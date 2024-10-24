【天极网手机频道】骁龙8至尊版如何“挤爆牙膏”？

CPU性能提升45%、GPU性能提升40%、AI性能最高翻倍…随着骁龙8至尊版的发布，高通实力演示“挤爆牙膏”(有趣的是，骁龙峰会期间，高通真的在上海外滩挤爆了一只巨型牙膏)。

此前的文章中已经给大家介绍了高通是如何实现如此大幅且全面的提升(详情阅读《高通骁龙8至尊版亮相：性能领先A18 Pro达到40%，更有多项首发》)。

不仅如此，在骁龙峰会期间，高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理Christopher Patrick、高通技术公司产品管理副总裁Judd Heape、高通技术公司产品管理高级总监Shahin Farahani、高通技术公司工程技术高级总监、骁龙游戏工作室游戏生态与技术负责人Dave Durnil、高通技术公司产品管理高级总监Karl Whealton、高通技术公司产品管理高级总监Vinesh Sukumar接受中国媒体采访时，揭晓了骁龙8至尊版、Oryon CPU的更多细节以及设计初衷。

骁龙8至尊版聚焦用户体验

在采访中，高通特别提到用户使用场景与真实体验是设计Oryon CPU的出发点。基于此，高通对其微架构做了诸多调整，从而更好地适配智能手机使用需求，如为了平衡性能与功耗，高通在设计之初就考虑到了包括芯片架构、手机主板架构等物理限制，并通过高通在移动领域的经验以及软件架构，确保了平台性能与能效的同步提升。

骁龙8至尊版的第二代Oryon CPU其超级内核、性能内核采用不同异构计算核心但都拥有更大的L2缓存，并通过高通大量投入与优化，降低了时延――高通表示，骁龙8至尊版的时延对比第三代骁龙8从12ns降低到了5ns，由此带来游戏、网页浏览等使用体验升级。

另外，高通技术公司产品管理高级总监Shahin Farahani特别提到骁龙8至尊版对于网页性能进行优化的原因。他表示，用户日常使用的应用(如微信等)底层功能都有基于Web的应用，因此采用定制架构Oryon CPU带来的网页性能升级可以显著增强整体用户体验，这一点也体现了高通对于产品性能差异化的高度重视。对比第三代骁龙8，通过Speedometer测试中骁龙8至尊版能够带来62%的提升，这将让用户日常使用体验更为流畅。

同样，围绕用户体验优化设计的初衷也适用于GPU、影像等领域。骁龙8至尊版全新Adreno GPU采用了切片架构，支持根据负载更灵活的调度，并首次加入12MB的GPU专属内存。骁龙游戏工作室游戏生态与技术负责人Dave Durnil表示，增加专属内存可以存储部分帧来降低对于系统内存容量和带宽的占用，可以带来性能与能效提升，同时GPU架构优化也能够让骁龙8至尊版支持更多新特性，具备更强大的游戏潜力。

他提到，骁龙8至尊版首次在智能手机上支持虚幻引擎5.3的Nanite解决方案，可以实现虚拟纹理绘制(virtual texturing)和阴影贴图(shadow maps)等功能，在一些大型开放世界游戏中，通过阴影贴图功能，可以实现高达16K甚至更高分辨率的画面，并且该画面是分区渲染的，单次只渲染所在场景中的部分画面，以此实现更精美的更高分辨率的画面质感。

所以就游戏而言，骁龙8至尊版不仅可以支持更高更稳帧数，还有超分辨率、插帧等新特性，结合高通与游戏开发者的深入合作，提升画质、增加流畅度的同时降低功耗。

而且根据高通公布的进展，游戏场景下还可以发挥骁龙8至尊版NPU的性能优势，降低时延。

至于骁龙8至尊版在影像领域的提升，有个细节也值得关注。对于以手机为拍摄工具的内容创作者而言，骁龙8至尊版不仅支持3.2亿像素照片拍摄，还可以“拍得更久”。高通技术公司产品管理副总裁Judd Heape介绍道，骁龙8至尊版全新AI-ISP经过全面重新设计，能够在广泛的用例中减少功耗，尤其是在4K HDR视频拍摄的用例中相比前代平台能够减少25%的功耗。同时，高通将骁龙平台视频编码器能效得到了大幅提升，能够以更低的比特率实现更高的编码质量，从而节省功耗、内存占用和传输成本。

性能、能效、影像、游戏都只是骁龙8至尊版为用户体验升级送出“大礼包”的一部分，如今无论是手机端、PC端还是生产力、企业级算力平台，都离不开AI，这也是骁龙8至尊版又一项提升重点。

“让AI成为更好用的AI”

