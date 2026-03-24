3月23日，华为春季全场景新品发布会正式举行，带来HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版、华为畅享 90系列、HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索 旷野绿、HUAWEI WATCH GT Runner 2、华为手环 11 系列、MatePad Pro/Mini 幻影紫、HUAWEI MateView GT显示器、华为Vision智慧屏 6系列等多款新品。展现华为在智慧办公、运动健康、影音娱乐等多元应用场景的前沿创新成果，持续完善华为万物互联的全场景鸿蒙生态体系。

实力破圈性能新篇 HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版重构旗舰新体验

今天，HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版正式发布，整机性能相比上一代Mate 70 Pro+平均提升45%，以颠覆性的散热技术、强大的内存技术与可靠的防护体系，再次诠释华为Mate系列旗舰级的探索与突破。其首发搭载华为风驰散热架构，通过仿生羽翼涡扇与超导热弯流翅片构建主动式风冷系统，在重载游戏场景中相较上一代机身温度最高降低2℃；采用业界首创HyperSpace Memory超空间内存技术，后台应用保活率综合保活对比Mate 70 Pro+提升67%，16G的内存获得20G的保活体验；针对主动散热开孔带来的可靠性挑战，通过物理与化学双重防护体系，为用户带来持久耐用的使用保障。此外，HUAWEI Mate 80 Pro Max风驰版搭载第二代红枫原色摄像头、17.5EV超高动态主摄、4x光学微距长焦和超广角摄像头，覆盖多场景拍摄需求，让用户拍照更高效，出片更真实。

HUAWEI Mate 80 Pro Max风驰版将于2026年3月27日10:08正式开售，16GB+512GB售价为8499元，16GB+1TB售价为9499元，欢迎大家体验选购！

巨鲸长续航，麒麟芯片超流畅，华为畅享 90系列实力回归

华为畅享系列全新力作――华为畅享 90系列全面回归，聚焦“续航、耐用、系统流畅、信号好”的核心用户诉求，将高效、便捷、可靠融入产品细节，带来靠谱体验。

华为畅享 90系列以简约设计为主，辅以百搭配色，时尚出彩；华为畅享 90 Pro Max正面采用超窄黑边设计，背部延续中轴对称布局搭配标志性闪耀星环，带来飞天青、晨曦金、雪域白、曜金黑四款经典配色。畅享90 Plus机身采用柔和弧切设计，边框更贴合掌心，握持舒适，轻松适配各种场景。

华为畅享 90系列带来了全面升级的华为巨鲸长续航。华为畅享 90 Pro Max采用8500mAh巨鲸大电池，并创新引入“超级聚能泵”技术，带来实打实的长续航体验。华为畅享90 Plus则搭载6620mAh华为巨鲸电池，轻度使用状态上轻松实现“一周两充”，缓解用户电量焦虑。

标配麒麟8系芯片以及鸿蒙操作系统6的华为畅享 90系列，实现了性能与流畅体验双重跃升。基于鸿蒙操作系统6的超丝滑方舟引擎，深度融合软硬件协同能力，无论是日常高频操作，还是多任务重载场景，都流畅跟手、丝滑上头。

华为畅享 90系列搭载鸿蒙智慧通信，5A速度快人一步！全系支持弱网环境下网络业务秒级恢复，并且畅享首次支持Wi-Fi 7，信号更强，范围更广，无论是通勤赶路还是异地出行都稳妥无忧。

华为畅享 90系列全系采用玄甲机身设计，并且通过了SGS+CQC双五星耐摔认证，与此同时，华为畅享90系列基于鸿蒙操作系统6搭载强大的星盾安全架构，通话风险、AI换脸风险识别准确率≥95%，覆盖刷单返利、冒充电商客服等七大类诈骗场景，亲情防诈功能实现一人标记全家受益，守护个人与家庭通信安全。

华为畅享 90 Pro Max 和 华为畅享 90 Plus 将于2026年3月23日开始全款预售，起售价1499元起。华为畅享 90将于2026年4月23日开始全款预售，起售价1299元起。此外2025年4月2日至2025年5月5日购买华为畅享 90系列新机用户，可限时领取畅享无忧大礼包，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索 旷野绿焕新登场：旷野在腕，从容挥杆

