的阶段，产品的折痕控制、便携性、续航能力、铰链和屏幕耐用性、影像能力、产品形态等方面都已经能够满足消费者的需求，硬件层面已经相对完善，而接下来厂商比拼的重点更多的是在软件交互和生态层面，谁能够让产品功能与用户的场景需求更加贴合，谁就能够在折叠屏手机竞争的下半场占据优势。