【天极网手机频道】仔细回想一下，你身边买iPhone的朋友，是不是买Pro和Pro Max的人远比买标准版的人多？

不知道从什么时候开始，苹果的“Pro”已经不是“Pro专属”了。它曾经代表着更加专业和更强大，现在却变成了很多人眼里的“标准版”。只要你对高刷屏幕、好点的拍照稍微有点要求，你就只能咬牙上Pro。

即便是去年，苹果破天荒地为iPhone 17加上了ProMotion自适应刷新率，引发了一波“牙膏挤爆”的抢购热潮――但是销量大哥依然是ProMax。

Counterpoint Research 最新发布的报告显示，苹果iPhone 17系列领跑2025年第四季度全球智能手机市场，核心机型包揽该季度销量前三名。其中 iPhone 17 Pro Max位居榜首，iPhone 17、iPhone 17 Pro分列第二、三位。

当“Pro”变成了大众消费品，苹果该怎么拿捏那些真正不差钱或者有极致需求的用户？答案已经呼之欲出了。

从Apple Watch Ultra开始，到M2 Ultra / M3 Ultra芯片，再到近期业内传得沸沸扬扬的iPhone Ultra和MacBook Ultra规划。苹果正在悄悄铺开一张全系产品“Ultra化”的布局，这背后，藏着苹果在硬件创新瓶颈期打得最精明的算盘。

Apple Watch Ultra试水：伪需求 or 真爆款

要理解苹果的Ultra战略，必须先看看Apple Watch Ultra。

2022年这块表刚发售时，不少科技媒体都觉得它太硬核了。苹果官方的宣传画风都是各种户外、探险、挑战极限，目标人群也集中在专业潜水者、户外越野用户、雪山探险家。

但现实情况是什么？买这块表最多的人，除了跟进科技前沿的媒体或者相关从业者，再就是天天坐在办公室写字楼里的打工人。

他们几乎没去过潜水，也基本不去跑户外越野。他们多花大几千块钱买Ultra，图的其实就两件事：一个看起来足够科技硬核的外观，二是能安安稳稳用上两三天的电池续航。

这块表让苹果进一步摸清了用户心理：只要你给出一个足够有辨识度的设计，加上一两个痛点功能的大幅领先(比如续航)，消费者是愿意承受溢价的。

并且，功能性在AppleWatch Ultra这里也并非消费者最看重的了。从某种程度上来说，选择AppleWatch Ultra实际上是选择了一种社交身份名片。

AppleWatch Ultra不同于传统的奢牌名表，它身上的附加值不在于所谓的“品牌认同”“手工打造”，而在于“专业”和“破界”的象征――我有应对极限的能力，只是此刻选择坐在会议室里;我懂传统腕表的审美体系，但我选择科技的力量。

这是一种新贵的审美自信，不需要一枚百年机械机芯来证明身价，苹果生态赋予的社交资本和科技之美已然成为新锐的奢华。

既然手表能这么玩，iPhone和Mac凭什么不行？

iPhone Ultra：突破价格天花板

说实话，现在的iPhone Pro Max已经碰到价格天花板了。

一台顶配的iPhone 17 Pro Max售价接近一万八千元，如果苹果明年进一步抬高Pro Max的价格，免不了会受到消费者的一顿口水。

但如果苹果换个玩法，推出一款iPhone Ultra呢？

结合目前的供应链爆料，这款机器很可能会跳出现在的产品定义。此前这款手机一直被称为iPhone Fold，而目前有消息称苹果计划将这款手机命名为iPhone Ultra。诸多曝光信息都指出这款产品将会在今年9月份的秋季发布会上登场。

更有意思的是，由于形态发生了变化，这款“Ultra”在很多设计上都采用了不同以往的设计。比如它外屏约5.5英寸，展开时约7.8英寸，4:3的比例，无论是尺寸上还是形态上都很接近iPad mini;后置可能是48MP像素主摄+48MP像素超广角的双摄配置，没有长焦;也没法用FaceID。

