双芯战神iQOO Neo10 Pro：性能、续航、轻薄全都要

【天极网手机频道】上个月“性能之光”iQOO13震撼发布，iQOO 13通过合并移动端最强三大“法宝”，突破极限，达到了安卓性能硬件最高的规格。尽管iQOO13已经的价格和配置已经相当有诚意了，但相信对于很多预算不是那么充足的朋友仍在纠结，既追求顶级的性能又想要相对合适的价格，iQOO的Neo系列便是这样的产品定位，iQOO Neo10系列的发布相信一定打动了这些用户。天极网到手iQOO Neo10 Pro已经一段时间了，它的性能等其它方面的表现如何呢？一起来看看吧!

新配色拉力橙：悬浮之窗设计

iQOO Neo10 Pro一共有三种配色，分别是疾影黑、驰光白和全新的拉力橙配色。天极网到手的是这次iQOO Neo10 Pro主打的推出的最新配色“拉力橙”，十分彰显年轻活力的一款配色。天极网手上的拉力橙配色整机重量206g左右，厚度约为8.10mm，无论是质感还是手感都十分优越。另外，就iQOO官方提供的消息，同时会有一款驰影黑配色，有着更轻的重量(199g)和更薄的机身厚度(7.99mm)。

正面屏幕，iQOO Neo10 Pro搭载的是一块像素密度高达452PPI的6.78英寸直屏，在视觉上，iQOO Neo10 Pro上左右窄至1.4mm，下巴稍宽1.99mm，十分优秀的边框控制。

这块iQOO Neo10 Pro屏幕搭载来自维信诺最新最旗舰的“F1‘发光材料，做到了七大行业第一，结合首发的Eye-Care屏幕电路设计最终成功攻克低亮度频闪问题。在屏幕护眼方面，这块护眼超冠屏支持2592Hz全亮度高度PWM调光，最高支持4320Hz超高频PWM调光，同时也可供用户选择类DC调光功能。此外，这块屏幕支持最高144FPS动态刷新率和8T LTPO 屏幕技术方案，结合 vivo 自研 UltraMotion 灵动帧率实现了更低的屏幕功耗，同时屏幕激发亮度高达1800nit，在户外强光条件也从容看清屏幕显示内容。

在背面，iQOO Neo10 Pro后盖由橙色和银灰色交融组成，采用缎面AG玻璃工艺。后置摄像模组为“悬浮之窗”设计，是iQOO从宇宙飞船的舷窗汲取灵感，寓意在探索宇宙的奥秘。

最令人惊喜的是，iQOO Neo10 系列全系标配了超声波指纹，超声波指纹相较于光学指纹，不仅录入更快，解锁也更快，同时也避免暗光条件下被光学指纹“亮瞎眼”的体验。同时得益于超声波模块的较小的物理组件，得以将指纹解锁区域设置在更加符合人体工学的位置。

能效魔王：黄金铁三角

性能之光iQOO 13搭载的SOC是移动端高通骁龙旗舰处理器骁龙8至尊版，iQOO Neo10 Pro搭载的也是旗舰处理器，蓝厂和联发科的联合打造的天玑9400，这是天玑系列的第二代全大核SoC，包含1个3.626GHz Cortex-X925超大核、3个3.3GHz Cortex-X4超大核与4个2.4GHz Cortex-A720大核;GPU搭载12核GPU G925 ;NPU搭载第八代AI处理器 NPU 890，提供更强大的AI算力。

在GeekBench的CPU的理论测试中，CPU单核得分2793，多核8581分，GPU得分20570。作为2024年度旗舰处理器，天玑9400对比上一代天玑9300综合性能理论提高15%左右。

如果说天玑9400已经难以让犹豫不决的参数党用户泛起波澜的话，在内存和闪存方面可谓是十足的闪光点了，iQOO Neo10 Pro在这方面超越目前主流的旗舰手机的硬件规格，搭配了LPDDR5X Ultra和UFS 4.1，带来了高达9600Mbps的读写速度和更快的软件安装速度。

