【天极网手机频道】2026年3月23日，“华为春季全场景新品发布会”上，华为畅享系列全新力作华为畅享 90 Pro Max正式亮相，聚焦“续航、耐用、系统流畅、信号好”的核心用户诉求，将高效、便捷、可靠融入产品细节，带来靠谱体验，重新定义国民级机型实用标准。

简约有质感，百搭更出彩

华为畅享 90 Pro Max正面采用超窄黑边设计，背部延续中轴对称布局并搭配标志性闪耀星环，握持手感舒适。飞天青、晨曦金、雪域白、曜金黑四款经典配色，均采用高品质着色工艺，色泽均匀饱满，让每一次使用都能贴合场景氛围，成为表达你个性的心头好。

巨鲸长续航，缓解用电焦虑、

续航靠谱，用机才更从容。华为畅享 90 Pro Max采用8500mAh超大容量华为巨鲸电池，电量释放真实可靠，长效续航告别一天一充。创新“超级聚能泵”技术支持低电压时充分释放残余电量，稳稳支撑通话、导航、扫码等核心功能，实打实的电量，带来实打实的长续航。

超丝滑方舟引擎，性能快人一步

依托麒麟8000芯片与鸿蒙操作系统6，华为畅享 90 Pro Max整机性能提升38%，超丝滑方舟引擎深度融合软硬件协同能力，相较上一代，提升35%页面打开流畅度，内容加载速度提升85%，无论是日常高频操作，还是多任务重载场景，每一次使用都流畅跟手、丝滑上头。

鸿蒙智慧通信，沟通稳稳在线

通信不卡顿，出行更安心。华为畅享 90 Pro Max支持弱网环境下网络业务秒级恢复;同价格档位首发Wi-Fi 7，传输更快、穿墙更强;长隧道车道级导航、步行骑行导航、室内定位精度拉满，无论是通勤赶路还是异地出行都稳妥无忧。

玄甲机身，硬核抗造

耐用性上，华为畅享 90 Pro Max采用玄甲机身设计，通过SGS+CQC双五星耐摔认证，支持IP65级防尘抗水，从日常的磕磕碰碰，到户外的复杂环境，都能提供扎实防护，放心使用无顾虑。

视听出众，智慧暖心

视听拍摄，样样都能打。华为畅享 90 Pro Max配备6.84英寸OLED臻彩护眼屏幕，采用对称立体双扬声器设计，是同系列首款通过菁彩声Audio Vivid 认证的产品，影音体验更具沉浸感;后置采用同价格档位独家5000万RYYB超感知镜头，前后置同时支持光影人像算法，无论白天黑夜、室内户外，都能拍出清晰、自然、有质感的照片。

华为畅享 90 Pro Max的智感畅行模式适配骑行、驾驶场景，出行更高效安全;小艺记忆、AI防诈等功能，帮你牢记琐事、守护通信安全，把实用与温度藏在每一处功能里，成为生活的贴心助手。

华为畅享 90 Pro Max将于2026年3月23日开始全款预售，起售价1699元起。2026年5月5日前购买华为畅享 90 Pro Max，即可获取价值938元的畅享无忧大礼包，里含屏幕、电池、后摄、后盖等多重保障，守护更周全，用机更安心!