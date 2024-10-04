OPPO A3 Pro “至尊宝”限时回归：电池保四年、碎屏保一年、进水保一年

【天极网手机频道】近日，OPPO官方微博发文，在10月10号前购机OPPO A3 Pro，将直接获得「至尊宝」福利，包含四年的电池保、一年的碎屏保和一年的进水保。OPPO A3 Pro是一款主打耐用至上的手机，于今年4月发布，OPPO A3 Pro支持IP68、IP69盒IP66满级防水，可以防浸水、防泼水、防碰水等目前防水级别最顶尖的手机之一。此次OPPO趁着国庆节假日期间，将「至尊宝」的限时回归，各位小伙伴可以趁此机会，给经常户外工作的父母家人或者朋友都送上一部OPPO A3 Pro，一年内完全不用担心摔碎屏幕或者进水，以下是小编为大家整理的关于OPPO A3 Pro的重要参数。

关于OPPO A3 Pro机型的参数汇总如下：

配色多选：OPPO A3 Pro共三款配色：天青色、远山蓝、云锦粉。OPPO A3 Pro 天青、云锦粉、远山蓝三种颜色。天青配色为天青冰釉工艺，模拟陶瓷的润感及光感，使光面玻璃质感明显提升，还原宋瓷的厚釉莹润之美;云锦粉为旗舰同款超柔韧抗污素皮，云锦粉这一配色还原宋代云锦之美，将霞色山水定格于山海画卷;远山蓝旗舰同款超柔韧抗污素皮，远山蓝这一配色像群峰秀起、江河汇下，取远山中一抹青蓝定格于山海画卷。天青色整机重量182g，天青配色手机最薄7.53mm，剩下两种配色重量为177g为7.89mm，手感都十分轻盈。

屏幕清晰护眼：OPPO A3 Pro屏幕采用6.7英寸 AMOLED曲屏，系统动画流畅，最高支持120Hz刷新率的调节，高刷新率让画面更流畅、细腻;OPPO A3 Pro的屏幕分辨率为2412*1080，支持HDR10+和10亿色，看电影、玩游戏享受高清画质;同时OPPO A3 Pro这块屏幕还兼具护眼特性，最高可以采用2160Hz PWM高频调光+DC调光，另外，屏幕采用超抗摔护眼屏，通过国家眼科工程中心专业测试，继承了5大明眸护眼技术，呵护您的用眼健康。

处理器OPPO A3 Pro搭载天玑7050 处理器，采用6nm的芯片制程工艺，安兔兔跑分为61W+，性能强，功耗低，可以从容应对高强度、多任务处理，秒开应用，畅玩游戏。

大电池长续航：5000mAh超大电量，67W超级闪充。OPPO A3 Pro采用5000mAh长寿大电池设计，配合67W有线超级闪充，20分钟左右充至56%，44分钟左右充至100%，全生命电池健康养护，不仅充的快、续航长还经久耐用，出门在外带给您满满的安全感，听音乐约30.1H，通话时间约28.7H，看视频约14.1H。

影像方面：OPPO A3 Pro 后置主摄 6400 万 ： f / 1.7;FOV 81°;6P 镜头;支持 AF;采用开环对焦马达，不支持 OIS。后置人像摄像头 200 万：f / 2.4;FOV 89°;3P 镜头;定焦。

卖点：防水抗摔，首款支持IP69&IP68&IP66满级防水的手机、配备了“超抗摔金刚石架构”，能支持最高 1.8 米的极限跌落，「至尊保」服务，电池保4年，屏幕保修一年，进水保修一年。

售价方面：8+256、12+256、12+512官网售价分别为1799、2199和2499。

这是OPPO首款支持IP69级别防水的手机，而且在国庆节假日期间购机的用户还将赠送至尊保服务，手机进水或者摔坏都不用心疼，一年内可获官方免费保修，还有电池四年保修，电池不耐用了，也可以在服务中心更换电池，这样豪华的购机福利在目前绝对是绝无仅有的，小编分析，OPPO大概想将“耐用”的品质和OPPO手机绑定在一起，将品牌形象在群众心中逐渐提高。总之，OPPO A3 Pro这款手机十分适合从事户外工作的人群，如有此需求的用户，可以考虑这款手机。

OPPO A3 Pro的设计理念和功能配置都体现了对用户使用体验的深度考虑，全防水、抗摔、耐用的特性，以及优秀的屏幕素质和强大的性能，为用户带来了一款耐用且体验出色的智能手机。这种以用户体验为核心，注重产品品质和创新的设计思路，值得其他手机厂商学习和借鉴。