除了有着旗舰处理器的加持，iQOO Neo10 Pro同时也有全新一代iQOO自研电竞芯片――Q2，新一代电竞芯片Q2解决了插帧功能在画质、时延、功耗等方面的行业难题，做到行业最好插帧体验，满足酷客对于电竞游戏极致追求。iQOO13通过超分或者插帧技术，全面优化游戏画质体验和帧率表现，让iQOO13释放出更强游戏画面表现和更高更稳定的游戏帧率。

说完理论测试，接下来就是游戏实战了环节了，首先来看一下开启1.5k超分技术下的原神画质对比。相较于原生画质，开启超分后，达到几乎媲美PC级的画面表现， 1.5K 纹理超分技术是iQOO自研 V-SR 自适应的超级分辨率算法，通过游戏画面纹理、形态和物体边缘等内容的感知，实现游戏清晰度的动态提升，结合全新的独显 IC 芯片，在很多游戏中实现了超越原生画质的超清视觉体验。

超分前后画质对比

配合全新一代原生级超帧，在双芯合作下，不仅能带来 144FPS 超高帧率，更能实现只有原生高帧才有的清晰画质、零感时延和超低功耗，更带来了插帧帧率可查可见，丝滑游戏体验再次升级。在游戏适配性方面，有着Q2电竞芯片的加持下，iQOO Neo10 Pro可同时开启超分和插帧技术，最高可以实现1.5K和144FPS并发，目前从iQOO官方提供的数据来看，支持超过100款游戏，比较热门的手游比如原神支持1.5K纹理超分，和平精英则支持1.5K+144FPS超分超帧并发。

在室温25摄氏度条件下，手机开启Monster模式，原神最高画质下开启插帧技术(144FPS)15分钟的跑图测试结果如下，整体帧率较为稳定，平均帧率142.5帧，在上一代天玑9300处理器的设备就已经征服原生高最画质的原神的基础上，有着新一代处理器和新一代电竞芯片Q2加持下的iQOO Neo10 Pro的游戏性能表现更是不在话下，实现了超越原生画质的游戏体验，给用户带来了更卓越、更流畅的游戏体验。

同样天极网还测试了在室温条件下，极致画质极高帧率的王者荣耀的游戏表现，游戏帧率几乎跑出一条直线的好成绩。可以说iQOO对于游戏的适配和优化上绝对是属于目前第一梯队的水准。

兼容“双百瓦”快充协议 最高支持120W

在续航方面，iQOO Neo10 Pro相较于上一代，电池增加了940mAh，得益于电池技术方面升级至第三代硅碳负极材料 ，具有更高能量密度，相同体积下能存储更多电能，配合碳纳米管、极片重塑技术和各种算法优化，iQOO Neo10 Pro搭载了6100mAh毫安时蓝海大电池，突破兼顾轻薄厚度和大电池容量的桎梏，将电池充电速度表现、电池耐用程度，手机厚度都控制在出色的水准，将“不可能的黄金续航三角”得以实现 ，使得iQOO Neo10 Pro成为同级最轻薄长续航性能旗舰。

除了电池容量的提升，iQOO Neo10 Pro的天玑9400在能效比方面还有显著的提升，在中轻度载场景CPU的能效比相较于上一代提升至高20%左右，而GPU的能效比提升至高21%左右，这也就意味着搭载天玑9400处理器的手机在提供相同的的 CPU和GPU算力同时实现了更低的功耗。有高能效比的天玑9400与6100mAh的蓝海大电池加持下，iQOO Neo10 Pro在天极网的续航测试模型中(一小时小红书、一小时听音乐、一小时在线视频、一小时王者荣耀和半小时原神)，续航表现如下：

