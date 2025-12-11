【天极网手机频道】在手机已经进入AI时代的今天，智能手机已成为人们的日常生活必备工具。但对于一部分父母辈的人来说，熟练的操作智能手机仍需要付出非常多的时间和精力来学习和适应，包括缴费、预约购票、打车出行等等。如何为家人选购一台适合他们的手机产品也成为了困扰年轻人的难题。为此，京东携手厂商基于各自优势，通过C2M(反向定制)模式打造大屏AI手机全新品类，通过创新的产品功能优化，让手机使用更简单。荣耀畅玩70 Plus、WIKO X70、OPPO A6l作为大屏AI手机创新产品也得到了不少父母的认可。感兴趣的消费者可以到京东APP搜索“大屏AI手机”，即可选购，每天还有机会赢免单。

在AI的加持下，京东大屏AI手机为用户的父母提供了更便捷的使用体验，满足了诸如调整字体、唤起乘车码等基本需求。以首款大屏AI手机荣耀畅玩70 Plus为例，其在侧边配备实体AI键，实现多种功能一键集成，可以一键清理手机、一键唤起乘车码，充分降低使用门槛。与此同时，AI语音也成为帮助父母使用手机的一个强大辅助，用户直接与YOYO对话，说出点外卖、买菜或买药的具体需求，可直接唤起京东APP页面，自动搜索和展示相关商品信息。与此同时，为了让说方言的父母也能体验这一功能，荣耀畅玩70 Plus、WIKO X70、OPPO A6l均配备了AI语音方言识别能力。

基本需求满足之余，父母在使用手机时还会遇到如预约、安装新软件等一些AI暂时无法代为操作的难题。但孩子往往不能及时出现在父母身边解决问题，此时，WIKO X70和OPPO A6l的远程协作功能就非常有用了。以WIKO X70为例，父母一旦在使用手机时遇到难题，可以随时随地发起子女协助，子女可以远程操控手机，帮助父母解决难题。除了解决当下遇到的问题，京东大屏AI手机也尽量让父母降低被诈骗风险，像WIKO X70就搭载鸿蒙生态，配备AI通话防诈、广告拦截等功能，拥有多重安全保障。

除了好用，父母对于手机的另一个要求一般是耐用。荣耀畅玩70 Plus、WIKO X70、OPPO A6l这三款手机表现都不错，以OPPO A6l为例，其搭载第三代骁龙7，至高12GB拓展，配置极光引擎+潮汐引擎，6年流畅使用;内置7000mAh六年长寿大电池，支持80W超级闪充;通过IP69、IP68、IP66全面防水认证;搭载超抗摔金刚石架构，采用金刚四角、防撞梁和安全气囊设计，360°抗摔，非常耐用，父母可以放心使用。

目前，已经有不少京东用户为父母购入了大屏AI手机，也收获了不少好评，大家纷纷留言表示“非常有质感”“屏幕够大”“操作简单”“语音和打电话声音大”等。

在产品价格上，京东大屏AI手机也极具性价比。其中荣耀畅玩70 Plus 8GB+256GB售价1099元，享政府补贴及优惠券，到手价1069元;WIKO X70售价1599元起，部分地区享国补到手价1359.15元起，可享365天只换不修;OPPO A6l 12GB+256GB售价1799元，部分地区享政府补贴到手价1619.1元，还可享经典防护套装、健康陪伴套装、K歌套装、自拍套装等好礼四选一、12期免息、以旧换新至高补贴600元等福利。

想要为家人购买京东大屏AI手机，即日起到2026年1月4日，上京东APP搜索“大屏AI手机”进入活动主会场，下单大屏AI手机，每天成功下单指定活动产品的第10位用户将获得免单资格。