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索 旷野绿融合专业高球功能与高端腕表工艺，带来高端智能腕表全新高尔夫功能体验。旷野绿配色灵感源自球场绿茵与晴空，标志性的绿白双色纳米微晶陶瓷表圈凝萃精湛工艺，外观设计兼具专业运动与高端美学格调。高尔夫功能实现全面进阶，升级练习场与球场模式，练习场可自由切换球杆、精准监测上杆幅度等关键数据，球场模式新增果岭旗杆自定义、果岭视图实时旋转等功能，搭配全新 18 洞表圈计分卡，全维度增强高尔夫使用体验。支持北斗卫星语音消息、海豚声呐通信、小艺运动健康等功能，专业实力一脉相承，售价为 7999 元。

以科技助力跑者征服赛道，HUAWEI WATCH GT Runner 2速度美学新作

HUAWEI WATCH GT Runner 2专为跑者量身打造，集精准定位、科学训练与舒适佩戴于一体。

此次华为携手HUAWEI WATCH GT Runner 全球代言人、马拉松传奇基普乔格及其所属的帝斯曼-芬美意职业跑队联合共创，将顶尖跑者的专业运动经验与华为穿戴的创新科技深度融合。无感乳酸阈检测算法和跑步功率指标，更精准地帮助跑者安排训练强度、完成比赛。业界首发专业马拉松模式，不仅支持关注各类国际田联路跑标牌赛事信息，还提供赛前、赛中、赛后全流程指导，配合动态配速指导和智能补给提醒，根据赛程目标，在表盘实时显示规划配速和补糖补水提醒，助力跑者突破极限。

HUAWEI WATCH GT Runner 2采用全新立体悬浮天线架构，对比前一代产品信号强度提升250%。保障隧道、林荫间等复杂环境下轨迹定位精准，让训练数据更准确。

另外，依托玄玑感知系统，支持心率、HRV 等健康指标监测，搭载心电分析提示软件、脉搏波和早搏提示软件、睡眠呼吸暂停筛查软件三款医疗器械软件。丰富的健康指标数据信息，能够帮助跑者更加了解身体情况，有助于科学调控训练负荷，预警潜在风险。

HUAWEI WATCH GT Runner 2表体采用钛合金材料打造，整机总重43.5g佩戴更轻更贴肤。表盘以赛车轮毂为灵感，搭配破晓橙、驰光蓝和疾影黑三款配色。表带升级为云感呼吸编织表带，材质更透气且疏水性强，避免因运动出汗而导致的黏腻闷热。

HUAWEI WATCH GT Runner 2首发价2588元，现已开启预售。4月10日正式开售，届时，用户可在华为商城、授权电商、华为体验店、授权零售商购买。

全新华为手环 11 系列：24小时身心守护，你的“腕上本命环”

新一代华为手环 11 系列以“腕上本命环”的全新定位，将时尚美学与健康管理深度融合。在设计上，以春日为灵感，推出草木绿、星云杏等灵动配色；全新推出Pro款，铝合金机身薄至 8.99 毫米，1.62英寸大屏达到2000尼特峰值亮度；第三方伙伴推出多款链式表带，可拆卸更换，用户可以随心选购，以潮流设计赋能个性表达。健康管理方面，华为手环11系列在睡眠健康与情绪健康监测领域持续深耕，搭载睡眠呼吸暂停筛查软件，新增全天候HRV监测，风险早筛查、早知道；新增12种情绪状态监测，通过细腻的检测帮助用户及时了解心理状态。Pro款支持独立GNSS五星定位，精准监测运动轨迹。智慧生活方面，配合搭载HarmonyOS 4的华为手机支持实况窗功能，能实时同步并显示多元生活场景下的关键动态，还新增遥控拍照功能，轻松捕捉精彩瞬间。

