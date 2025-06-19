　618末班车!OPPO Find X8s特惠降价四百元 学生购机享优惠

【天极网手机频道】随着618年中大促进入尾声，虽然前期的抢购热潮已告一段落，但优惠仍在持续进行。错过高峰期也无需遗憾，OPPO的618好价仍在延续中。

今年四月发布的OPPO Find X8s，作为一款兼具轻巧设计与旗舰性能的小屏手机，凭借紧凑机身、超窄边框和时尚外观，迅速赢得了不少用户的青睐。它不仅延续了小屏手机难得的舒适手感，还在工业设计上融入更多潮流元素，精准满足当下年轻用户对便携与品质并存的使用体验需求，为小屏旗舰市场注入了新的活力与想象空间。

目前，在部分电商平台购买OPPO Find X8s可享限时9折优惠，叠加国家补贴价格更优;此外，购机还可获赠无线耳机等专属礼品，对于今年毕业的高考生，更有移动充电宝额外赠送，诚意十足!如果你正想入手一款兼具颜值、性能与影像实力的高端直屏旗舰，那么现在就是不容错过的最佳时机。（不同平台的福利有所差异）

OPPO Find X8s 提供星野黑、月光白、落樱粉、海岛蓝四款。其中海岛蓝配色以水波光影背板将海岛晨雾的氤氲感融入到机身当中，温柔且舒服，搭配直角边框设计，精致感与灵巧感满满;OPPO Find X8s+在星野黑、月光白配色的基础上还有一款风信紫，基于防指纹镀层与丝绸雾面观感的结合，呈现从薄雾紫到霞光粉的朦胧渐变，让纯粹的美更显精致感。

它搭载了一块 6.3 英寸、1.5K 分辨率的 LTPO 直屏，其最大亮点在于四边框仅有 1.25 毫米，比苹果 iPhone 16 Pro Max边框还要窄 ，这一设计不仅大幅提升了屏占比，更为用户营造出浸入式的视觉盛宴。凭借第二代芯片级屏幕封装工艺，Find X8s 的机身展现出前所未有的紧凑轻薄风范，整机厚度仅约 7.7 毫米，重量也严格控制在 180 克以内。这种精雕细琢的工艺，不仅赋予了产品出色的美学体验，更极大地提升了手持的舒适感。

Find X8s还引入了一颗全新的自定义按键，为用户提供了更加丰富的功能定制选项，提升了操作的个性化体验。无论是外观的精致工艺，还是内部的强大性能，这款手机都充分展现了OPPO在设计与技术上的深厚功力。

充电与续航方面，OPPO Find X8s配备了5700mAh电池+80w超级闪充组合， 续航方面，OPPO Find X8s做到了“加量不加厚”，内置5700mAh大容量电池为用户提供了持久的续航能力体验。

Find X8s搭载联发科天玑旗舰芯片，性能表现一骑绝尘，不仅应对日常应用游刃有余，还能轻松驾驭《原神》《崩铁》等高负载手游。无论是游戏党还是多任务重度用户，这颗芯片都能带来流畅、稳定、低功耗的体验。搭配UFS 4.0高速闪存和LPDDR5X内存，日常应用开启迅速，多任务切换无卡顿，学习娱乐两不误。

在影像方面，Find X8s 配备了全焦段三摄系统，包括一颗 5000 万像素的主摄像头、一颗超广角和潜望镜长焦。Find X8s的背面相机 Deco 设计延续Find家族经典寰宇设计，通过一体式金属成型工艺，融入全新的灵感之环，同时大幅降低摄像头模组的凸起，让模组看起来更小巧精致。

如果你还在为618挑哪款手机而犹豫不决，OPPO Find X8s这波大降价+学生福利，无疑是今年618末班车中最值得上车的选择之一。趁活动还在，别等下一次!