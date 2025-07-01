年轻人的“出片神器”！华为Pura 80系列轻松拍出港式氛围感！

【天极网手机频道】当“出片”成为一种时尚，找角度、ps、加滤镜便是年轻人的必备摄影技能，而近两年充满故事感和浪漫气息的复古港风则刷爆了时髦男女的朋友圈。

无独有偶，华为官方在近日释放了XMAGE风格个性色卡香港城市大片，视频中陈贝儿以第一视角通过使用华为Pura 80系列XMAGE风格个性色卡胶片风色号向我们展现了香港城市独特的人文魅力。

用胶片风色卡拍摄中环石板街时，镜头将斑驳的砖墙与穿堂而过的红色的士框入画面，温润的影调让老建筑的岁月痕迹跃然纸上;而在捕捉维多利亚港夜景时，胶片风格将霓虹灯牌的暖光与海面的冷调倒影融合，明暗过渡完美复刻了香港的复古市井气息。胶片风格色号配上香港这座复古又现代的城市可谓相得益彰，自带高级氛围的样张照片令人心驰神往。

香港是一座极具魅力的城市，这里中西文化交融、人文底蕴深厚、自然风光独特……密集的摩天大楼、高低的狭窄街道、穿梭的红色出租车、极具特色的叮叮车，再加上灯红酒绿的霓虹灯牌，漫步于香港街头，那些经典的港风场景在脑海中不断浮现，仿佛自己也成为了其中的一员。

华为Pura 80系列XMAGE风格个性色卡胶片风格，注重色彩的浓郁度和质感的营造，从拍摄样张来看，整个画面色彩饱满柔和、影调通透自然，尤其是在拍摄人像、扫街场景时，配合光影微调，呈现出别样的朦胧之美，让照片更具有故事感。不得不说，胶片风格完美复刻了上世纪经典胶片的颗粒质感与色彩调性，能够一秒将人带回浓烈又厚重的胶片时代，画面瞬间变身复古风;更重要的是，这恰到好处的复古风与香港的适配度几乎达到了百分百，完美呈现出了其独特的魅力。

在移动影像领域，华为影像XMAGE作为行业的引领者，始终通过技术创新与进阶，为用户带来超越记录的影像体验。在华为Pura 80系列中，XMAGE风格个性色卡功能，在原色、鲜明、明快等基础上，提供胶片、电影、动漫三种个性专属风格，精准契合年轻人追求的潮流，让其创作空间无限拓展。

华为Pura 80系列的胶片风格很适合拍摄光线丰富的人像和扫街记录，动动手指就能一键拍出富士风格的照片;大片质感的电影风格通过降低饱和度、强化对比度，可拍摄金色夕阳或霓虹雨夜等场景，自带电影级高级氛围且故事感强烈;还有影调清新的动漫风格则非常适合用于记录风光、美景、美食等题材，例如拍摄蓝天白云的场景，夸张的色彩变化带来别具一格的既视感。

可以说，华为Pura 80系列的「个性色卡」让我们不必呆板地使用固定风格，在拍摄前或拍摄后自定义照片的色调、色温和饱和度，轻松打造专属的色彩配方，让每个普通人掌控照片风格的主动权。

当然，华为Pura 80系列在影像方面的升级还不止于此。而在高端影像必争之地的长焦能力上，华为Pura 80系列还拥有业界首创一镜双目超大底双长焦，超强细节还原能力尤其适合拍摄舞台场景、高倍率场景、长焦人像等场景，妥妥的演唱会神器。

作为首款搭载HarmonyOS 5.1操作系统的高端直板旗舰，华为Pura 80系列还带来了多项创新功能。AI 辅助构图功能能够实时识别场景，不太会取景的小白也能轻松拍出美照;超清全景功能可将三张不同角度的照片能合成一张清晰的全景图，并能自动调整变形问题;AI反光消除功能可智能感知反光区域并对其进行消除和填补，一键拯救“废片”，实用性拉满。

总而言之，华为Pura 80系列具备领先、创新的硬件技术，准确、多样的影像风格以及完善、丰富的影像功能，再次成为了移动影像的领跑者。而目前，华为Pura 80系列已正式开售，线上线下多渠道销售异常火爆，引发全民购机热潮，这无疑也印证了其作为全新一代先锋影像美学旗舰强大的市场号召力。

最后，这届年轻人，都有一个一生要强的朋友圈，若想要时刻“出片”，华为Pura 80系列已全面开售，即刻带上它漫步街头，让 XMAGE风格个性色卡成为你记录生活的灵感缪斯!