华为手环 11 系列首发价269元起，现已开售。用户可前往华为商城、华为授权电商及华为体验店购买。

华为平板全新幻影紫配色，HarmonyOS 6加持带来全场景智慧新体验

华为MatePad Pro 12.2 英寸与华为MatePad Mini 悦读版幻影紫配色发布，高级内敛，质感尽显华为平板工艺美学，出厂即搭载鸿蒙操作系统 6，带来更好用更好玩智慧体验。

华为MatePad Pro 12.2 英寸搭载丰富鸿蒙电脑应用，天生会画App悬停预览再升级，12mm悬浮高度助力精准操作；华为MatePad Mini 悦读版超轻薄机身设计，配合华为阅读App带来AI眼动翻页、AI动态图书功能，让阅读更沉浸有趣。

2026年3月28日两款新品全面开售，华为MatePad Pro 12.2 英寸售价4499元起，华为MatePad Mini 悦读版售价3299元起。

视听盛宴！华为MateView GT显示器带来沉浸式娱乐与高效办公新体验

全新一代华为MateView GT显示器也在此次发布会上正式发布。HUAWEI MateView GT 27英寸超清版Sound款搭载4K云晰柔光屏，拥有91%超高屏占比，最高支持320Hz的高刷新率，覆盖95% P3广色域及100% sRGB色域，可呈现10.7亿色的生动画面；其作为华为目前尺寸最大的云晰柔光屏产品，具备抗眩光、抗反射及抗指纹性能，有效降低环境干扰光，贴心呵护双眼。

除了初色的视觉体验，华为MateView GT 27英寸超清版Sound款更带来了非常出色的音质表现。它支持华为悦彰音效，采用4.1声道架构，内置5单元扬声器，并采用高、中、低音三分频能为用户演绎更立体、更真实、更饱满的听觉盛宴。另外，该显示器还集成多项游戏辅助功能和技术，包括双模刷新率切换、暗阶增强、动态准星及Adaptive-Sync防撕裂技术，能兼顾日常办公与畅玩游戏等多场景需求。

此次HUAWEI MateView GT 27英寸上新了多个版本供用户选择，流畅版标准款售价1099元、流畅版Sound款售价1499元、超清版标准款售价1999元、超清版Sound款售价2599元。将于3月23日 16:08，在华为商城、华为授权电商、华为体验店等平台全面开售，首销月购机优惠100元，同时购机可尊享整机1年保修，1年免费上门服务。

超6好屏，实力出彩！华为Vision智慧屏 6耀目登场

全新一代华为Vision智慧屏 6发布。新品在外观设计上，采用4.9厘米纯平一体超薄设计，背板离墙间隙仅0.5厘米，搭配专属艺术画框，电视秒变一副艺术名画。

华为Vision智慧屏 6搭载了华为黑晶屏，只为更极致的观影体验。屏幕外层为双层纳米低反镀膜，膜片反射率低至0.5%，能有效抑制环境光干扰；内部则采用第六代液晶屏，相比上一代透光率提升20%，让画面亮得璀璨、细节分毫毕现。

在鸿蒙AI能力上，华为Vision智慧屏 6带来小艺看球功能，可在观赛时智能识别球员，并实时分析赛况。此外，4K超级投屏功能，无需开通大屏会员也能带来超清流畅的观看体验；搭配华为灵犀指向遥控，实现像玩手机一样操控大屏，让华为智慧屏 Vision 6秒变全家人的“巨幕手机”。

华为Vision智慧屏 6于3月23日14:08正式开售，华为Vision智慧屏 6 SE新品于3月23日14:08开启预售，欢迎选购。

从智慧办公的高效协同，到运动健康的精准守护，再到影音娱乐的沉浸式体验，华为始终扎根多元应用场景，以持续不断的前沿创新，筑牢万物互联的数字底座，一步步完善覆盖生活全维度的鸿蒙生态体系。如今鸿蒙生态日趋成熟，这不仅是技术层面的迭代升级，更标志着华为完成了从传统硬件制造商到核心生态服务商的关键转型，用硬核实力打破行业边界，为全球消费电子领域注入了源自中国的创新动能，正式开启“中国智造”引领行业变革的全新篇章。