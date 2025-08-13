换机周期延长：Q2全球智能手机出货量下降，需求疲软制约增长动能

【天极网手机频道】根据最新数据显示，2025年Q2全球智能手机市场在连续六个季度的增长后首次出现小幅回落，当季全球出货量降至2.889亿部，同比微降1%。分析指出，消费者换机周期延长、对新品创新感知减弱等因素导致需求趋于温和，直接抑制了市场增长动能。尽管头部厂商表现分化，三星凭借中端机型逆势增长7%，小米在新兴市场保持韧性，但整体市场仍难掩需求端的乏力。

三星在本季度保持最大出货量厂商地位，出货量5750万部，同比增长7%，其表现主要得益于面向大众市场的Galaxy A系列，分析师指出A系列占其总出货量的68%，有效对冲了高端机型S25系列的销量下滑;苹果排名第二，iPhone出货量为4480万部，同比下降2%，不过苹果在高端市场的韧性仍在，iPhone 16 Pro Max 在800美元以上价位占据55%份额，服务业务收入同比增长18%，有效缓冲了硬件销售的压力;小米位列第三，出货量4240万部，在拉丁美洲和非洲市场表现尤为强劲;vivo位列第四，同比增长2%，出货量2640万部，印度市场增长尤为明显;传音排名第五，出货量2460万部，成为头部厂商中唯一下滑超3%的品牌。

从全球市场数据来看，消费者平均换机周期已从2023年的31个月延长34个月，其中就包括智能手机创新感知不足、折叠屏渗透率瓶颈、经济环境等因素影响。这种需求态势下厂商的价格策略成为关键。三星、小米通过中端机型降价促销稳住份额，而苹果、vivo 等品牌的高端机型则面临更大压力，比如iPhone 16 系列在欧美市场降价幅度达10%，vivo X100系列在印度的销量同比下降15%。

此外，国内智能手机市场同比下降4%，此前年初国家补贴政策带来的增长效应开始减弱。华为以1220万台的出货量重夺市场第一，占据18%的市场份额;vivo紧随其后，出货量为1180万台，占据17%的份额;OPPO(含一加)以1070万台排名第三，占比16%。小米连续第八个季度实现同比增长，以1040万台的出货量位居第四;苹果则以1010万台排名第五。

分析师表示，“尽管市场放缓，消费者的需求依然坚挺，上半年整体出货量同比略有增长。为了应对年初换机高峰退潮，各大电商平台和厂商在5月中旬提前启动618促销活动，结合大力度折扣、分期付款选项以及IoT产品捆绑，持续拉动消费动能。但在第二季度苹果调整了其最新iPhone 16系列的定价策略，在购物季期间有效激发并转化了存量需求。然而，此前苹果由于价位较高，阻碍了该品牌借势国家补贴的早期势头”。

Canalys预测，2025年下半年全球智能手机市场仍将承压，全年出货量或同比持平。需求回暖的关键在于技术创新能否激发换机意愿，像苹果的Apple Intelligence、华为的盘古大模型、荣耀的AI影像大脑等功能，以及折叠屏价格下探(预计Q3折叠屏均价降至600美元)，可能成为突破口。