还有消息称，这款折叠屏的铰链会用液态金属来打造，说是耐用性更好，而且能够减轻折痕问题等等。

说白了，iPhone Ultra的任务不是走量，而是去拔高苹果的品牌上限。

它就像汽车品牌的超跑。你可能买不起，但它的存在会让你觉得花八、九千块钱买个普通的iPhone Pro似乎是一笔挺有性价比的买卖。

在心理学上，这叫“价格锚点”。苹果玩这一套简直炉火纯青。

另外，在面对华为、vivo、OPPO等一众国产厂商的强势竞争下，苹果这折叠屏手机可以说是“一步跟不上，步步跟不上”。在硬件创新的先锋性上，苹果确实丢掉了领跑者的位置。

但苹果高明就高明在从不在“参数”的泥潭里和国产厂商肉搏。国产厂商做折叠屏是为了证明技术领先，而苹果做折叠屏――或者说 iPhone Ultra――是为了定义“贵”。

既然在形态成熟度上已经失了先机，苹果索性放弃了科技普及的姿态。iPhone Ultra存在的意义不是要比国产折叠屏更薄、更全能，而是要利用代表着顶级的“Ultra”后缀，强行在已经内卷成红海的折叠屏市场上方，再抠出一个属于iPhone Ultra的生态位。

哪怕它没有长焦、没有FaceID，工业设计上也难说完美，只要它挂着Ultra的后缀，定出一个令人咋舌的高价，它就能完美完成自己的商业使命。

MacBook Ultra：告别轻薄的移动工作站

相比于手机，Mac产线的Ultra化其实已经有迹可循了。

苹果在芯片端早就搞出了Ultra层级(把两块Max芯片拼在一起)。只不过目前，这种性能怪兽只存在于Mac Studio这种桌面端电脑里。

如果未来真的出现MacBook Ultra，它会是什么样？

其实只要看看这两年 MacBook Pro的设计走向就明白了。苹果目前已经实质上放弃了对极致轻薄的追求，现在的MacBook Pro在保持性能升级的情况下，尺寸也比之前更厚，重量也有所提升。

怪不得大家都吐槽MacBook Pro为“重薄本”。

如果MacBook要上Ultra芯片，它必然是一台极其厚重、散热拉满的纯正移动工作站。它面对的不再是普通的视频剪辑师或程序员，而是大片级别的特效渲染、本地大模型训练或者重度3D 建模的顶尖工作室。

目前的Ultra处理器只在Mac Studio机型上搭载

这将是一台起步价可能逼近三、四万人民币的笔记本。苹果不是在做轻薄本，而是在把台式机的性能强行塞进双肩包里。

为什么是现在？

从标准版到Plus、Pro，再到Ultra。苹果产品线越来越复杂的背后，其实掩盖不了一个有些尴尬的事实：消费电子行业真的卖不动了。

旗舰智能手机的换机周期，已经从早年的18个月拉长到了现在的40个月甚至更久，电脑更是可以用上五六年不换。

在销量大盘无法继续暴涨的今天，苹果要怎么保证每一季度的财报依然亮眼？怎么给华尔街的投资人们交差？

MacBook Pro M5 Max

这个问题有很多解题思路，比如更多地卖服务和软件，比如提高客单价(ASP)。

既然我不能把iPhone卖给更多的人，那就想办法让买iPhone的人掏更多的钱。

为了做到这一点，苹果的刀法越来越精准。标准版用老芯片、砍高刷屏(17之前)，逼着有追求的用户买 Pro;然后Pro再稍微卡一点配置，逼着预算充足的用户买Pro Max。

而即将到来的全系Ultra，就是这套商业逻辑的最终形态。

它精准收割了两种人：一种是真正需要极致性能的顶尖专业人士;另一种，则是单纯不差钱的土豪用户。

写在最后

我们可以预见，在未来的两三年里，“Ultra”会像当年的“Pro”一样席卷苹果的各大产品线。iPhone Ultra可能是库克卸任前深度参与的最后一款

从商业角度来看，这是一个极其聪明且稳妥的战略。它既能稳住高端市场的绝对统治力，又能拉升整体的利润率。

但作为普通消费者，我们也许需要保持一丝清醒。

你真的需要一台iPhone Ultra吗？还是苹果更需要你买一台Ultra呢？