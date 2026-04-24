【天极网手机频道】要说今年最受关注的新机，那折叠屏iPhone肯定是其中之一。诸多曝光信息都指出这款产品将会在今年9月份的秋季发布会上登场。此前这款手机一直被称为iPhone Fold，而目前有消息称苹果计划将这款手机命名为iPhone Ultra。最新的泄露的模型机展示了iPhone Ultra和iPhone 18 Pro的最终设计。

Touch ID重新回归，音量键位置很有意思

这次最新泄露的模型机似乎代表了备受期待的iPhone Ultra/Fold和iPhone 18 Pro系列的最终设计。其中iPhone 18 Pro在外观上几乎与iPhone 17 Pro一样，没有什么值得关注的点，但第一款可折叠iPhone的设计则要有趣的多。

iPhone Ultra在整体外观上有些“撞脸”华为刚刚推出的Pura X Max，也就是说是一款大阔折叠机型，与之前多数“细长”的横向折叠手机不同。正如之前的消息那样，这款折叠屏iPhone没有采用Face ID，而手机的右侧的电源按键预计将作为Touch ID。

而非常有趣的一点是，苹果并没有将音量按键放置在机身右侧，而是将它们放置在了机身顶部。这样的设计确实在展开横屏状态下，能够让用户更方便的调节音量。但是在折叠状态下，用户则不得不用食指去调整音量。

苹果在解决一个问题的同时，也创造了一个新的小问题。当然，不排除它们通过巧妙的来解决这个问题，比如通过点击侧面可以调出音量调节按钮。可以看出，苹果想要打造的是一台手机和平板二合一的设备，并且将展开状态下体验的优先级放的要比折叠状态要更高。

一部手机两款产品，慢一步的苹果押宝大屏交互

据了解，苹果的折叠屏新机已经开启了试生产，如果这一阶段不出问题的话，苹果将会在7月份正式启动量产，并在九月份正式登场。结合之前的曝光，它将拥有一块约5.5英寸的外屏，展开时约为7.8英寸，比例为4:3，无论是尺寸上还是形态上都很接近iPad mini。苹果计划让它在‌展开时厚度控制在4.5mm，而这种纤薄设计需要做出妥协，比如后置只有4800万像素主摄+4800万像素超广角的双摄，不会提供长焦镜头，也无法使用FaceID。苹果将使用液态金属来打造铰链，不仅有着更好的耐用性，而且能够减轻折痕问题，并且考虑采用透明聚酰亚胺薄膜覆盖超薄玻璃的复合防护结构，提升屏幕的耐久度，最终将折痕深度控制在0.15mm以内，几乎不可见。

就当下折叠屏行业的形势来看，无论是产品的形态上，折痕的控制上，还是影像能力等方面，苹果都并不占明显优势。同时当下折叠屏市场的热度已经有所下滑，消费者选择这类设备不是为了尝鲜，而是为了日常使用。而且折叠屏已经发展了很多年，消费者对于产品的“包容度”会下降，苹果毕竟憋了那么多年，拿出的产品要只是及格的水平或是“半成品”，显然是无法被接受的。尽管库克即将离任CEO，但这款产品应该还是由他主导和把控，以其一项稳健的策略来看，苹果选择了在供应链以及市场成熟的时间点来进行切入，产品在硬件和完成度上我觉得不需要担心太多。

而除了硬件层面要达到水准外，苹果还需要一些不一样的东西来在市场中进行竞争。从目前这款折叠屏在接近4:3的屏幕比例、上方的音量键设计等等看的出来，它们选择了大阔折叠这种相对新颖的产品形态，并将交互的重点放在了大屏状态下，让用户更方便处理多任务和观看视频，获得如iPadOS那样接近于于桌面级系统的交互体验。这样，一台折叠屏iPhone，既是手机，又是平板电脑，可谓是一机多用。再加上iOS系统长期流畅的体验、出色的隐私安全以及闭环生态的协同等优势，折叠屏iPhone最大的竞争力就是软件系统和交互。

写在最后

无论如何，首款折叠屏的iPhone的到来，无论是像初代iPhone那样“一代封神”，还是如iPhone Air那样“又贵又垃”，都会在折叠屏手机市场掀起一阵大的波澜，吸引非常多消费者的关注，为市场带来新的活力，再次迎来快速增长。而且，毕竟它是苹果的首款折叠屏，潜在消费者数量巨大，即便产品体验没有达到预期输了一些口碑，但销量应该不会差。