【天极网手机频道】在手机影像逐渐内卷参数的当下，OPPO Find X9 Ultra 却把重点放在了 “更懂审美” 的细节上。这次 Find X9 Ultra 的大师模式带来了行业首个数字化胶片模拟系统。不同于市面上千篇一律的滤镜，OPPO 重新设计了包括和光、浓郁与反差黑白在内的 9 款胶片配方，每一款都精准还原了经典胶片的色彩逻辑与影调风格，不是简单的调色，而是对胶片颗粒、色彩溢出、对比度等核心参数的深度调校。



OPPO Find X9 Ultra

其中，「和光」胶片模拟的是柯达 Portra 400 的经典质感，晴天侧逆光下，人物的皮肤被暖光包裹，呈现出细腻通透的奶油质感，没有出现过曝或偏色;黑色上衣与卡其色长裙的色彩沉稳高级，裙摆飞扬的动态感被精准定格，与背景中绿景宁静形成柔和对比，既突出了人物主体，又让画面充满松弛的氛围感。胶片对环境色的还原也恰到好处，绿植的鲜绿、树干的纹理都真实自然，阳光透过树叶洒下的光斑清晰可见，没有过度饱和，整体画面温润治愈，像一本复古人像写真集里的一页，完美诠释了 “和光” 的温柔叙事感。



「和光」胶片



「和光」胶片



「和光」胶片

复刻理光正片风格的「浓郁」胶片，主打高对比、高饱和、色彩明快，却又不会显得艳俗，反而自带清爽干净的视觉气质，是风光、旅拍场景的 “最佳拍档”。它对蓝色、绿色等自然色彩的还原尤为出色，能让蓝天更澄澈、绿植更鲜活，画面通透感拉满，轻松打造出经典耐看的清新风格。



「浓郁」胶片



「浓郁」胶片



「浓郁」胶片

从样张中可以看到，林间的绿植层次分明，深绿、浅绿相互交织，充满生机;人物的黑色上衣与卡其色长裙在绿意中格外突出，画面鲜活又有张力;胶片的高对比让光影层次更丰富，充满夏日的治愈感。

如果说前两款是色彩的盛宴，那「反差黑白」胶片就是光影的博弈。它模拟理光高对比黑白风格，大幅强化明暗反差，极致保留纹理细节，褪去色彩的干扰，让画面回归最纯粹的线条与光影。



「反差黑白」胶片



「反差黑白」胶片

样张中的树枝的线条在黑白影调下变得极具张力，树枝的纹理、新芽的细节、椅子上的光影都被清晰保留，明暗对比强烈，画面干净利落，充满极简的高级感。胶片没有丢失任何细节，在黑白影调中清晰呈现，让普通的树枝瞬间拥有了艺术感。这种风格尤其适合拍摄树影、斑驳墙面、街头建筑等场景，能让普通的日常画面瞬间拥有电影级的纪实质感，用光影讲述无声的故事。



OPPO Find X9 Ultra

OPPO Find X9 Ultra 的大师模式原生胶片，是一次真正意义上的 “审美回归”，它证明了手机摄影不仅可以 “拍得清晰”，更可以 “拍得有感觉”，让每一次按下快门都成为一次充满期待的创作。「和光」的温柔、「浓郁」的鲜活、「反差黑白」的有力，胶片风格各异，却都足够实用、足够出片，覆盖了用户日常拍摄的绝大多数场景，而且还将胶片时代独有的质感、温度与情绪，精准复刻到手机中，让普通用户也能轻松拍出有格调、有故事的照片。