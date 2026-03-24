【天极网手机频道】HUAWEI Mate 80系列凭借其设计、屏幕、影像体验的跨越式提升，自发布以来深受用户喜爱。2026年3月23日，华为带来了全新的Mate 80 Pro Max 风驰版，首发搭载了华为风驰散热架构、超丝滑方舟引擎以及创新HyperSpace Memory超空间内存技术，旗舰性能再突破，整机性能较上一代提升45%。

风驰散热架构 冷静释放澎湃性能

HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版以主动式风冷方案将散热效能推至新高度。采用仿生羽翼涡扇，结合热流噪AI智能优化算法，实现同等噪声下单体最大风量提升60%;与此同时，HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版运用了业界首创超导热弯流翅片，散热面积大幅提升，实现同等风量下散热效率提升30%。隐藏式无感出风设计让用户拥有舒适握持手感。

在重载游戏场景中，《王者荣耀》《和平精英》等游戏在120帧模式下，游戏画面流畅度(1% low 帧)较Mate 70 Pro+提升约50%。在后置直播场景中，HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版支持各平台高清直播，小红书支持2K 30fps，同时全程保持低散热负荷，壳温较Mate 70 Pro+温度最高降低3℃ 。

HarmonyOS 6内存黑科技加持，流畅度大幅提升

在Mate 80 Pro Max 风驰版上，华为通过业界首创HyperSpace Memory超空间内存技术，结合独立的压缩计算硬件和全新的压缩算法，大幅提升压缩内存范围、压缩比和压缩效率，使得Mate 80 Pro Max 风驰版的内存压缩能力较Mate 70 Pro+平均提升45%，相当于能多装4.3G运行内存的内容。后台应用保活率比Mate70 Pro+提升67%，使得16G的内存容量能够获得20G的保活体验。

可靠防护 让卓越性能始终相伴

Mate 80 Pro Max 风驰版在主动散热系统上构建了涵盖物理防护与智能监测的多维防护体系：环绕镜头模组区域设计了一道精密钢网可有效阻隔异物侵入，内部进风侧采用了第二道发丝级别精细防尘网与立体迷宫式风道结构;通过多重物理隔离，极大的减少灰尘、生活异物进入风扇内部，同时又确保气流通道久畅通。

针对日常场景中的液体的防护，风驰版在精细防尘网上应用了行业首创的纳米级化学涂层，让液滴在极小倾角下便能迅速滚起来并滑落，实现不沾效果，确保涡扇性能强劲、可靠。

智能跟随 跨设备协同释放创作自由

HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版搭载第二代红枫原色摄像头、17.5EV超高动态主摄、4x光学微距长焦以及超广角摄像头，覆盖多场景拍摄需求，实现高效的影像记录。

通过跨设备AI协同，让影像创作与实时沟通更加轻松。该机型可与影石Flow 2 Pro、大疆Osmo Mobile 8/7系列等智能生态设备实现系统级融合，带来“人走到哪，镜头跟到哪”的智能拍摄体验。

HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版以颠覆性的散热技术、强大的内存压缩体系与可靠的防护体系，展示华为对“全能旗舰”性能维度的极致探索与突破。

3月27日起，HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版正式发售。16GB+512GB售价为8499元，16GB+1TB售价为9499元，欢迎大家体验选购!