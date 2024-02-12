OPPO正式进入AI手机时代，为用户带来更具效率的智能使用体验

【天极网手机频道】在大年三十的晚上，OPPO宣布进入 AI 手机时代，为超千万用户提供领先不止一代的 AI 功能，正式开启 AI 手机的元年。

作为全球首个端侧应用70亿参数大模型的 AI 手机，Find X7 系列已经充分展现了 AI 功能的潜力。OPPO 自主训练的、个性专属大模型――AndesGPT ，以端云协同的技术架构，包含从十亿到千亿级参数的多种版本，知识储备丰富、拥有无限记忆、也善用工具，支撑OPPO AI 手机多元化的应用场景，包括备受好评的小布AI 消除、全球首个小布AI 通话摘要、全球首个基于端侧大模型的 AI 超清合影，以及更加智慧和全能的新小布等等.

就像OPPO Find X7系列搭载的AI消除功能就能很好地帮我们拯救过年拍摄的废片。以往修图需要借助修图软件，操作复杂不说，效果也是不尽人意。现在得益于AI大模型的加持，OPPO Find X7系列带来了OPPO AI消除功能，对人体的识别精准，还支持超过120类主体的识别与分割，可以做到发丝级的分割和高达6个的多主体分离。更重要的是在完成消除以后，系统还可以实现图像填充和自然生成。也就说OPPO Find X7系列不光能把照片中乱入的人或物精准消除，还可以把空出的画面自然补齐，让观感更舒适自然。

作为领先一步行业搭载大模型的全新小艺，其从语音助手到多模态对话小艺的全新蜕变，小艺“能听、能说、能看、能干、能搜、能建议”，为用户带来全新的智慧生活体验。针对长篇的专业文档发送给小艺，小艺快速生成要点和3个核心问题;在文案创作方面，小艺帮写能辅助用户进行高质量的文案创作，就像总结不知如何下笔时就可以打开小艺输入法，点击输入框下方的“AI”图标，使用小艺AI 帮写快速输出文案。目前，小艺帮写支持三大场景19种文案撰写类型，无论是写娱乐社交场景的祝福语、朋友圈、脚本、发种草、发评价等，还是群通知、写大纲、邀请函等，亦或是在头脑风暴、广告语等方面提供创意与建议，小艺帮写都能满足用户的不同场景需求，AI的加持让用户输入更轻松、表达更简单。

春节期间，小艺结合富有新意的交互形式，还带来了民俗知识问答和魔法口令等新玩法，此外，通过不断增强的AI引擎技术，通过对用户和用户高频场景的深度理解，小艺建议为用户带来了智慧组合场景服务，在春节期间还为用户精心准备各种惊喜，像是放鞭炮、帮写祝福语等趣味玩法，让手机桌面充满过年的仪式感。

而这些全新 AI 功能都将在今年春节期间通过系统更新推送至全国OPPO用户，提前感受未来的 AI 生活。

在移动影像的发展历程中，OPPO始终保持积极向上推进的态势。除了大力研发影像技术，还有各种AI赋能带来的创意玩法，进一步提升自家产品体验。可以看出，OPPO 正在通过全新一代 AI 技术重塑智能手机的定义，帮助用户简化生活与工作中的复杂与烦恼，实现更具效率与幸福感的智能生活体验。