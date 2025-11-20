【天极网手机频道】最近这两年，iPhone 6及之后的旧iPhone在二手手机市场备受关注。特别是在各大网红和摄影博主的花样推荐之下，旧iPhone的价格水涨船高，翻了几倍。但是，作为更新换代频繁、淘汰飞快的旧手机，这些iPhone到底是凭什么引起了这场复古新潮流？是旧的iPhone拍照真有它的魅力还是说这些都是二手市场卖家和各大平台为了宣传产品在社交媒体上打出的暗广？

为了揭开这一谜题，让我们通过实测来看看吧!

这一次我们准备了4款手机，分别是iPhone 6S、iPhone XR、iPhone 11 Pro Max三款旧手机以及“上代新品”iPhone 16 Pro。前几款旧手机作为网络上爆火的出片神器，在许多摄影博主手中直接变成了主要生产力工具，拍出了数不清的神图。

接下来就请大家和我一起，在一个适合拍照，阳光不那么刺眼的午后，跟模特小姐姐共同测评这几款爆火的旧手机究竟有什么魔力，“智商税”还是“真宝藏”，我们看图说话。

(以下照片均为原图直出，未进行任何修图或调色)

在第一组照片中，我们选取了胡同和公园作为拍照地点，模特面向太阳光，背景选取了大片黄色的秋叶。最近，北京的秋意正浓，不少喜欢拍照的女生专门挑好天气出门拍照，在胡同里也看到了不少妆容精致的女生拿着大大小小的各种设备互相记录，鲜活生动。从图中能够明显看出，6S虽然整体最暗，但却最有氛围感，有一种类似电影的色调，故事感满满。XR的表现也可以说是可圈可点，拍出来颜色偏粉，显得人皮肤质感通透且有气色。11 Pro Max和16 Pro毫无疑问在清晰度上完胜，但是为了清晰和明亮，过于追求环境光反倒是让皮肤看起来油且发黄，这对于喜欢拍照记录的人来说，实在是让人难以接受，此局可以说11 Pro Max和16 Pro完败。

第二组我们选取了侧逆光角度，在以秋叶为背景的这组照片中，四款手机发挥都十分稳定，各有各的风格。追求氛围感和电影感选6S，追求自然选XR或11 Pro Max，追求皮肤白皙看起来像“自动美颜”选16 Pro，毕竟审美千人千面，怎么选择就见仁见智了。

但是在下面这组半室内侧逆光中，各款手机都或多或少有些翻车，6S、XR和11 Pro Max在处理面部的光影简直是一塌糊涂，把人直接照成了油光满面的“大橘子”。16 Pro倒是稍微好一些，虽然还是整体偏橘，但是对于五官轮廓的处理柔和了不少。

在太阳几乎完全落山的傍晚，环境光欠缺的状态下，我们拍摄了最后一组照片。在这组照片中，明显能看出手机摄像头的进步，从左上到右下，亮度和清晰度依次递增，氛围感也逐渐减弱。至于如何选择，喜欢哪款就看各自的审美了。

结合拍摄的各种角度人像样张，不难看出四款就iPhone原相机色调和成图的差异，从旧到新拍摄的照片也逐渐更加清晰。然而，过于清晰的照片不仅会把皮肤的纹理瑕疵一览无余，还会显得面部轮廓不流畅，直白来说会显得“脸大”，因此对于现在喜欢拍照记录自己的女生们来说，清晰度早已不是首选，氛围感和电影感满满才是要遵循的第一原则。

总体来说，iPhone旧手机作为复古潮流中十分重要的存在，自然也是有其价值和受众。随着科技发展，单反微单等追求高端清晰拍照设备的出现，好像逐渐在固化人们的审美，认为足够清楚、细节够多、设备更贵就是高级。然而，这样唯产品论的观点恕小编难以苟同，对于拍照设备“高级感”“贵价感”的过度追求，何尝不是快时代的一种消费主义陷阱。

实际上，拍照设备和照片的进步和发展必然可以增加更多记录的方式和角度。对于那些需要数字化重要文件和档案的公司企业来说，清晰度的追求必然需要。但对于现在大部分追求拍照出片记录的人群来说，只要是能够记录下生动鲜活的自己，旧手机拍照的模糊朦胧感反倒是一种优势，在一定程度上能美化面部瑕疵，带来更多的氛围感。至于现在一些可以自己调色，修出各种效果的拍照App来说，各种参数的复杂调整实在耗费时间精力，反倒不如直接买自己喜欢的旧设备拍照，毕竟“直出”的含金量比起对每张照片都调整各种各样的参数可简单省时了不止一点。(当然在外出时，需要多携带一台设备带来的负重，还是需要考量一下。)

从体验实测来看，市场中旧iPhone的“二次翻红”，不可否认有着供货商和商贩的推波助澜，但更重要的是也迎合了部分市场和用户的审美。就像现在大家常说的“时尚就是个轮回”，现在人们追求的“复古风”“千禧Y2K”等，何尝不是在几十年前已经爆火过的风格。以此类比，现在流行的旧手机拍照，何尝不是一种复古审美的觉醒。因此，或许我们应该对旧潮流的再现多一份宽容，少一份批判。在理性消费的前提下，选择一款自己更喜欢记录生活的方式和工具，也没什么不好的。