去年骁龙峰会上，通过第三代骁龙8以及骁龙X Elite，高通将大模型、生成式AI带入终端，并支持本地运行，这也是终端AI落地的一个关键节点。一方面实现了低时延、个性化的AI体验，另一方面终端侧AI也让用户数据、隐私安全得到了有效保障。

随着骁龙8至尊版发布，全新高通AI引擎带来了AI性能的进一步提升，支持语音、文本、视频、图像等多模态AI交互体验，让多模态智能助手为用户提供更易用、流畅、高效的使用体验。骁龙8至尊版升级的AI影像，全新AI-ISP能够从底层与NPU协作，直接将AI算法引入图像和视频处理管线核心，带来了无限语义分割、AI实时补光等功能，还从此前的照片路人消除，升级到如今的视频路人消除。其中AI实时补光无论是直播还是视频电话，都可以随时调整背景画面或光线角度，让画面能够尽可能的自然。而且，AI补光效果不仅能够在用户手机上的取景画面显示，也能够在经过传输或编码的视频流中显示。

同时，高通AI Hub、软件栈等工具也为开发者提供支持，简化AI应用开发，缩短新功能、新特性迭代周期。

考虑到用户体验，高通在骁龙8至尊版AI能效方面也作出了很多努力。首先，高通AI引擎的异构计算能够根据负载特性灵活调用CPU、GPU、NPU，提升并发多任务处理的执行效率。其次，高通技术公司产品管理高级总监Vinesh Sukumar提到骁龙8至尊版的NPU对比前代平台有45%的能效提升，高通还优化了后台待命、唤醒等功能，让AI调用更迅速。

第三，针对大模型、AIGC等带给内存的压力，Vinesh Sukumar表示，以Llama、百川的70亿参数大模型为例，即使压缩到16位整数精度进行处理，也可能占用13GB左右的内存。得益于高通的软件和相应的解决方案，则可以将处理内存需求降至约3. 5GB。未来高通也将继续从硬件、AI软件栈两个方面持续投入。一方面在提升压缩模型的性能表现的同时实现更小的内存占;另一方面则进一步降低模型精度，应对内存资源争抢并降低成本。

对于用户以及开发者而言，降低大模型在终端部署时对于算力、内存等资源的占用不仅可以拓展AI性能和应用边界，更重要的是降低了对于终端的配置需求，有利于推动端侧AI覆盖更广泛的产品，实现普惠。

当然，用好AI不仅需要强大的AI性能、丰富的AI应用，还离不开对AI的“监督”，避免AI胡言乱语或被应用在违规的领域，导致用户无法分辨真实内容和由AI生成的虚假内容。

在去年的骁龙峰会上，高通带来了验证图片真实性的Truepic，到2024骁龙峰会，骁龙8至尊版支持的Truepic和C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity，内容溯源与真实性联盟)技术都得到了进一步的扩展，不仅能鉴别图片真伪，还能识别音频和视频的真伪。

高通技术公司产品管理副总裁Judd Heape提到，C2PA是一个关键的标准，它要求图片或视频的真实性或来源数据必须在安全环境下生成。高通一直积极参与并推动C2PA标准的制定，并通过在可信执行环境(TEE)中生成认证信息和来源数据，以确保这一过程的安全性达到极致，并且这是一块独立用于安全的硬件，操作系统没有权限访问其中的数据。

Judd Heape表示，随着AI的不断发展，高通意识到必须承担起在AI使用方面的责任。因此，高通不仅致力于在拍照的过程中对来源数据进行验证，保证真实性。同时，在用第三方应用进行照片编辑，或是将照片从骁龙手机传输到骁龙PC上时，照片上的C2PA来源数据同样会被保留，并支持其他类似的应用使用这些信息进行验证。

值得一提的是，目前C2PA已经得到了业内的进一步支持，包括尼康、佳能等专业摄影器材公司，以及vivo等手机厂商也都加入了C2PA联盟。

写在最后

大幅升级的性能、能效，诸多全新特性和首发功能支持，让骁龙8至尊版轻松“挤爆牙膏”。在骁龙峰会上，高通也公布了多项骁龙8至尊版性能测试成绩，第二代Oryon CPU不仅对比苹果A18 Pro大幅领先，甚至自家与友商的PC平台处理器也能更胜一筹。

这都展现了高通Oryon CPU的实力，以及骁龙8至尊版的潜力。更重要的是，Oryon CPU目前已经被应用到PC、手机、汽车三大平台，高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理Christopher Patrick表示，未来不排除应用到更多平台以及拓展骁龙8系产品组合的可能。

对于未来的产品安排，高通自然没有透露太多信息。但也别失望，搭载骁龙8至尊版的旗舰手机陆续将至，实战中这颗“至尊”段位的平台有多能打，就让我们拭目以待吧!