有着出色的续航表现的同时，iQOO Neo10 Pro在充电回血方面表现也同样出色，支持最高120W有线充电，同时还支持100W的PPS协议和PD协议，同时最高支持44W的UFCS协议。有着多种充电协议的加持也就意味着兼顾更多种类设备的充电头，在需要借用第三方的充电器将带来更出色的回血表现。天极网测试了原装120W的充电回血表现，具体数据如下，半小时回血82%，充满仅耗时37分钟，外带手机出门手机没电也不用着急，随手充一会，就足够一天使用了。

智慧“蓝心”AI赋能OriginOS5

在系统方面，OriginOS一直备受用户的好评，iQOO Neo10 pro将出厂搭载OriginOS5系统，将有着强悍NPU算力的天玑9400与蓝心大模型一起为用户提供更加智能化的交互体验。

首先是用户最容易感受的交互和后台保留能力，在底层技术中vivo在OriginOS 5新增Ledger存储账本技术，这项技术可以使系统自动构建“内存账本机制”，不断优化内存分配，确保APP长期使用下依旧流畅无阻。此外OriginOS5同时通过虚拟显卡2.0和不公平调度3.0，全方位提高APP的响应速度和多开任务的后台保留能力。

在功能上，在OriginOS 5中，“Jovi语音”全面升级为“蓝心小V”，它不仅变得更加聪明和贴心，还新增了许多实用的功能。比如“小V圈搜”功能，这个功能彻底颠覆了传统的信息检索和交互方式，为用户带来了更加便捷、高效的使用体验。通过简单的划线、画圈可快速提取并搜索屏幕上的文字或图片信息，而且基于选中的内容，蓝心小V还会主动推送相关服务，例如朋友圈配文，系统检测到你没有安装微信，就会跳转到应用商店下载相关的APP。

在其它方面，在OriginOS5还支持小V写作、AI证件照和小V电话助手等多种AI功能，在生活和工作方面为用户带来更轻松便捷的服务。

旗舰影像系统

在性能方面iQOO Neo10 Pro已经在它的价位段有着领先地位了，在影像方面有不错的表现。在相机方面，iQOO Neo10 Pro搭载双5000W像素大底旗舰影像系统，继承了旗舰同款的影像算法。iQOO Neo10 Pro主摄为5000W像素索尼定制的IMX921传感器，f/1.88大光圈，23mm焦段，支持AF和OIS超级光学防抖;超广角是5000W像素三星的JN1传感器，15mm焦距，支持AF。

硬件参数讲完，接下来看实际拍摄的样张中，在人像拍照方面iQOO Neo10 Pro能实现自然的背景虚化效果，使得人物和背景层次分明，达到突出主体的效果，在人像的美颜方面，美颜功能自然舒适，皮肤纹理质感保留的同时，使得拍摄出的人物主体更美丽生动。

无论是室内还是室外环境，搭载索尼IMX921的主摄iQOO Neo10 Pro在23mm和46mm的焦距下都拥有出色的色彩解析力，色彩层次分明，5000W像素的主摄使得放大照片后细节依旧保留。

在夜晚场景下，iQOO Neo10 Pro通过海量高质量的夜景素材进行AI学习和训练，哪怕在应对光线复杂的场景依旧能够稳定发挥，成功做到了高光压得住，暗部有细节，明暗的对比和色彩的还原度恰到好处，夜晚氛围依旧清晰保留。

在今年火热的动态照片上，iQOO Neo10 Pro也同样支持此功能并且支持分享在小红书查看，值得一提的是，在OriginOS5上，iPhone设备的实况照片在iQOO Neo10 Pro上可以正常显示，具体步骤为通过“vivo互传”APP实现。

总结

iQOO Neo10 Pro的拉力橙评测已经汇总完毕。iQOO的Neo系列一直有着十足的性价比产品系列，它也许不是十全十美的旗舰手机，但是在他的价格档位，将许多硬件属性，比如性能、续航、内存和闪存和指纹识别模组已经做到了面面俱到，对于手机性能有着较高要求的用户，这次iQOO Neo10 Pro对他们而言一定有着十足的吸引力。