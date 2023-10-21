全新轻薄影像旗舰OPPO Find N3领衔10月最值得关注的折叠屏机型

【天极网手机频道】全新一代顶级旗舰OPPO Find N3正式发布，不仅首次让轻薄折叠拥有旗舰影像的光影与画质，而且行业最高级别的国密认证安全芯片实现一系列隐私保护芯片锁，带来隐私安全新体验。

OPPO Find N3采用透明不等厚的一体化玻璃，方圆有度的环宇摄像头模组经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理，将精致的细节烘托出非凡质感，整体对称的设计尽显稳重和谐的均衡之美。配色上OPPO Find N3标准版带来了将冷雕玻璃与金属光泽相互辉映的千山绿、以浅金色玻璃后盖与哑光金属结合的日志金、以荔枝纹素皮交融哑光金属中框的潜航黑;而OPPO Find N3典藏版则带来了赤壁丹霞与潜航黑两款尊享配色。

OPPO Find N3首次采用的内外双钻石屏设计，外屏采用的超瓷晶玻璃实现普通保护玻璃5倍的抗跌落和1.7倍的抗冲击性能，镜面钻石内屏采用全新的军工碳纤维进行支撑，强度提升至212.5%。内外屏 2800 尼特的行业最高动态峰值亮度，配合 OPPO 独有的 ProXDR 功能，让 Find N3 提供高亮通透的新一代旗舰屏幕体验。Find N3 也是首个通过德国莱茵 TÜV 智能护眼认证，并且首次兼具全局智能色温和高频 PWM 调光的折叠旗舰，且都提供相同的护眼体验。全新一代精工拟椎铰链首创四驱扭力设计并引入航空级超强钢，可以在轻薄机身中容纳4805mAh的大容量电池+67W 超级闪充的充电组合，实现最轻重量的同时更实现5倍的强度提升。

面对轻薄折叠屏更严峻的空间限制，Find N3 通过传感器技术的创新以及 OPPO 超清画质引擎、自然色彩引擎和超光影图像引擎所组成的最强计算摄影的引入，突破传感器尺寸的限制，让轻薄机身和旗舰影像皆可得。

OPPO Find N3的超光影折叠像素三摄中的4800万超光影折叠像素广角采用次世代传感器技术，通过容量更大的双层晶体管结构实现像素光子容量的飞跃式提升，可以实现高至200%的感光能力提升，以及高至355%的极限动态范围提升，像素的折叠像素广角具备1/1.43英寸的传感器面积以及f/1.7大光圈，提供目前折叠屏中最强的广角画质；OPPO Find N3还搭载折叠屏迄今最强的超光感潜望长焦，拥有1/2英寸的折叠屏长焦最大传感器面积，以及6400万超高像素解析力，同时集成了f/2.6大光圈，带来远超折叠屏水准的长焦画质;4800万像素超广角摄像头同样拥有折叠屏中最大的传感器尺寸，感光能力最多达到其他折叠屏2.6倍，并且支持114°广视角，大幅拓展了创作的自由度与成像的品质。

交互方面，Find N3 搭载专为折叠屏打造的全新 ColorOS 系统，提供最彻底的大屏应用适配，且采用了升级的自适应 UI 布局 2.0 技术，是目前覆盖行业最多的自适应 UI 布局适配。Find N3 还创新地搭载领先的国密认证安全芯片，以行业最高认证级别带来最强隐私保护芯片锁，基于国密认证安全芯片，Find N3的文件锁可以防破解，指纹锁可以防盗用，丢失锁能够防盗刷，传输锁可以防篡改，而OPPO Find N3典藏版独有的「VIP 模式」可一键关闭摄像头、麦克风、定位的敏感权限，带来隐私性与安全体验的双重飞跃。

目前OPPO Find N3已开启预售通道，OPPO Find N3 标准版提供12GB+512GB版本，售价9999元;OPPO Find N3 典藏版提供16GB+1TB版本，售价12999元，10月27日10:00全面开售。如果担心折叠屏又厚重有没有超强影像，更没有安全隐私保护功能的用户，不妨来看看这款全新的OPPO Find N3轻薄影像折叠，既有轻薄手感，又有旗舰机影像系统，更有安全隐私保护，在这用户隐私透明化的时代里，OPPO Find N3可以切切实实的保证隐私数据安全，使用更放心。